Le fournisseur français Ilek a investi dans un mini champ solaire pour approvisionner ses clients avec une énergie renouvelable produite sur le territoire. Et l’entreprise ambitionne d’augmenter fortement son portefeuille de clients d’ici 2025.

Parmi les fournisseurs alternatifs d’électricité, rares sont ceux qui en produisent. C’est d’ailleurs un reproche qui leur est régulièrement fait. La plupart de ces entreprises se contentent d’acheter sur les marchés l’électricité qu’ils vendent à leurs clients. Des électrons parfois verdis virtuellement par la magie des garanties d’origine (GO). Outre le fournisseur historique EDF, seuls TotalEnergies, Engie, Enercoop, Alpiq, Vatenfall et Iberdrola, entre autres, produisent réellement de l’électricité. Au moins une petite partie de ce que leurs clients consomment.

Un nouvel opérateur vient de rejoindre ce « club » des fournisseurs alternatifs également producteurs. À des années-lumière des 87 000 MW opérés par EDF, ou, à plus petite échelle, des 300 MW d’Alpiq (en France uniquement), Ilek débute avec une petite centrale photovoltaïque de 0,249 MWc. Situé à Lupiac (32), ce parc solaire a été installé sur des terres qui n’ont plus d’utilité pour l’agriculture. L’installation a été mise en service en juin dernier. Ilek rachète l’électricité produite par le biais d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) pour alimenter une part, pour l’instant faible, de ses clients. La centrale a été co-développée avec l’Agence régionale de l’énergie et du climat (AREC) d’Occitanie et Solvéo Énergie.

Sécuriser son approvisionnement électrique

Créé en 2016, le fournisseur français Ilek propose des contrats d’électricité et de gaz « verts », dont la production est promise la plus locale possible. L’idée est de disposer d’une énergie « en circuit court » grâce à l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et la méthanisation. Pour cela, Ilek a noué des partenariats avec divers producteurs d’énergie situés un peu partout en France. Et il n’est pas le seul dans ce cas puisqu’il existe d’autres fournisseurs qui fonctionnent de la même façon, comme Enercoop par exemple.

Pour le fournisseur, devenir producteur d’énergie renouvelable sur le territoire, constitue un moyen de sécuriser son approvisionnement tout en soutenant le développement de la filière d’énergie verte en France. Et Ilek y croit puisqu’il s’est fixé pour objectif de participer au développement ou d’acheter entre 20 et 30 projets de centrales de ce type chaque année. Le fournisseur souhaite passer de 140 000 clients en 2023 à 500 000 en 2025 en alimentant 30 % de son portefeuille avec une électricité qu’il a lui-même produite.

