Test Ecoflow Stream Ultra : la batterie solaire qui ne fait aucun cadeau au réseau

La batterie Ecoflow Stream Ultra et les panneaux rigides 450 Wc / Image : RE.

Consommer la totalité de sa production d’électricité solaire n’est pas aisé. Pour y remédier, il existe désormais une offre de batteries capables de stocker les excédents pour les réinjecter en fonction de la demande du logement. Ecoflow vient de lancer la sienne : la gamme Stream. Nous avons pu tester l’un des trois modèles proposés par la marque.

Lancer sa machine à laver vers 10 h, programmer le lave-vaisselle pour 12 h… avec une centrale solaire conventionnelle, il faut jongler pour faire correspondre la production à sa consommation. Et, malgré tout, une quantité significative d’énergie est souvent injectée dans le réseau public. Pour ceux qui bénéficient d’un contrat de revente à EDF OA, c’est n’est pas un problème. Mais pour les autres, c’est de la perte sèche.

Pour autoconsommer au maximum sa production solaire, une nouvelle solution émerge depuis quelques années : la batterie domestique. Jusqu’ici, elle était réservée au mieux aux électriciens expérimentés, sinon, aux plus aisés qui pouvaient solliciter les services d’entreprises spécialisées. L’arrivée de kits solaires avec batterie, le tout prêt-à-brancher, permet à presque tout le monde de s’équiper. L’offre devient fournie et la concurrence, entre autres, fait baisser les prix.

Les deux panneaux solaires rigides Ecoflow de 450 Wc. La batterie Ecoflow Stream Ultra.

Ecoflow Stream, une gamme de trois batteries solaires

Dernièrement, le géant chinois Ecoflow a dévoilé sa gamme composée de deux modèles quasi similaires : la Stream Ultra, Stram Pro et Stream AC Pro. Il s’agit de batteries stationnaires disposant d’une capacité de stockage de 1,92 kWh grâce à des cellules LFP, et équipées d’un convertisseur (onduleur) AC/DC. Si la Stream Ultra peut être directement rechargée par des panneaux solaires grâce à ses 4 paires de connecteurs MC4 et son tracker MPPT (4 × 500 W et 60 V DC par entrée max), la Stream AC Pro n’a pas cette fonctionnalité.

Caractéristiques des batteries Ecoflow Stream Stream Ultra Stream AC Pro Stream Pro Capacité de stockage 1 920 Wh Puissance entrée DC (solaire) max 2 000 W

(4 × 500 W) Non applicable 1 500 W (3 × 500 W) Nombre de trackers MPPT 4 Non applicable 3 Puissance de sortie AC (vers réseau logement) 800 W Puissance de sortie AC (prises) 1 100 W (prise 1) 1 200 W (prise 2) Puissance de charge AC 1 050 W Plage de température de fonctionnement -20 à +55 °C Indice de protection IP 65 Poids 23,1 kg 21,5 kg 22,8 kg Dimensions Haut : 28,4 cm

Larg : 45,8 cm

Prof : 25,5 cm Garantie 10 ans Durée de vie 6 000 cycles à 70 % SOH Prix catalogue TTC 1 299 € 999 € 1 199 €

Dépourvue d’entrée solaire, l’AC Pro fait office de module d’extension, ou de batterie indirectement reliée aux panneaux si ces derniers disposent de leur propre micro-onduleur. Les batteries Stream peuvent en effet être reliées les unes aux autres par un câble spécifique, pour augmenter le stockage jusqu’à 11,52 kWh (soit 6 batteries couplées) et la puissance d’entrée solaire jusqu’à 12 kWc. Quel que soit le nombre de batteries reliées, le point de sortie vers votre réseau électrique est unique : il se fait par une prise classique.

Ainsi, pour d’évidentes raisons de sécurité, la puissance de sortie AC est plafonnée à 800 W dans tous les cas. Pour tirer davantage de puissance, il faut impérativement relier des appareils directement à la batterie, chaque unité possédant deux prises domestiques capables de sortir 2300 W au total (mais pas plus de 1 200 W par prise). Des puissances suffisantes pour de petits appareils (frigo, grille-pain, ordinateurs, TV, par exemple), mais un peu limitées pour les très grands logements tout-électrique.

La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra. La batterie Ecoflow Stream Ultra.

Installation des panneaux solaires et de la batterie Stream Ultra

Ce n’est de toute façon pas la cible d’Ecoflow, qui vise plutôt les maisons standard et les appartements équipés de panneaux solaires « de balcon » ou au sol. Le logement que nous avons équipé pour ce test est à priori idéal : une maison d’environ 100 m² située dans le sud-est de la France et équipée d’un balcon à garde-corps en béton. Une précision importante, car pour fixer les panneaux solaires sans risque pour autrui, il est nécessaire de choisir des supports strictement appropriés à la configuration des lieux.

Nous avons logiquement choisi les supports pour balcon en béton d’Ecoflow afin d’y installer les deux panneaux rigides de 450 Wc chacun. Une belle erreur : le support n’est pas assez large pour notre garde-corps en parpaings de 20 cm. Il nous a de toute façon paru peu sûr : les panneaux (pesant 22,4 kg pièce tout de même) sont maintenus par simple pincement du cadre contre les rails, sans marge de sécurité en cas de glissement accidentel de la pince. Côté garde-corps, aucun ancrage au béton n’est prévu : le panneau est censé rester en place par son simple poids, grâce à deux petites pattes. Une configuration qui nous semble très risquée, notamment en cas de vents violents, ou de défaillance d’un des boulons.

Le support pour balcon en béton ne convenait pas. La fixation par pincement du support pour balcon en béton.

Une autre paire de supports fournis par Ecoflow, muraux cette fois, a finalement permis d’arrimer ces panneaux de façon totalement sécuritaire. À noter que nous n’avons pas utilisé les chevilles métalliques incluses, mais opté pour des tiges filetées en inox scellées chimiquement dans les parpaings, pour écarter tout risque de chute.

Fixation du support mural. Fixation du support mural. Fixations du support mural.

Coût de l’installation dans notre configuration Produit Prix catalogue TTC hors promotion Kit comprenant 1 batterie Ecoflow Stream Ultra et 2 panneaux solaires rigides 450 Wc Ecoflow 1 678 € 2 x support réglable pour façade Ecoflow 118 € Quincaillerie pour la fixation des supports au mur (tiges inox, scellement, tamis) 64 € TOTAL 1 860 €

L’installation des supports est certainement la partie la plus délicate dans le déploiement de ce kit. En effet, la mise en service des panneaux et de la batterie est particulièrement facile. Il suffit de brancher les connecteurs étanches MC4 et leurs extensions (fournies) aux ports dédiés sur la batterie Stream Ultra. Aucun risque d’inverser les polarités avec les câbles fournis. Il faut simplement veiller à brancher chaque connecteur MC4 à la bonne paire côté batterie (éviter de brancher le pôle négatif du panneau 1 sur le port négatif du panneau 2 côté batterie, par exemple). Quelques secondes après le branchement, la batterie se recharge à partir des panneaux photovoltaïques. Les éventuelles batteries supplémentaires se connectent entre elles en un clic, via un câble parallèle spécifique (non fourni).

Les panneaux Ecoflow rigides 450 Wc. Les panneaux Ecoflow rigides 450 Wc. Les panneaux Ecoflow rigides 450 Wc.

Pour injecter la production, il faut également brancher la batterie à votre réseau domestique, à travers une simple prise (le câble est fourni). Nous vous conseillons vivement de connaître la morphologie de votre réseau électrique afin d’être sûr que la batterie est branchée sur un circuit correctement câblé et de section suffisante (1,5 mm² strict minimum). Si ce n’est pas exigé, l’idéal reste de créer un circuit réservé à la batterie, même si la puissance maximale de cette dernière ne dépassera jamais 800 W, soit bien moins qu’une bouilloire ou un chauffage d’appoint électrique.

Des prises connectées pas indispensables Ecoflow propose également des prises connectées Shelly à brancher sur les appareils électriques de votre choix. Ces prises mesurent la consommation d’énergie et peuvent être allumées ou éteintes à distance via l’application Ecoflow. Cependant, nous ne sommes pas parvenus à les appairer suite à un message d’erreur qui bloque le processus. Indépendamment de ce problème, nous avons du mal à saisir leur utilité au sein du kit. En effet, tous les appareils électriques du logement bénéficient de la production solaire injectée, qu’ils soient ou non branchés à ces prises.

Le compteur connecté, indispensable pour éviter l’injection gratuite

Dernier accessoire qui nous paraît indispensable, bien que les batteries Stream d’Ecoflow puissent fonctionner sans : le compteur intelligent à placer dans le tableau électrique. Pour cela, il vous faudra un minimum de connaissances en électricité afin de clipser le tore sur la phase générale de votre logement (deux autres tores sont présents pour les foyers raccordés en triphasé) et câbler l’alimentation du module. Attention : l’appareil est assez volumineux, le câble RJ45 des tores est bizarrement placé sur le haut du module et a tendance à appuyer contre les disjoncteurs placés au-dessus.

Le haut du module intégré au tableau électrique du logement. Le compteur intelligent intégré au tableau électrique du logement. Le compteur intelligent reconnu sur l'application Ecoflow.

Cet appareil, actuellement fourni gratuitement lors de l’achat d’une batterie Stream, permet de mesurer en temps réel la puissance demandée par le logement. L’information est transmise à la batterie afin qu’elle puisse injecter uniquement la puissance équivalente. Ainsi, la production solaire n’est presque jamais injectée dans le réseau public (à l’exception de quelques wattheures par jour, temps de réponse oblige). Par exemple, lorsque les panneaux solaires produisent 800 W, mais que vous consommez 300 W, 500 W sont dirigés vers la batterie et 300 W sont injectés dans votre réseau. En l’absence de compteur intelligent, il vous faudra régler manuellement la puissance de sortie sur l’application smartphone Ecoflow.

L’application smartphone Ecoflow

C’est d’ailleurs sur votre smartphone que le reste de l’installation s’effectue. Les appareils s’appairent facilement en Bluetooth lors de la première configuration. Ils communiquent ensuite via votre réseau Wifi. Sur l’interface, l’essentiel est présent : l’on peut visualiser les flux d’énergie depuis les panneaux, vers la batterie et vers le logement, mais aussi la puissance consommée par votre logement si le compteur est installé. Le pourcentage minimum et maximum de batterie peuvent être réglés pour éviter l’usure et/ou conserver un marge de stockage par sécurité.

Pas d’alimentation en cas de coupure d’électricité En l’absence de courant provenant du réseau, la batterie Ecoflow Stream cesse d’injecter de l’électricité dans le logement. Elle ne peut pas être utilisée comme générateur de secours général, car il n’y a aucun moyen d’isoler le réseau électrique de votre logement du réseau public. Pour continuer à consommer lors d’une coupure, il faut brancher les appareils de votre choix directement aux prises intégrées à la batterie. Elle se comporte ainsi comme une powerbank classique.

D’autres réglages optionnels permettent de favoriser l’injection d’électricité en fonction des tarifs de votre contrat de fourniture (heures pleines heures creuses, prix spot, même si c’est inutile en France pour le moment). Sur abonnement (vendu 69 €/an avec un mois d’essai gratuit), il est même possible d’activer un « mode IA premium » qui promet d’anticiper la production solaire et de créer automatiquement le profil d’injection le plus rentable selon de nombreux paramètres. Nous avons du mal à saisir sa réelle utilité, notamment dans notre cas avec une puissance solaire installée de seulement 900 Wc et une production déjà entièrement autoconsommée.

Nous avons toutefois constaté quelques bugs sur certaines données, comme la consommation du logement qui affiche un niveau délirant (plusieurs centaines de mégawattheures sur quelques jours) ou la puissance du logement parfois affichée en « Wh » au lieu de « W », même si la valeur est bonne. Ces petits bugs sont corrigés au fil du temps et à la dernière consultation, certains l’étaient déjà. Par ailleurs, il est possible de consulter l’état de santé détaillé de chaque batterie (SOH, nombre de cycles, capacités de charge et décharge cumulées, durées d’utilisation à haute et basse température, etc). Mais, cette fois, ce menu ne s’affichait soudainement plus à notre dernière consultation de l’application.

Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. Capture de l'application Ecoflow. La limite de sortie AC est réglable sur l'application Ecoflow. Le compteur intelligent reconnu sur l'application Ecoflow.

Installation discrète sur un balcon

Les batteries Ecoflow Stream étant classées IP65, elles résistent aux projections d’eau et à la poussière et peuvent donc être placées à l’extérieur. Le manuel d’installation exige toutefois qu’elle ne soit pas exposée à la pluie et aux rayons du soleil. Par précaution, nous la protégerons plus tard avec un petit auvent ou une caisse en plastique.

Nous l’avons posée dans un coin de notre balcon, où elle occupe peu d’espace et reste discrète. Son style est épuré, très moderne. Elle n’émet aucun bruit en fonctionnement, mais son indicateur lumineux, un ruban led vertical, l’est un peu trop à notre goût. Cela peut être gênant la nuit si vous y êtes sensible et, hélas, il n’est pas possible de régler l’intensité, voire l’extinction de ce voyant sur l’application.

La batterie reliée, à gauche, aux panneaux solaires et à droite, au réseau électrique. La limite de sortie AC est réglable sur l'application Ecoflow.

Quelles performances en conditions réelles ?

Notre kit composé des deux panneaux de 450 Wc chacun et d’une batterie Ecoflow Stream Ultra s’est révélé efficace à l’usage. Nous avons pu produire jusqu’à 3,76 kWh quotidiennement. Cela paraît peu, mais c’est logique dans notre configuration : une végétation très dense occulte le soleil jusqu’à 10 h et dès 16h30. Les panneaux sont orientés plein sud, mais avec une inclinaison de 60° (contre les 30° généralement préconisés), configuration du lieu oblige. Si nous avons relevé un pic à 870 W (sur les 900 Wc installés) lors d’une journée de mai très ensoleillée, sous un épais orage, la puissance plafonne à une dizaine de watts.

Les panneaux monocristallins rigides se démarquent par leur rendement annoncé à 23 %, le record pour un panneau commercialisé étant à ce jour de 25,2 %. Et 31 % en laboratoire. Outre une classification IP68, Ecoflow promet une certaine robustesse : il supporterait jusqu’à 209 km/h de vent et une charge de neige de 51 kg. Aucun niveau de résistance à la grêle n’est précisé. Il faut cependant noter que leur manutention est particulièrement difficile lorsqu’on est seul pour l’installer : il fait 1,91 m de long pour 1,13 m de large et 3 cm d’épaisseur.

Attention au poids des panneaux Le poids des panneaux rigides Ecoflow 450 Wc (22,4 kg pièce) peut être important pour certaines rambardes de balcon. Dans ce cas, mieux vaut privilégier des panneaux souples, dont le rendement est moindre, mais le poids considérablement allégé (deux fois moins lourds à puissance équivalente). En cas de chute, un panneau souple aura un impact nettement moins important. Nous vous exhortons à ne prendre aucun risque à ce sujet, surtout si votre balcon ou façade surmonte la voie publique.

Quelles économies espérer avec l’Ecoflow Stream Ultra ?

La gamme de batteries Ecoflow Stream étant commercialisée depuis la mi-mai 2025, nous n’avons pas pu accumuler suffisamment de données de production pour calculer la rentabilité en conditions réelles. Sur la semaine d’utilisation, l’on constate toutefois que l’injection et le stockage de la production solaire fonctionnent parfaitement, grâce au compteur intelligent. Dès que la consommation du logement est inférieure à la puissance générée par les panneaux photovoltaïques, la batterie stocke la différence, sans jamais saturer. À l’exception de quelques wattheures marginaux égarés dans le réseau public mais aussi dans les pertes de l’onduleur (dont nous n’avons pas pu calculer le rendement), la quasi-totalité de ce que nous produisons est valorisée.

À lire aussi

Test Ecoflow Stream Ultra : la batterie solaire qui ne fait aucun cadeau au réseau

D’après le simulateur européen PVGis, les panneaux cumulant 900 Wc seraient en mesure de produire 1 438 kWh chaque année (dans des conditions idéales, donc pas dans celles de notre essai). Nous avons ainsi pu estimer la rentabilité du kit avec sa batterie Ecoflow Stream Ultra, qui apparaît particulièrement séduisante lorsqu’on y connecte la puissance maximale de panneaux solaires (2 000 Wc).

S’il faudrait un peu moins de 7 ans pour amortir l’achat avec 900 Wc installés (nos deux panneaux de 450 Wc), le temps de retour sur investissement chute à 4,5 ans avec quatre panneaux de 520 Wc. Sur dix ans, le coût de production de votre électricité solaire s’élèverait, selon nos calculs, à 0,089 €/kWh. C’est très peu, le tarif le plus bas parmi les fournisseurs d’électricité étant à ce jour de 0,13 €/kWh (EDF Tempo, heures creuses jour bleu) et le kilowattheure base du tarif réglementé à 0,20 €.

Estimation des économies selon deux cas Puissance solaire installée 900 Wc 2 080 Wc (2000 utilisables) Composition du kit 1 x batterie Stream Ultra

2 x panneau 450 Wc

2 x support mural + quincaillerie 1 x batterie Stream Ultra 4 x panneau 520 Wc

4 x support mural + quincaillerie Coût du kit 1 860 € 2 713 € Production estimée sur un an dans le sud-est de la France sans ombrages (Orientation plein sud, inclinaison 30°, 10 % de pertes incluses, source : PVGis) 1 438 kWh 3 196 kWh Production autoconsommée (Taux de 95 %) 1 366 kWh 3 036 kWh Temps de retour sur investissement (Coût de l’électricité du réseau à 0,20 €/kWh) 6,8 ans 4,5 ans Coût de l’électricité solaire produite sur 10 ans 0,136 €/kWh 0,089 €/kWh

Notre avis sur l’Ecoflow Stream Ultra

ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.