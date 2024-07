Image : Révolution Énergétique

Alors que l’été bat son plein, qui ne rêve pas de piquer une tête pour se rafraîchir les idées, entre deux siestes, ou entre deux rendez-vous en télétravail ? Chez Révolution Énergétique, on a décidé de consacrer notre traditionnelle série de l’été pour vous aider à réaliser ce rêve, on vous donne toutes les astuces pour profiter des joies de la piscine de la meilleure des manières.

L’été est là, et pour certains les vacances qui vont avec. Vous allez enfin pouvoir recharger les batteries en bronzant au bord de la piscine, avant de prendre un bain salvateur. Mais si vous n’avez pas prévu de système de chauffage pour votre piscine, gare à la douche froide ! Si vous n’êtes pas adeptes des bains glacés, la température de l’eau de la piscine est un facteur à ne pas négliger si on veut pouvoir en profiter convenablement. Pourtant, tant pour des raisons économiques qu’écologiques, mieux vaut optimiser sa manière de la chauffer. Dans le cadre de notre série de l’été consacrée aux piscines, nous faisons un tour d’horizon de toutes les techniques qui permettent d’apprécier sa piscine à une température convenable sans se ruiner.

Isoler pour moins chauffer

Quand on parle de chauffage, que ce soit pour sa maison ou pour sa piscine, le principe de base est toujours le même : il faut commencer par limiter au maximum les déperditions et ainsi éviter de chauffer pour rien. Dans le cadre d’une piscine, les déperditions viennent presque exclusivement de la surface de l’eau, qui est en contact avec l’air.

Éviter l’évaporation

La première source de ces déperditions thermique est causée par l’évaporation de l’eau. Celle-ci, en s’évaporant, a besoin d’énergie pour passer de l’état liquide à l’état gazeux. Pour y parvenir, les molécules d’eau en question absorbent l’énergie de la piscine présente sous forme de chaleur, réduisant ainsi la quantité totale de chaleur présente dans l’eau. On estime que l’évaporation représente plus de 50% des déperditions totales d’une piscine enterrée non couverte. Plus la température extérieure est élevée et le vent est fort, plus le processus d’évaporation sera important. En été, elle peut entraîner la baisse du niveau d’une piscine de plusieurs centimètres par jour.

Viennent ensuite les déperditions par rayonnement et par convection. Le phénomène de convection se produit lorsque l’air entre en contact avec la surface de l’eau qui se trouve plus chaude, et absorbe une partie de sa chaleur. Devenant moins dense, l’air chaud monte tandis qu’un air plus frais vient prendre sa place, répétant ainsi le processus. Le rayonnement, lui, est dû au fait que l’eau de la piscine émet de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge autour de la piscine. Cette chaleur se dissipe alors dans l’air ambiant, contribuant à la baisse de température. Compte-tenu de ces phénomènes, il convient, quand la température de l’air est plus faible que celle de l’eau, de recouvrir celle-ci d’un élément isolant qui viendra réduire les échanges entre l’eau et l’air tout en empêchant le processus d’évaporation.

Installer une bâche à bulles

Pour cela, il existe de nombreux systèmes, et en particulier les bâches à bulles. Celles-ci permettent non seulement d’éviter les déperditions, mais ce n’est pas tout. Lorsque le temps est ensoleillé, elles vont pouvoir absorber l’énergie du soleil et la transférer dans l’eau. Enfin, elles permettent de protéger le bassin des pollutions environnantes et des saletés. Il est également possible d’avoir recours à des systèmes de volets isolants qui se déroulent sur la surface de la piscine, et qui ont le même rôle. Plus rigides, ils ont une meilleure durée de vie, mais constituent un investissement plus important.

Pour bénéficier de ces mêmes avantages, les abris de piscine et autres dômes solaires sont également une option. Généralement plus chers à installer, ils permettent néanmoins de protéger la piscine tout en conservant plus longtemps sa température. Ils permettent également de profiter de la piscine même lorsque la météo est moins bonne.

Opter pour une couverture liquide

Pour limiter le phénomène d’évaporation, il est également possible de recourir à une couverture thermique liquide. Ce produit, composé d’alcools gras, vient former une mince pellicule à la surface de l’eau. Ce procédé fait suite à des expériences menées notamment sur des réservoirs de barrage dès les années 1950. En Australie, de premières expériences avaient notamment montré une réduction du taux d’évaporation de l’ordre de 10% à 40% en fonction de différents paramètres. Toutefois, l’efficacité de cette méthode à l’échelle des piscines semble moins certaine.

Isoler les parois de sa piscine hors-sol

Si le traitement de la surface de l’eau par une bâche ou tout autre dispositif isolant fait consensus, l’intérêt de l’isolation des parois d’une piscine fait débat. Dans la théorie, une isolation des parois de la piscine pourrait permettre de limiter les déperditions. Néanmoins, ces déperditions sont souvent considérées comme négligeables en comparaison avec les déperditions qui ont lieu à la surface de l’eau, d’autant plus que le sol conserve une température constante proche des 14°C à longueur d’année. Pour une piscine hors-sol, la mise en place d’une isolation a plus de sens, étant donné que celle-ci ne bénéficie pas de l’inertie du sol.

Chauffer grâce à l’énergie solaire

Les solar sun rings

Maintenant que l’isolation de votre piscine est parfaitement adaptée, il est temps de la chauffer. Pour cela, la première étape consiste à utiliser les bâches à bulles qu’on a évoqué précédemment, puisque celles-ci ont la capacité de renforcer les effets des rayons du soleil, permettant une hausse de la température de 2°C à 5°C en fonction de la qualité de la bâche. Sur le même principe, il existe également les Solar sun ring, des anneaux flottants qui restent à la surface de l’eau et concentrent les rayons du soleil. S’ils sont moins couvrants qu’une bâche, ils peuvent être laissés en place pendant la baignade, et sont plus faciles à manipuler.

Le tapis solaire

Pour profiter de l’énergie du soleil pour chauffer une piscine hors-sol, il existe un autre système qui consiste à intégrer une sorte de tapis solaire dans le processus de filtration. Grâce à ce procédé, l’eau, une fois filtrée, vas circuler dans un tapis noir couvert de serpentins et ainsi se réchauffer progressivement. Pour les bricoleurs qui n’ont pas envie d’investir dans un tapis de ce type, il est possible de le remplacer par un long tuyau noir. Il faudra cependant veiller à ce que la longueur du tuyau soit conséquente pour que le système soit vraiment efficace.

Pour une installation plus pérenne, ou pour les piscines plus grandes, le même principe existe sous forme de panneaux solaires dans lesquels circule l’eau avant de retourner dans la piscine. Ce type de panneau peut être installé au sol, ou sur le toit d’un bâtiment. Il faudra tout de même s’assurer que le bâtiment en question soit à proximité de la piscine pour éviter les déperditions entre les panneaux et la piscine. Les solutions basées sur l’énergie solaire ont malgré tout un inconvénient évident : elles ne sont réellement efficaces que quand il y a du soleil.

La pompe à chaleur

Ainsi, pour bénéficier d’un chauffage efficace peu importe les conditions météo, il est possible d’opter pour une pompe à chaleur air/eau. Celle-ci vous permettra de chauffer l’eau de votre piscine en récupérant les calories présentes dans l’air. Ce système a l’avantage d’être peu gourmand en énergie tout en étant performant. Il en existe aujourd’hui une grande variété, des modèles portatifs pour piscine hors-sol aux modèles plus complexes équipés de deux modules. Il est même possible d’opter pour une pompe à chaleur géothermique qui captera les calories du sol pour chauffer l’eau de la piscine. Ce système demande néanmoins un très gros investissement à l’installation. Enfin, si votre installation est dimensionnée pour cela, vous pouvez envisager de raccorder votre piscine au système de chauffage de votre maison, surtout s’il s’agit d’une pompe à chaleur.