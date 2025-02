Illustration : Getty.

Un canton suisse vient de prendre une décision forte en matière d’énergies renouvelables. Chaque construction neuve de Berne et ses environs, devra comporter une installation solaire en toiture quand celle-ci est adaptée.

C’est officiel : toute nouvelle construction du canton de Berne devra être équipée de panneaux solaires en toiture. Devant les urnes, les citoyens du canton avaient d’abord rejeté à 72 % une proposition de loi portée par les verts, qui consistait à rendre obligatoire l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures et façades de tous les bâtiments neufs et existants d’ici à 2040.

Cette proposition a été perçue comme une atteinte à la propriété privée. Ainsi, les citoyens y ont préféré la contre-proposition du Grand Conseil (Parlement cantonal), proposant que l’obligation ne repose que sur les toitures des constructions neuves. Celle-ci a été approuvée par 67 % des citoyens du canton, qui compte tout de même plus d’un million d’habitants. À noter que cette loi s’applique également aux parkings, à la manière de la récente loi qui a été votée en France.

À lire aussi

Vers une généralisation à toute la Suisse

D’ailleurs, cette loi pourrait être la première d’une longue série à travers la Suisse. En effet, le sujet est également à l’ordre du jour dans les cantons de Genève et de Vaud. À l’échelle fédérale, la loi n’impose d’équipements solaires en toiture que pour les bâtiments neufs de plus de 300 m². Mais une initiative populaire a été lancée sur la question par les verts l’année dernière. À l’heure actuelle, ces derniers cherchent à collecter 100 000 signatures nécessaires, pour que l’initiative soit examinée par les autorités.

Aujourd’hui, la production électrique de la Suisse est largement dominée par le nucléaire et l’hydroélectricité, qui représentent respectivement 33,1 % et 55,9 % du mix. Le photovoltaïque se situe en troisième position, et constitue la 2ᵉ source d’énergie renouvelable du pays avec 6 % du mix électrique. La Suisse espère exploiter ses particularités géographiques, avec la mise en place de centrales solaires en altitude. Le pays souhaite également optimiser ses installations hydroélectriques grâce au déploiement de centrales photovoltaïques flottantes sur les lacs de barrage.

À lire aussi