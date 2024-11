Illustration : Bluetti.

À l’approche des fêtes, Bluetti propose des offres Black Friday sur ses batteries et panneaux solaires. Spécialisée dans les solutions d’énergie portable, la marque met en avant des produits tout-en-un faciles à utiliser, adaptés aussi bien aux besoins domestiques qu’à ceux des aventuriers. Jusqu’au 2 décembre, profitez de réductions allant jusqu’à 47 % sur une large gamme de batteries et panneaux solaires. Une opportunité idéale pour les cadeaux de Noël.



Pour les voyageurs : AC180 et AC70, compactes et efficaces

Les modèles AC180 et AC70 séduiront les nomades en quête d’une source d’alimentation fiable.

AC180 : d’une capacité de 1 152 Wh et d’une puissance de 1 800 W, elle peut alimenter un réfrigérateur de voiture pendant plus de 15 heures. Un choix parfait pour le camping ou les pique-niques, au prix réduit de 649 € (au lieu de 999 €).

AC70 : plus petite mais tout aussi performante, elle offre une capacité de 768 Wh et une puissance de 1 000 W. Pratique pour recharger téléphones, ordinateurs portables et drones, elle est disponible à 479 € au lieu de 699 €.

Pour les aventuriers hors réseau : l’AC200L et ses options modulaires

AC200 L : conçue pour les amateurs de van life et d’autonomie, la batterie AC200L offre une capacité impressionnante de 2 048 Wh et une puissance de sortie de 2 400 W. Elle alimente aussi bien un petit réfrigérateur pendant 28 heures qu’un ordinateur portable jusqu’à 47 recharges. Actuellement disponible à 1 399 € (au lieu de 1 799 €), cette centrale peut être associée à un pack batterie B300K pour doubler sa capacité, proposé à 2 698 €.

Pour la maison : les solutions AC300 et AC500

Les séries AC300 et AC500 sont conçues pour garantir une alimentation en cas de coupure de courant. Ces systèmes UPS (alimentation sans interruption) permettent de faire fonctionner des appareils essentiels comme des réfrigérateurs ou des routeurs WiFi.

AC300 + B300K : une capacité de 2 764,8 Wh pour un prix réduit à 1 999 € (au lieu de 2 598 €).

AC500 + 2×B300K : avec 5 529,6 Wh, cette configuration convient aux appareils énergivores et est proposée à 4 098 € (au lieu de 4 897 €).

Pour les campeurs : le panneau solaire pliable PV350

Le panneau solaire PV350 est l’allié des amateurs de plein air. Grâce à son efficacité de 23,4 %, il recharge les centrales électriques portables même dans les environnements les plus isolés. Conçu pour résister à l’eau et aux conditions difficiles, il est proposé à 499 € au lieu de 699 €.

Bluetti s’impose comme un acteur majeur de l’énergie propre, proposant des solutions adaptées aux particuliers et aux professionnels. Avec des initiatives comme le programme LAAF (Lighting An African Family), la marque s’engage pour un avenir durable. Présente dans plus de 110 pays, elle associe innovation et responsabilité pour répondre aux besoins en énergie nomade.

🎁 Jusqu’au 2 décembre, découvrez les produits Bluetti sur leur site officiel, avec le code promo exclusif BLUETTIREVO pour bénéficier de 5 % de réduction supplémentaire.

Mais également sur Amazon, avec un code promo BLUETTIOFF offrant également 5 % de réduction supplémentaire.

