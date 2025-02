Illustration : RE.

Et si c’était le moment idéal pour changer de fournisseur d’électricité ? Malgré la baisse du tarif réglementé, les tarifs de certains fournisseurs alternatifs restent encore plus intéressants. Même s’il y a une exception. Voici les offres d’électricité les moins chères actuellement.

Ça y est, la baisse tant attendue des tarifs de l’électricité a enfin eu lieu ce 1ᵉʳ février. Si cette baisse de 15 % est significative pour les contrats soumis au tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE), les fournisseurs alternatifs n’ont pas attendu pour proposer des tarifs intéressants dès la baisse des prix de l’électricité sur les marchés de gros.

Désormais, voyons ensemble si cette baisse du TRVE a rebattu les cartes des fournisseurs d’énergie, et lesquels d’entre eux proposent les meilleures offres. Pour rendre les comparaisons plus lisibles, nous avons comparé chaque offre avec un compteur de puissance 9 kVA et une consommation annuelle de 5 000 kWh. Lorsque nécessaire, la répartition heures pleines/heures creuses a été définie à 60 % et 40 %.

Le médiateur national de l’énergie, meilleur moyen de comparer les fournisseurs d’énergie Le comparateur mis en place par le médiateur national de l’énergie constitue la solution la plus pratique pour comparer les offres des fournisseurs d’énergie, tant pour le gaz que pour l’électricité. Ce comparateur permet de se faire une idée des tarifs de chaque fournisseur en fonction de sa propre situation, en termes de compteur ou de consommation.

Les meilleures offres en option Base

Commençons par l’option Base, qui propose un tarif unique, qui ne change pas selon les horaires. Pour celle-ci, le tarif réglementé est passé de 0,2516 €/kWh à 0,2016 €/kWh. Pour une consommation de 5 000 kWh, cela représente tout de même une économie de 250 € !

1 – Primeo énergie

Du côté des fournisseurs alternatifs, c’est Primeo Energie qui monte sur la première marche du podium avec son offre Fidélité Verte. Celle-ci affiche un prix moyen de 0,1734 €/kWh sur la première année. En effet, le fournisseur propose 15 % de remise HT sur le prix du kWh pendant les 6 premiers mois, puis 20 % de remise sur les 6 mois suivants, avant d’atteindre 25 % au-delà de 12 mois. De ce fait, le tarif passe à 0,1613 €/kWh lors de la deuxième année.

Prix annuel (selon le médiateur de l’énergie) : 1074 €

2 – Gaz de Bordeaux

C’est Gaz de Bordeaux qui prend la deuxième place avec l’offre Novafixe Élec. Cette offre propose un tarif fixe sur 2 ans, de 10 % (HT) inférieur au TRV. Il atteint ainsi 0,1855 €/kWh. Tout comme Primeo Énergie, ce fournisseur annonce une électricité 100 % verte.

Prix annuel (selon médiateur de l’énergie) : 1135 €

3 – Ohm Énergie

En troisième position, on aurait pu retrouver Plenitude qui propose également un tarif de 0,1855 €/kWh. Mais celui-ci affiche un prix d’abonnement plus élevé que la moyenne, ce qui le fait glisser en 4ᵉ position. C’est Ohm Énergie qui prend ainsi la troisième place avec son abonnement Ohm Extra Éco, qui propose un tarif de -7 % par rapport au kWh HT du TRVE. En revanche, ce prix est révisable 2x par an.

Prix annuel (selon médiateur de l’énergie) : 1159 €

Les meilleures offres en option heures pleines / heures creuses

Pour faire des économies, l’option heures pleines / heures creuses (HP/HC) reste tout de même la meilleure solution. Rappelons que le TRVE des heures pleines et creuses a également profité d’une baisse de 15 % pour atteindre 0,2146 €/kWh en heure pleine et 0,1696 €/kWh en heure creuse. Nous avons donc comparé, de la même manière, les offres correspondantes. Sans surprise, le trio de tête reste le même :

1 – Primeo énergie

Comme pour le tarif de base, l’option HP/HC bénéficie d’une réduction de 15 %/kWh HT pour les 6 premiers mois, puis 20 % les 6 mois suivants. Lors de la deuxième année, cette remise atteint 25 %.

Prix annuel (selon le médiateur de l’énergie) : 1062 €

2 – Gaz de Bordeaux

Avec son offre Novafixe Élec, Gaz de Bordeaux propose un tarif fixe inférieur de 10 % au kWh HT du TRV.

Prix annuel (selon le médiateur de l’énergie) : 1121 €

3 – Ohm Énergie

Pour les plus organisés, Ohm Énergie propose une offre Modulo. Celle-ci affiche un potentiel d’économie élevé, à condition d’être flexible. Celui-ci inclut un tarif heure plein inférieur de seulement 1 % au TRVE. En revanche, les heures creuses sont à -5 % Surtout, l’abonnement inclut deux autres tarifs, à savoir des heures solaires en journée, qui sont affichées à -30 % par rapport au TRV. Pour finir, Ohm Énergie propose 15 jours appelés Sérénité, durant lesquels le prix du kWh est inférieur de 65 % au TRVE ! On peut voir ce système comme l’opposé de ce que propose EDF avec l’offre TEMPO.

BONUS – L’option Tempo du tarif réglementé

Si l’offre Tempo est régie par le TRVE, ses tarifs n’ont quasiment pas évolué au 1ᵉʳ février. En effet, la CRE considère que ses niveaux de prix ne peuvent être concurrencés par des offres de fournisseurs alternatifs. Il faut d’ailleurs reconnaître que si la gestion des jours rouges peut être compliquée, une bonne organisation peut mener à des économies très élevées.

On notera tout de même que les économies réalisées en optant pour l’option HP/HC sont relativement faibles avec un ratio de 60 % heures pleines et 40 % heures creuses. Pour le maximiser, il convient donc de prévoir un maximum d’utilisation d’énergie pendant les heures pleines, qui sont d’ailleurs sur le point d’être modifiées.