La marque française Beem, spécialisée dans les kits solaires prêts à l’emploi ou en toiture et les batteries, propose un outil en ligne permettant aux particuliers d’estimer leurs besoins en production photovoltaïque et éventuellement obtenir une proposition commerciale. Ce simulateur considère plusieurs paramètres pour dimensionner une installation solaire adaptée à chaque foyer.

L’objectif du simulateur Beem est de fournir une estimation personnalisée en fonction de la consommation d’électricité, de la surface du logement, celle de votre toit et de la localisation du domicile. En quelques clics, l’utilisateur renseigne ces données et obtient une configuration recommandée, incluant le nombre de panneaux solaires nécessaires ainsi que, le cas échéant, une batterie de stockage et une borne de recharge pour véhicule électrique. Ce simulateur est un moyen d’obtenir un devis fiable auprès de Beem, une entreprise française reconnue dans son domaine.

L’estimation repose sur des critères clés tels que la consommation annuelle d’électricité du foyer, le taux d’ensoleillement de la région et les contraintes techniques liées à l’installation. En fonction de ces éléments, l’outil propose une configuration qui optimise la production solaire et le taux d’autoconsommation, avec ou sans batterie de stockage.

Un accompagnement vers l’autoconsommation

Au-delà des panneaux et batteries, le simulateur permet d’évaluer, selon votre choix, la pertinence d’une borne de recharge pour voiture électrique. Il indique si la production solaire prévue peut couvrir une partie de sa consommation d’électricité et notamment celle de la recharge du véhicule, et suggère des solutions adaptées. L’utilisateur peut ainsi envisager une installation évolutive, considérant des équipements complémentaires pour une gestion plus efficace de l’énergie.

L’outil mis à disposition par Beem facilite les démarches pour ceux qui envisagent d’installer une centrale solaire. Il permet d’obtenir rapidement une estimation claire et sans blablas des besoins et la faisabilité de l’installation. Cette approche permet à chacun de voir les gains potentiels et d’adopter une solution adaptée à son profil de consommation. S’il faut renseigner ses coordonnées pour obtenir une estimation, le simulateur est bien sûr accessible sans engagement.

