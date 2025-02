Rien de mieux qu’une prise connectée pour piloter à distance un éclairage ou toute sorte d’appareil électrique à brancher, et même mesurer leur consommation d’énergie. De nombreux modèles sont désormais commercialisés, à des prix de plus en plus bas. Nous avons sélectionné les meilleures prises connectées du marché.

Terrain de jeu presque illimité, la domotique a cela de passionnant qu’elle rend ludique l’optimisation du quotidien et la gestion de l’énergie. De la simple programmation des éclairages, à de complexes systèmes de pilotage d’un logement, cet univers est très vaste, et commence souvent par une simple prise connectée.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons eu envie de nous balader à travers le web et les grandes surfaces de bricolage, pour vous dévoiler notre top 5 des meilleures prises connectées du marché. On vous avoue que face à un marché aussi dense, on n’a pas pu résister à l’idée de rajouter un produit bonus.

La domotique n’a pas toujours été aussi accessible. Il y a encore quelques années, plusieurs protocoles de communication se livraient une guerre sans merci, piégeant chaque utilisateur n’ayant pas attentivement vérifié la compatibilité d’un nouvel appareil. Mais aujourd’hui, ce vaste univers devient de plus en plus abordable, notamment grâce au recours massif aux réseaux Wi-Fi à la place de protocoles radio spécifiques. Voici notre sélection des meilleures prises du marché.

– La prise connectée KONYKS Priska Max 3

En matière de domotique, la réputation de l’entreprise française Konyks n’est plus à faire. Elle propose, depuis plusieurs années maintenant, des produits aussi faciles à installer que pratique à installer. Cette dernière génération de prise connectée ne fait pas exception. Pour un tarif plutôt contenu, elle permet de piloter un appareil à distance, de le programmer ainsi que de suivre sa consommation avec une grande facilité.

Elle peut être connectée via le Bluetooth, et fonctionne à merveille sur le Wi-Fi de la maison, à condition qu’il émette en 2,4 GHz. Outre l’application ultra-complète, qui permet de contrôler tous les appareils de la marque, on apprécie l’encombrement réduit de la prise qui saura se faire oublier.

– La prise connectée TAPO P115

Très proche de la Konyks Priska Max 3, la P115 de chez Tapo a l’avantage d’un prix légèrement moins élevé. La qualité de fabrication reste remarquable, et l’encombrement particulièrement réduit. On regrette l’absence de Bluetooth, même si l’installation se fait tout de même facilement. Comme la Priska, l’application est ici excellente. Il est possible de piloter et programmer la prise, tout en suivant sa consommation électrique.

– La prise connectée PHILIPS Hue Smart Plug

À première vue, la prise connectée de chez Philips ne semble pas au niveau de ses concurrentes. Néanmoins, elle dispose d’avantages indéniables qui la rendent tout indiquée dans certains cas. Cette prise ne se connecte pas directement en Wi-Fi, mais utilise le système Zigbee, un protocole sans fil dédié à la domotique. Ce protocole a l’avantage d’être peu gourmand en énergie, et de bénéficier d’une large compatibilité. Néanmoins, pour l’utiliser, il faut nécessairement avoir un module dédié qui rendra tous les produits compatibles accessibles via le Wi-Fi. Chez Philips, ce module appelé Hue Bridge coûte une cinquantaine d’euros. Sans ce module, il est toujours possible de contrôler la prise, mais uniquement en Bluetooth.

Malgré cet inconvénient, Philips a l’avantage d’avoir développé un écosystème de domotique facile à installer, compatible avec plusieurs assistants vocaux, et très poussés en terme de gestion des lumières.

– La prise connectée LEGRAND Céliane with Netatmo

Pour les plus bricoleurs d’entre vous, on ne pouvait pas résister à l’idée de proposer une dernière prise connectée. Pas tout à fait comme les autres, elle se distingue malheureusement par un prix plutôt élevé, et une connectivité qui ne fait pas l’unanimité.

En revanche, il s’agit d’une prise murale de la marque Legrand et de la gamme Celiane, qui permettra une intégration absolument parfaite. C’est simple : au premier coup d’œil, impossible de deviner qu’il s’agit d’une prise connectée. Malheureusement, elle doit nécessairement être intégrée à l’écosystème Netatmo développé par Legrand. Vous devrez donc faire l’acquisition du kit de démarrage dédié pour pouvoir l’utiliser.

Prises connectées : tout ce qu’il faut savoir

Comment fonctionne une prise connectée ?

Une prise connectée se branche entre un appareil électrique et une prise murale classique. Grâce à une connexion Wi-Fi, Bluetooth ou Zigbee, elle permet d’allumer, d’éteindre ou de programmer l’appareil à distance via une application mobile ou un assistant vocal. Certains modèles intègrent un suivi de consommation, pratique pour optimiser l’usage de l’énergie.

Quels sont les avantages d’une prise connectée ?

Une prise connectée offre plusieurs avantages : automatisation des appareils, contrôle à distance, économies d’énergie et compatibilité avec les écosystèmes domotiques. Elle permet, par exemple, d’éteindre des appareils en veille, de programmer l’éclairage ou encore de simuler une présence en cas d’absence.

Quelle est la différence entre Wi-Fi, Zigbee et Bluetooth ?

Les prises Wi-Fi se connectent directement à votre réseau domestique et ne nécessitent pas de hub. Les prises Zigbee utilisent un protocole dédié nécessitant un pont (hub) pour fonctionner, mais elles sont plus fiables et consomment moins d’énergie. Les modèles Bluetooth offrent une connexion locale, mais leur portée est limitée.

Est-ce que toutes les prises connectées sont compatibles avec les assistants vocaux ?

Non, la compatibilité varie selon les modèles. Certaines prises fonctionnent avec Alexa, Google Assistant ou Siri, tandis que d’autres nécessitent un écosystème dédié comme Hue Bridge pour Philips Hue ou Netatmo pour Legrand. Vérifiez toujours la compatibilité avant l’achat.

Les prises connectées consomment-elles beaucoup d’énergie ?

La consommation d’une prise connectée est généralement faible (entre 0,3 et 1 watt en veille). L’impact sur la facture est minime, surtout comparé aux économies d’énergie qu’elle peut générer en coupant automatiquement certains appareils en veille.