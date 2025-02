Illustration : Getty, modifiée par RE.

Voilà le genre d’initiative gagnante-gagnante qui devrait se généraliser dans les années à venir. Un fournisseur d’énergie vient de commercialiser une offre qui permet de piloter la recharge d’une voiture électrique. Objectif : réduire la facture de l’utilisateur, et soulager le réseau électrique.

Encore très faible en termes de puissance à l’échelle du réseau national, la recharge des véhicules électriques va devenir un enjeu majeur de la gestion de l’électricité dans les années à venir. Pour qu’elle soit efficace, cette gestion devrait notamment passer par la mise en place des mécanismes de pilotage monodirectionnels, voire bidirectionnels.

Un fournisseur alternatif d’électricité planche déjà sur la question et vient de lancer une offre d’électricité qui prévoit la recharge intelligente d’un véhicule électrique. Cette offre, destinée aux personnes vivant en maison individuelle et possédant une voiture électrique, devrait permettre d’adapter la recharge en fonction des signaux du marché.

Concrètement, l’idée est la suivante : l’utilisateur télécharge l’application du fournisseur, et renseigne ses besoins avec le pourcentage de batterie et l’heure visés. À partir de ces données, le fournisseur établit un planning de recharge en fonction des prix de l’électricité. L’application communique avec le véhicule pour rendre effectif ce planning. Pour l’utilisateur, ce fonctionnement est parfaitement transparent. Seule contrainte : essayer de brancher son véhicule le plus souvent possible pour permettre au fournisseur d’énergie de mieux répartir la recharge du véhicule.

Un succès au Royaume-Uni Selon Octopus Energy, le déploiement de cet abonnement est un succès au Royaume-Uni. Outre-manche, on compterait plus de 250 000 véhicules bénéficiant de cette offre. À l’échelle du pays, les voitures électriques concernées représentent une puissance cumulée de 1,4 GW.

L’offre Intelligent Octopus, commercialisée par Octopus Energy, a bien des avantages. D’abord, elle permet de faire des économies financières importantes. En effet, dans l’abonnement, Octopus Energy prévoit une prime de 0,12 €/kWh de recharge effectuée grâce à la recharge pilotée. Selon le fournisseur d’énergie, cela pourrait correspondre à une économie de l’ordre de 250 €/an.

D’autre part, l’abonnement Intelligent Octopus a l’avantage de ne pas nécessiter de borne de recharge spécifique. Étant donné que la recharge est pilotée via le véhicule, celui-ci peut être rechargé via une simple prise, une prise renforcée ou une borne de recharge. En revanche, l’offre a un défaut majeur : de nombreux véhicules ne sont pas (encore) compatibles. Aucun véhicule du groupe Renault ou de Stellantis ne peut bénéficier de la recharge via Intelligent Octopus. Pour l’heure, les marques disponibles sont Tesla, Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi et Porsche. Heureusement, de futures mises à jour permettront sans doute d’étendre cette liste.