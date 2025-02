Illustration : RE.

Fixé par l’État, le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) permet de réguler le prix de l’électricité au profit d’une majorité de particuliers et petites entreprises. Au 1ᵉʳ février 2025, après plusieurs années de hausse, ces tarifs baissent enfin, en moyenne de 15 %. Autre nouveauté : l’accès à l’option « base », qui propose un tarif fixe quelle que soit l’heure de la journée, est désormais plus restreint. Découvrez tous les changements et les nouveaux prix de l’électricité selon votre option dans le tableau interactif ci-dessous.

Enfin ! La facture d’électricité va baisser pour les abonnés ayant opté pour le tarif réglementé, le fameux tarif Bleu d’EDF. Plus de 24 millions de clients paieront, en moyenne, 15 % de moins dès ce 1ᵉʳ février. C’est la première fois que le tarif réglementé marque une baisse depuis aout 2021. Il était temps, les prix s’étaient remarquablement envolés dès 2022, suite au conflit en Ukraine, passant de 0,16 à 0,25 € par kilowattheure (kWh). Une hausse brutale de 61 % dure à assumer, notamment pour ceux qui se chauffent à l’électricité. Le marché s’étant calmé depuis, les prix peuvent désormais repartir à la baisse, retrouvant très progressivement un niveau plus raisonnable.

Le tarif du kilowattheure en option « base », qui sert souvent de référence, s’établit dorénavant à 0,2016 €, contre 0,2516 € auparavant. Annuellement, cela représente une économie d’environ 250 €, pour une consommation de 5 000 kWh. Si la baisse est spectaculaire, -19,89 % tout de même, le tarif réglementé demeure moins avantageux que les offres de marché, particulièrement celles proposées par les fournisseurs dits alternatifs. Actuellement, il est possible de trouver des offres promettant un rabais indexé sur le tarif réglementé. Elles ramènent le prix du kWh autour de 0,17 € en option « base », ce qui fait une grande différence sur la facture mensuelle, surtout si l’on est un grand consommateur d’électricité.

Le demi-million d’abonnés à l’option « Tempo », cette offre complexe qui récompense la flexibilité des consommateurs, ne bénéficie hélas pas d’une aussi grande baisse de prix. Seule la tranche d’heures pleines en jour rouge voit son tarif réduire de 12,92 %. Les cinq autres tranches diminuent de seulement 0,6 à 3,6 %. C’est assez frustrant au regard des efforts consentis par ces utilisateurs durant les fameux jours rouges.

À noter que la baisse du tarif réglementé de l’électricité aurait pu être plus importante si la CRE n’avait pas opté pour une hausse de 10 % du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). L’accise, anciennement appelée CSPE, augmente elle aussi, passant de 32 à 33,7 € par mégawattheure. Heureusement, la chute des prix de l’électricité sur les marchés de gros a permis de compenser ces hausses.

Fin de l’option base pour les gros consommateurs

L’entrée en vigueur des nouveaux tarifs entraîne un autre changement de taille : la fin de l’option « base » pour les puissances souscrites dès 9 kVA. Concrètement, il n’est désormais plus possible de souscrire à un abonnement au tarif réglementé en option « base » si l’on souhaite avoir une puissance supérieure à 9 kVA. Au-delà, il faut obligatoirement opter pour l’option « heures pleines / heures creuses » (HP/HC) ou « Tempo ». Une volonté de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin de favoriser la flexibilité du réseau électrique. En contraignant les abonnés à opter pour le tarif HP/HC, la CRE veut inciter à décaler les consommations à des moments où le réseau est moins sollicité, la nuit notamment, mais également valoriser l’abondante production solaire, en milieu de journée.