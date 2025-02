Illustration : Getty.

Voilà une affirmation qu’on a tous déjà entendue, en particulier durant le difficile hiver 2022. Pourtant, celle-ci n’est plus d’actualité, elle apparaît même sous-évaluée.

« Baisser la température de consigne de 1 °C peut faire baisser la facture d’énergie de 7 % ». Cette petite ritournelle revient chaque hiver, rapportée par les médias, ou encore le gouvernement qui s’en sert d’argument pour motiver les français à faire attention au chauffage. Même Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d’administration d’Engie, s’en servait en 2022, pour expliquer au micro de France Inter une potentielle baisse de la consommation de gaz en France : « Un degré de chauffage en moins, c’est 7 % d’économie de la consommation de gaz en France ».

Pourtant, aussi surprenant que cela paraisse, l’origine de ce chiffre n’est pas réellement déterminée. Surtout : il serait dépassé. En réalité, cette phrase tiendrait son origine à des rapports du service études et recherches d’EDF, datant des années 1970 à 1980.

Néanmoins, depuis, le monde a bien changé. Les bâtiments sont bien mieux isolés, et sont donc moins gourmands en énergie. Ainsi, paradoxalement, si la consommation brute d’énergie est bien plus faible dans les bâtiments actuels, une baisse de 1 °C de la température de consigne représente une économie d’énergie bien supérieure à 7 %. C’est ce qu’expliquait d’ailleurs sur son site l’ingénieur en sobriété énergétique Pascal Lenormand, dès 2018. Il n’est d’ailleurs pas le seul, puisqu’en 2012, le Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) dévoilait un rapport expliquant que la norme BBC ne permettait plus d’établir un ratio fixe entre température de consigne et économies d’énergie.

D’autre part, si les nombreuses campagnes gouvernementales dédiées au chauffage laissent penser le contraire, la température de consigne de 19 °C n’est, en réalité, pas une température à ne pas dépasser, mais une moyenne à viser. C’est notamment ce qu’a rappelé Gilles Aymoz, directeur adjoint aux villes et territoires durables à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), dans une interview accordée au journal Le Monde en octobre 2022.

Aujourd’hui, le secret des économies d’énergie en matière de chauffage résulte principalement de l’optimisation de celui-ci. En effet, la température de consigne de chauffage ne doit plus être considérée comme une constante, mais comme variable, en fonction du moment de la journée, ou de l’activité dans le bâtiment en question.

Plutôt qu’un 19 °C constant, on préfèrera donc :

Environ 20 °C quand la pièce de vie est occupée,

Environ 16 °C quand le local est inoccupé,

Environ 8 °C quand le logement ou le bureau est inoccupé pendant plus de 2 jours (mode « hors gel »)

Autour de 18 °C à l’heure du coucher dans une chambre

Grâce à des équipements connectés de plus en plus abordables et performants, une telle adaptation peut se faire sans entamer le confort du logement. En effet, cette gestion est désormais plus flexible, et permet même de contrôler son chauffage à distance, permettant ainsi de préchauffer la maison avant même son retour du travail, ou encore de prévoir que le chauffage se remette en route pour le retour de vacances.