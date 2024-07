Illustration : Getty, modifiée par RE.

Dans son bilan semestriel de l’électricité 2024, l’agence internationale de l’énergie (AIE) souligne la forte croissance de la consommation d’électricité pour les deux prochaines années. Et pour la première fois, la part d’énergies renouvelables dans le total de la production d’électricité devrait dominer celle issue du charbon.

En 2023, l’AIE soulignait déjà que la filière du solaire vivait une année historique. Mais cela n’a pas empêché pas pour autant les énergies fossiles de poursuivre leur croissance. Pourtant, dans le cadre de la transition énergétique, l’AIE alerte depuis plusieurs années sur l’importance d’abandonner sans attendre tout nouveau projet d’exploitation d’énergies fossiles.

Une demande mondiale d’électricité en hausse en 2024

Dans son premier rapport semestriel de l’année 2024, l’agence relève d’abord que la demande mondiale en électricité continue de croître. On passe de +2,5 % en 2023 à +4 % en 2024. Ce serait le taux de croissance le plus élevé depuis 2007 (sauf rebond exceptionnel post Covid-9). Et même en 2025, le mouvement devrait se poursuivre avec une hausse prévue de +4 %. Ce phénomène s’explique par l’électrification massive des usages dans le cadre de la transition énergétique, mais également par la croissance économique et les vagues de chaleur intenses.

En détail, on note la forte demande en électricité de la Chine (+6 %) et de l’Inde (+8 %) qui ne permettra donc pas de diminuer les émissions de dioxyde de carbone du secteur électrique. Ailleurs, la hausse de la demande sera moindre cette année : +3 % aux États-Unis, justifiés par la croissance économique soutenue, l’augmentation de la demande de refroidissement et le développement du secteur des centres de données en raison de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA). Pour l’Union européenne (UE), la hausse de la demande devrait se limiter à +1,7 %.

Le renouvelable répond présent pour satisfaire les besoins en électricité

Pour répondre à cette augmentation de la demande, on peut compter sur les sources de production d’électricité renouvelable, nous dit l’AIE. Leur part va passer de 30 % en 2023 à 35 % en 2025 dans l’approvisionnement mondial en électricité. Et l’AIE souligne un phénomène particulier : pour la première fois en 2025, la production issue des énergies renouvelables devrait dominer celle issue du charbon. Parmi les énergies renouvelables, le photovoltaïque répondra à la moitié environ de la croissance de la demande mondiale en 2024 et 2025. Et le photovoltaïque et l’éolien répondront à eux seuls aux trois quarts de cette croissance.

Malgré tout, le rapport souligne que la production d’électricité provenant du charbon ne va pas diminuer cette année. Le directeur des marchés énergétiques et de la sécurité de l’AIE, Keisuke Sadamori considère que si la situation est encourageante, il faut aller encore plus vite du côté du développement des énergies renouvelables : « il est encourageant de constater que la part des énergies propres dans le mix électrique continue d’augmenter, mais cela doit se faire à un rythme beaucoup plus rapide pour atteindre les objectifs internationaux en matière d’énergie et de climat ».

Les États prennent la mesure de la situation puisque, la COP28, qui s’est déroulée il y a quelques mois à Dubaï, s’est donné comme but de tripler sa capacité de production renouvelable d’ici 2030. L’AIE avait alors annoncé suivre de près cette évolution et avait calculé pour sa part, dans un rapport qu’une multiplication par 2 fois et demie était possible.