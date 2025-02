Illustration : Welcomia, modifiée par RE.

En 2024, l’Anah a aidé 40 % de foyers de moins que l’année précédente, en matière de rénovation énergétique ! Cette différence, très importante, s’explique en partie par une volonté de favoriser les rénovations d’ampleur, au détriment des foyers ayant de faibles capacités d’investissement.

À l’occasion de ce début d’année, l’Anah vient de présenter son bilan de l’année écoulée. En 2024, l’Agence nationale de l’habitat a distribué un total de 3,77 milliards d’euros d’aides contre 3,12 milliards d’euros en 2023. Sur ce total, 3,29 milliards d’euros ont été attribués à MaPrimeRenov, et ont permis la rénovation énergétique de nombreux logements. Ce sont principalement les rénovations d’ampleur qui ont pu bénéficier du programme d’aide avec 20 000 logements supplémentaires concernés (91 000 rénovations d’ampleur en 2024, contre 71 000 en 2023).

En revanche, on est bien loin des 4 milliards d’euros d’aide initialement annoncés. Pire, le nombre total de rénovations énergétiques a drastiquement chuté, passant de 569 000 logements en 2023 à seulement 340 000 en 2024, soit une chute de 40 % ! De ce fait, le montant total des travaux énergétiques générés par l’Anah est passé de 8,46 milliards d’euros en 2023 à 7,34 milliards d’euros en 2024.

Des aides moins accessibles ?

La favorisation des rénovations d’ampleur se comprend d’un point de vue énergétique, puisqu’elle permet d’obtenir des résultats plus intéressants en matière de performances. D’ailleurs, le gain moyen des rénovations d’ampleur, évalué par l’Anah, est passé de 54 % en 2023 à 65 % en 2024. Cette hausse a été rendue possible par une augmentation des aides totales par projet de rénovation d’ampleur, passant de 14 271€ en 2023 à plus de 36 000 euros en 2024 !

Néanmoins, la somme moyenne à débourser pour ce type de travaux est de plus en plus élevée, passant de 37 000 euros en 2023 à plus de 55 000 euros en 2024. Si le montant des aides a également beaucoup augmenté, l’investissement, très élevé, n’est pas à la portée de tous les foyers. De plus, la (très) longue durée d’instruction des dossiers peut mettre les demandeurs d’aide dans une situation financière difficile. À l’inverse, si la rénovation par geste est moins efficace, elle est beaucoup plus abordable d’un point de vue financier, et permet à un foyer d’étaler les investissements dans le temps.