La pompe à chaleur présentée comme « intelligente » GreenFOX d’Ökofen / Image : Ökofen

La pompe à chaleur air-eau s’impose aujourd’hui comme une solution de chauffage efficace et durable, mais son prix final varie fortement selon plusieurs critères : puissance, installation, entretien… et les aides financières disponibles. Face à cette diversité de coûts, il est essentiel d’évaluer chaque aspect pour prévoir précisément votre budget en 2025. Ce guide vous détaille les éléments clés qui influencent le prix d’une pompe à chaleur air-eau, ainsi qu’un comparatif des tarifs selon la puissance, afin de vous aider à choisir la PAC qui répondra au mieux à vos besoins.

Pourquoi les pompes à chaleur air-eau sont-elles populaires en 2025 ?

Le marché des pompes à chaleur air-eau est en pleine croissance. Pourquoi un tel engouement ? Tout d’abord, les nouvelles réglementations écologiques incitent les propriétaires à remplacer leur chaudière à gaz ou au fioul par des appareils moins énergivores. Ensuite, pour accompagner ces incitations, l’État propose des aides financières telles que MaPrimeRénov’ ou le CEE.

Voici en détail les points détaillés pour vous aider à définir le prix d’une pompe à chaleur air-eau adapté à votre habitation.

Quels sont les éléments qui influencent le prix d’une pompe à chaleur air-eau en 2025 ?

Le type de pompe à chaleur air-eau et sa puissance

Le prix des pompes à chaleur air-eau se situe entre 8 000 € et 15 000 €, sans la pose. Le coût va varier en fonction du modèle et de la puissance de l’appareil. Le choix de la puissance se fait en fonction de la taille du logement selon une règle mathématique simple : plus il y a de surface, plus la pompe à chaleur devra être puissante.

Concernant les modèles, il existe deux types de PAC air-eau :

La pompe à chaleur air-eau monobloc. Cet appareil est composé d’une seule unité qui abrite tout le système. Elle est placée à l’extérieur de l’habitation et va l’alimenter en chauffage et parfois en eau chaude sanitaire. C’est le modèle le moins coûteux à l’achat et le plus facile d’installation. La pompe à chaleur air-eau bibloc. Ce système se présente en deux unités distinctes. L’une est installée à l’extérieur et l’autre à l’intérieur de la maison. Les échanges entre les deux se font par une liaison frigorifique. Ce modèle a un coût plus élevé que la PAC monobloc, mais il permet de réaliser plus d’économies.

Les frais d’installation et de maintenance d’une pompe à chaleur air-eau

La fourchette de prix d’une installation de PAC air-eau est comprise entre 3 000 € et 8 000 €. Le coût d’une pompe à chaleur est calculé en fonction des travaux à réaliser (pose de radiateurs, plancher chauffant…) et de la difficulté de la pose.

Cette opération doit impérativement être réalisée par un professionnel chauffagiste / frigoriste apte à manipuler les liquides frigorigènes dans le cas d’une PAC bibloc

Concernant l’entretien, un contrôle est obligatoire tous les deux ans. Ce contrôle permet de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil, de remplacer les filtres et détecter une éventuelle fuite. Il faudra prévoir 180 € en moyenne pour un contrat de maintenance bisannuel.

Impact des aides financières sur le prix final

Il existe des aides au financement d’une PAC dont vous pouvez bénéficier selon certaines conditions. La plus connue est MaPrimRénov’ qui est une aide de l’État calculée en fonction de vos revenus. Cette contribution peut aller jusqu’à 5 000 € pour les ménages aux revenus les plus modestes.

Le CEE (Certificat d’économie d’énergie) est accessible par les fournisseurs d’énergie. Il est recommandé de faire plusieurs demandes, car chaque fournisseur a ses propres barèmes. Vient ensuite l’éco-prêt à taux zéro à demander auprès d’un organisme bancaire.

La bonne nouvelle est que toutes ces aides sont cumulables avec MaPrimRénov’.

Une autre forme d’aide est la TVA réduite à 5,5 %, il en résulte une économie plus qu’intéressante sur le coût d’une pompe à chaleur.

Les aides PAC air-eau disponibles en 2025

MaPrimeRénov’ Jusqu’à 5 000 € d’aide Certificat d’économie d’énergie (CEE) Jusqu’à 4 000 € d’aide Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) Prêt maximal 50 000 € Taux de TVA réduit 5,5 %

A savoir Pour bénéficier de ces aides, il est impératif de faire appel à une entreprise certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Comparatif des prix des pompes à chaleur air-eau en 2025 selon la puissance

La puissance d’une PAC air-eau est généralement comprise entre 5 à 16 kW en fonction de la surface à chauffer.

Voici une astuce pour calculer le prix d’une pompe à chaleur selon sa puissance :

Voici une règle mathématique qui aide à calculer votre budget PAC rapidement : il faut compter en moyenne 0,1 kW par m² et multiplier par 1000 €. C’est bien entendu une moyenne approximative, hors pose, qui varie en fonction du modèle de l’appareil (monobloc ou bibloc).

Voici des exemples moyens des prix des pompes à chaleur air-eau selon la surface :

Superficie Pompe à chaleur : puissance Pompe à chaleur : prix Pompe à chaleur : Coût total avec installation 50 m² 5 kW 5 000 € 8 000 € 80 m² 8 kW 8 000 € 12 000 € 120 m² 12 kW 12 000 € 17 000 € 150 m² 15 kW 15 000 € 23 000 €

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et varient en fonction des spécificités de votre installation.

Conclusion : Quelle pompe à chaleur air-eau choisir en 2025 ?

Afin de faire le bon choix et de fixer un budget, prenez le temps de lister vos besoins et les aides financières d’Etat. Une pompe à chaleur monobloc convient à une petite surface, alors qu’une bibloc sera plus performante dans un espace plus grand.

L’installation d’une pompe à chaleur air-eau représente certes un investissement important, mais elle permet de réduire vos factures de chauffage de moitié, voire plus. Cette installation est donc rentable à très moyen terme et diminue l’impact nocif sur l’environnement.

Vous envisagez d’investir dans une pompe à chaleur air-eau ? Demandez vite un devis gratuit et personnalisé ici, réponse immédiate, sans engagement !