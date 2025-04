EcoFlow dévoile Stream, un kit solaire avec batteries adapté à tous les besoins

ⓘ Communication commerciale pour Ecoflow

Les kits solaires plug-and-play ont le vent en poupe, mais souffrent de contraintes en termes de performances. Face à ce constat, EcoFlow a décidé de rebattre les cartes avec une solution personnalisable, capable de répondre aux besoins de tous.

Entre augmentation du prix de l’électricité, conscience écologique ou et instabilités des politiques énergétiques, les raisons d’installer sa propre installation photovoltaïque sont de plus en plus nombreuses. En réponse à des installations de plusieurs kWc qui nécessitent d’importants travaux et investissements, nombreux sont ceux qui se tournent vers des kits solaires, plus simples à installer et beaucoup plus abordables.

Néanmoins, ces kits affichent bien souvent une puissance limitée, ce qui limite fortement leur intérêt, et ne permet pas d’envisager l’autonomie énergétique. Bien souvent, les batteries de ces kits ne sont pas capables d’alimenter des équipements gourmands en énergie, autrement qu’en les branchant en direct. Pour dépasser ces contraintes et proposer la solution solaire plug-and-play la plus performante du marché, EcoFlow vient de lancer STREAM, une série d’équipements qui permettent de créer l’installation ultime, parfaitement adaptée aux besoins de ses utilisateurs.

Avec EcoFlow STREAM, produire de l’électricité solaire n’a jamais été aussi simple

La solution EcoFlow STREAM se compose de plusieurs équipements différents. Au cœur du système, on retrouve deux types de batteries :

La batterie EcoFlow STREAM AC Pro . D’une capacité de 1,92 kWh, elle permet de brancher n’importe quel micro-onduleur du marché afin de stocker la production solaire d’une installation déjà existante, et d’injecter cette production sur le réseau lorsque c’est nécessaire.

. D’une capacité de 1,92 kWh, elle permet de brancher n’importe quel micro-onduleur du marché afin de stocker la production solaire d’une installation déjà existante, et d’injecter cette production sur le réseau lorsque c’est nécessaire. La batterie EcoFlow STREAM Ultra ou Pro. Cette version possède son propre onduleur, et permet de gérer la production solaire de 2000 Wc de panneaux photovoltaïques afin de la stocker, ou de la réinjecter sur le réseau domestique.

Grâce au système STREAM, différentes batteries peuvent être branchées à différents endroits de la maison, mais tout de même fonctionner ensemble pour s’adapter aux besoins du logement. En cas de besoin, deux batteries peuvent s’activer en simultané pour alimenter un appareil gourmand en énergie.

Côté production d’énergie, la gamme STREAM apporte également son lot d’innovations avec notamment différents panneaux photovoltaïques pouvant être installés dans le jardin, en toiture ou encore en façade grâce à une large sélection de supports. Ces panneaux rigides solaires sont disponibles en différents formats et différentes puissances : 250W, 400W, 450W et 520W. L’électricité produite par ces panneaux peut être gérée directement par l’EcoFlow STREAM Ultra et STREAM Pro, ou bien par le micro onduleur EcoFlow de 800 W. Dans le cas d’une grosse installation, il est même possible de brancher l’équivalent de 2000 Wc directement sur la STREAM Ultra, et d’y ajouter 800 Wc de panneaux via le micro-onduleur.

Grâce à ces différents équipements, chacun y trouvera son compte. Les débutants qui veulent se lancer dans la production d’énergie solaire pourront simplement associer des panneaux solaires EcoFlow au micro-onduleur, tandis que ceux qui disposent déjà d’une installation pourront la compléter avec une batterie intelligente.

Enfin, pour rendre le système toujours plus intelligent, EcoFlow propose désormais un compteur communicant pouvant être installé dans un tableau électrique, ainsi qu’une prise intelligente.

Le fonctionnement de concert des différents équipements du logement est rendu possible par les fonctionnalités intelligentes proposées par EcoFlow. Mais cette utilisation de l’IA va encore plus loin, et permet de réaliser des prédictions et des optimisations automatiques, en fonction de la consommation du logement, des tarifs d’électricité, de la météo ou encore des habitudes de vie. Cela permet, en définitive, de réduire considérablement la facture d’électricité.

Prix et disponibilité de la série EcoFlow STREAM

La série EcoFlow STREAM propose des options d’achat flexibles pour répondre à différents besoins :

Le micro-onduleur STREAM est déjà disponible au prix de 149 €.

Les batteries solaires STREAM Ultra, STREAM Pro et STREAM AC Pro sont actuellement disponibles en précommande : STREAM Ultra : 1299 € STREAM Pro : 1199 € STREAM AC Pro : 999 €



Du 15 au 29 avril, EcoFlow propose une offre exclusive de lancement anticipé avec jusqu’à 20 % de réduction sur le site officiel EcoFlow pour les premiers acheteurs :

Réservez n’importe quel kit STREAM avec seulement 10 % d’acompte

Payez les 90 % restants le 15 mai

À partir du 30 avril, la série STREAM sera disponible en précommande au prix de détail sur le site Web EcoFlow et sur Amazon . La série STREAM sera officiellement disponible à l’achat le 15 mai.

