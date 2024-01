Un sèche-linge pompe à chaleur / Illustration : RE.

Un sèche-linge électrique conventionnel consomme énormément d’énergie. Son impact sur la facture d’électricité peut être significatif, selon les habitudes de l’utilisateur. Mais depuis quelques années, certains modèles intègrent une pompe à chaleur particulièrement économe. Grâce à cette technologie, il est possible de réduire considérablement sa consommation sans perdre en performances de séchage. Nous avons testé un modèle à bas coût en conditions réelles.

Il n’y a rien de plus économe que le séchage du linge à l’air libre. Encore faut-il avoir suffisamment de temps et d’espace pour l’étendre. Ainsi, environ 30 % des foyers sont équipés d’un sèche-linge en France, selon l’ADEME. Il s’agit majoritairement de sèche-linges conventionnels, abusivement appelés « à condensation », dont le principe de fonctionnement est très simple : une résistance produit de la chaleur, qui est propulsée dans le tambour au moyen d’un ventilateur. Basique, efficace, mais… très gourmand en énergie. Il n’existait aucune alternative plus économe, outre le bon vieil étendoir, avant la commercialisation du premier sèche-linge à pompe à chaleur à la fin des années 2000.

Qu’est-ce qu’un sèche-linge à pompe à chaleur ?

Le sèche-linge à pompe à chaleur est, lui aussi, « à condensation », mais n’est injustement pas appelé comme tel sur les catalogues commerciaux. Comme le sèche-linge conventionnel, il produit de la chaleur qui est insufflée dans le tambour, puis extrait l’humidité contenue dans l’air chaud par condensation. La grande différence réside dans le moyen de production de la chaleur : il troque la résistance pour une pompe à chaleur. Une machine dont le principe de fonctionnement est strictement identique à nos climatiseurs réversibles, réfrigérateurs-congélateurs et ballons d’eau chaude thermodynamiques.

Dans une pompe à chaleur, la chaleur de l’air ambiant est « pompée » par un gaz caloporteur soumis successivement à des phases de détente et compression. Ainsi, beaucoup moins d’électricité est nécessaire pour produire la chaleur, comparé à une résistance. Cette technologie a été rendue suffisamment compacte pour être intégrée dans un simple sèche-linge.

Jadis très coûteux, les sèche-linge pompe à chaleur sont désormais compétitifs face aux modèles conventionnels. S’ils sont toujours légèrement plus chers (comptez 60 à 100 € de plus à performances égales), l’augmentation du prix de l’électricité les a rendus nettement plus rentables qu’auparavant. L’amortissement lié au surcoût à l’achat est a priori raccourci. Qu’en est-il réellement ?

Sèche-linge pompe à chaleur vs conventionnel : le comparatif

Nous avons acheté le sèche-linge à pompe à chaleur le moins cher du marché à ce jour en France, vendu par une célèbre enseigne d’électroménager à bas prix. Il a remplacé notre précédent sèche-linge conventionnel vieux de 7 ans. Les deux machines revendiquent une capacité de 8 kg pour une puissance électrique de 800 et 2 700 W respectivement.

Pour comparer leurs consommations, nous avons d’abord lavé un lot de vêtements de 5,6 kg, essoré à 1 000 tours/minute. Les conditions de lavage et essorage ont été strictement identiques pour les 2 tests et le lot de vêtements était inchangé (mélange de chemises, t-shirts, pantalons et sous-vêtements). Nous avons utilisé le cycle classique « prêt-à-ranger » de chaque sèche-linge, dont l’usage est recommandé au quotidien dans leur manuel respectif. Dans les deux appareils, le lot de linge est sorti parfaitement sec au toucher. Les puissances et consommations d’électricité ont été enregistrées par le même wattmètre Voltcraft SEM-5000. Voici les résultats que nous avons obtenus :

Sèche-linge pompe à chaleur Sèche-linge à condensation Capacité chargement 8 kg 8 kg Volume du tambour 102 L 112 L Puissance nominale 800 W 2 700 W Classe énergétique A++ B Consommation du cycle standard à pleine charge selon le fabricant 1,9 kWh 4,49 kWh Consommation du cycle standard mesurée par Révolution Énergétique 0,99 kWh 3,12 kWh Durée du cycle standard mesurée par Révolution Énergétique 1h59 2h15 Prix de vente (année de l’achat) 350 € (2023) 352 € (2017)

Le résultat est tout simplement bluffant. À service rendu égal, la consommation d’électricité du sèche-linge à pompe à chaleur est 2,4 fois moins élevée que son homologue conventionnel. Une grande sobriété bienvenue, dans un contexte de prix élevés de l’électricité. Par ailleurs, nous avons constaté un autre avantage : la faible puissance électrique en pic. Alors que notre sèche-linge conventionnel appelait jusqu’à 2 700 W, le modèle à pompe à chaleur n’a pas dépassé 600 W (pour une puissance installée de 800 W). Cela nous permet de lancer plusieurs appareils électriques très consommateurs durant les heures creuses sans risquer de dépasser la puissance souscrite de notre abonnement (9 kVA). En hiver, il nous arrivait fréquemment de disjoncter en pleine nuit, lorsque le sèche-linge conventionnel démarrait simultanément au ballon d’eau chaude, lave-linge, lave-vaisselle et convecteurs.

Courbe de puissance d’un sèche-linge à pompe à chaleur

Rentabilité d’un sèche-linge à pompe à chaleur

En se fiant aux performances que nous avons relevées, nous pouvons estimer à un peu moins de 7 ans la durée d’amortissement du surcoût lié à l’achat d’un sèche-linge à pompe à chaleur plutôt qu’un modèle équivalent conventionnel dit « à condensation ».

À l’année, cela représente une économie de près de 51 € sur la facture d’électricité. Si ce n’est pas suffisant pour justifier le renouvellement d’un sèche-linge à condensation encore fonctionnel par une version pompe à chaleur, c’est un bon motif pour choisir cette technologie dans le cadre d’un premier achat ou d’un remplacement de sèche-linge en panne. Ainsi, acquérir un sèche-linge conventionnel neuf semble aujourd’hui ne présenter aucun avantage, au-delà de la légère économie réalisée immédiatement à l’achat. Pourtant, en Europe, le sèche-linge à pompe à chaleur reste minoritaire, avec 47 % des ventes, selon un document de l’ADEME publié en 2017.

Sèche-linge pompe à chaleur Sèche-linge à condensation Consommation sur 1 an (pour 104 cycles standards, soit une moyenne de 2 cycles/semaine) 102,96 kWh 324,48 kWh Coût sur 1 an (au tarif du kWh TRV base en 12/2023) 23,68 74,63 € Économies réalisées sur 1 an 50,95 € (221,52 kWh) – Durée d’amortissement au tarif actuel de l’électricité pour un sèche-linge PAC acheté 350 € 6 ans 10 mois –

Calculs effectués sur la base de nos relevés, pour une charge de 5,6 kg essorée à 1 000 t/m. Durée d’amortissement dans le cas d’un remplacement d’un sèche-linge à condensation toujours fonctionnel.

Pour optimiser les économies d’énergie avec un sèche-linge à pompe à chaleur, il faut toutefois veiller à l’installer au bon endroit. Car ce modèle absorbe la chaleur de l’air ambiant. Placé dans une pièce de vie, il va « pomper » l’énergie dépensée par vos radiateurs électriques, si vous en disposez. L’économie sera donc nulle. C’est moins préoccupant dans un logement chauffé au bois, fioul ou gaz, ou il exploitera les calories produites par ces sources d’énergie.

L’idéal est ainsi de le placer dans un garage ou une buanderie correctement ventilée à partir d’air extérieur et protégé des températures négatives. Notons que, dans le manuel de notre sèche-linge à pompe à chaleur, le fabricant indique que les performances de séchage sont fortement réduites lorsque la température ambiante atteint 0 °C. Enfin, un conseil pour rendre votre sèche-linge particulièrement sobre, qu’il soit conventionnel ou à pompe à chaleur : essorez les vêtements à la plus grande vitesse de rotation proposée par votre lave-linge. Moins humides, ils nécessiteront nettement moins d’énergie pour être séchés par votre sèche-linge.

