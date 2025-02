La maison touchée par l'explosion / Image : Freiwillige Feuerwehr Schonberg.

En Allemagne, une batterie de stockage d’électricité aurait entraîné l’explosion d’une maison. Si ce phénomène reste très rare, l’entreprise en charge de l’installation a d’ores et déjà pris des mesures pour qu’un tel événement ne se reproduise pas.

Les images sont impressionnantes. Dans la ville de Schönberg, au nord de l’Allemagne, l’un des murs d’une maison a été littéralement soufflé par une explosion. Heureusement, cette maison témoin était vide au moment de l’incident, qui n’a causé ni mort, ni blessé. Selon les premiers éléments des pompiers, le bâtiment ne possédait pas d’alimentation gaz, et c’est la batterie résidentielle qui serait la cause de l’explosion. ViebrockHaus, le constructeur de cette maison témoin, s’est fait une spécialité d’équiper ses maisons de systèmes solaires comprenant des panneaux photovoltaïques en toiture, et des batteries résidentielles pour optimiser la réutilisation de l’électricité produite. C’est cet équipement qui aurait explosé.

À lire aussi

Les batteries LG, souvent mises en cause

Il semblerait que la batterie utilisée par Viebrockhaus, dans la maison témoin, était de marque LG. Selon le site d’information NDR.de, le constructeur de maison individuelle aurait d’ores et déjà pris des mesures de sécurité en éteignant toutes les batteries équipées du même numéro de série, et en bridant le fonctionnement de toutes les batteries LG.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un système de stockage du fabricant LG est mis en cause. Il y a quelques semaines, une autre batterie LG de 6 kWh a causé l’incendie d’une maison à Werne. Par le passé, LG Energy Solution a reconnu des défauts de fabrication, notamment d’un problème de séparation des électrodes pouvant causer des courts-circuits. Plusieurs campagnes de rappel ont eu lieu, notamment au moment de la construction de la maison témoin de Schönberg, entre 2020 et 2021.

Rappelons tout de même que les incendies liés à des batteries de stockage restent rarissimes. Selon une étude allemande, parue en octobre 2024, le risque d’incendie lié à une installation de stockage d’énergie reste extrêmement faible, avec une probabilité de 0,0049 % C’est 50 fois plus faible que la probabilité de subir un incendie domestique « classique ».

À lire aussi