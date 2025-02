Le kit solaire proposé par Sunity est un bon plan pour ceux qui tiennent à leur porte-monnaie (et veulent préserver celui du contribuable !). Son tarif est si bas qu’il est inutile de faire appel à EDF pour faire racheter sa production à prix d’or ou demander une quelconque prime pour le rentabiliser. De toute façon, ce kit ne permet par d’y prétendre !

Sunity vient de lancer un kit solaire complet de 810 W à seulement 289 €. Disponible en précommande avec un arrivage prévu le 3 mars 2025, cette offre combine performance technique et simplicité d’installation, sans nécessiter des compétences dignes d’un ingénieur nucléaire.

Ce dispositif se veut accessible à tous : branchez-le sur une prise domestique et le tour est joué. Fini le blabla des installateurs sur le fonctionnement et la supposée complexité des systèmes photovoltaïques – ici, même ceux qui confondraient un tournevis avec un ouvre-boîte pourront en profiter (bon, on exagère un peu quand même). Il ne vous restera qu’à optimiser l’autoconsommation pour voir vos factures d’électricité dégringoler.

On a quoi à ce prix ?

Le kit comprend deux panneaux solaires Full Black de 405 W chacun, totalisant une puissance nominale de 810 Wc. Ces panneaux, basés sur la technologie N-Type et équipés de 108 cellules monocristallines, offrent un rendement de 20,7 % – des chiffres qui donnent le vertige à ceux qui ont installé leur centrale solaire il y a 30 ans. Avec un poids de seulement 21,5 kg et une résistance à des charges de vent de 2 400 Pa et de neige de 5 400 Pa, ces panneaux semblent prêts à affronter les caprices du climat, contrairement à nous.

L’ensemble est doté d’un micro-onduleur de 800 W qui assure une conversion optimale de l’énergie, avec un rendement MPPT de 99,8 %. La gestion individuelle de chaque panneau permet de maintenir des performances élevées même en cas d’ombrage partiel – un atout non négligeable pour ceux qui ont la flemme d’élaguer cette vieille haie de thuyas.

Options de fixation et compatibilité

Pour s’adapter à divers types de toitures – qu’il s’agisse de tuiles classiques, de bac acier, d’ardoise ou de fibrociment – Sunity propose des solutions de fixation en supplément. Cette modularité technique permet de garantir une installation sécurisée et performante.

En définitive, ce kit se présente comme une option technique solide pour les consommateurs en quête d’une solution efficace et économique, sans que l’installation devienne un casse-tête. Un bon plan pour passer en mode « expert solaire » sans se ruiner, même si, pour l’instant, l’expertise se limite à savoir utiliser une visseuse et brancher une prise.