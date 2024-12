Illustration : RE.

Le fournisseur alternatif Ohm Énergie vient de lancer une offre intégrant des heures creuses solaires, ou le tarif du kilowattheure est abaissé lorsque le soleil est à son zénith.

Ohm Énergie lance une nouvelle offre appelée « Modulo » proposant des heures creuses solaires. L’objectif est de consommer l’électricité solaire uniquement lorsqu’elle est produite. Julien Maréchal, directeur des opérations chez Ohm Énergie, résume la démarche : « Nous avons voulu refléter ce qui se passe réellement sur le marché, tout en trouvant un équilibre entre une offre trop complexe et une solution simple, efficace en moyenne. » Concrètement, les heures creuses solaires s’appliquent entre 11 h et 16 h, période où la production photovoltaïque atteint son apogée, et ce, d’avril à octobre. En parallèle, les huit heures creuses classiques nocturnes (de 23 h à 6 h) sont maintenues. Le reste est en heure pleine.

Ohm Énergie affirme concevoir cette offre comme un moyen de bénéficier de l’électricité solaire, sans devoir investir dans une centrale chez soi. « Aujourd’hui, bénéficier directement du solaire nécessite d’être propriétaire, d’avoir une maison et de pouvoir investir 10 000 €. Cela exclut une grande partie de la population. Nous, nous permettons à tous les Français de profiter des baisses de prix liées au solaire, qu’ils vivent en appartement ou en maison », précise Julien Maréchal. « L’idée est de refléter le vrai prix de marché, et de permettre des comportements vertueux aussi bien sur le plan économique que carbone », ajoute-t-il.

Les tarifs de l’offre Modulo d’Ohm Energy sont les suivants :

Tranche horaire Prix (€/kWh) Heures pleines 0,245 Heures creuses 0,1704 Heures creuses solaires ☀️ 0,1476 Jours Zen 0,0818

Une consommation optimisée presque sans effort

Cette offre s’adresse à deux catégories de consommateurs. « Ceux qui possèdent des équipements comme des ballons d’eau chaude ou des climatisations bénéficient automatiquement des tarifs réduits sans avoir à changer leurs habitudes, à condition que leur installation ne soit pas trop vieille et ne nécessite pas un branchement supplémentaire. Pour les autres, comme ceux qui utilisent des lave-linge, sèche-linge ou véhicules électriques, cela demande un petit effort pour déplacer certaines consommations », explique Julien Maréchal.

L’offre repose en partie sur les compteurs Linky, qui envoient un signal pour activer les équipements au bon moment. Selon Ohm Energie, les producteurs d’électricité, dont la filiale installatrice de panneaux Ohm solaire, en bénéficient également. « Lorsqu’il y a trop de production et pas assez de consommation, les prix deviennent nuls ou même négatifs. Cette offre contribue à rééquilibrer le système en augmentant la consommation pendant ces périodes de forte production », explique-t-il.

Pour Ohm Énergie, ce repositionnement des heures creuses réduit également les risques financiers pour son entreprise : « acheter moins d’électricité entre 18 h et 20 h, lorsque les prix explosent, et davantage entre 11 h et 16 h, où elle est abondante, nous permet de stabiliser nos coûts. » Ohm énergie anticipe les réformes prévues par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour généraliser les heures creuses diurnes d’ici 2025. En tant que fournisseur alternatif, il est libre de proposer sa gamme tarifaire.