Image : RE

Comment les Français perçoivent-ils les énergies renouvelables ? C’est à cette question que répond un nouveau sondage publié par l’association France Renouvelables. Il en ressort que les citoyens sont massivement favorables aux énergies renouvelables. Un indicateur intéressant à quelques jours des élections législatives.

En 2019, avec la loi Énergie Climat, la France s’est fixé comme objectif de parvenir à 33 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’ici 2030. Un réel défi, sachant qu’on en était qu’à 22,2 % en 2023. La route est encore longue, d’autant que le développement des projets se fait malgré de nombreux obstacles comme la complexité administrative et l’opposition des riverains. S’agissant du volet administratif, le gouvernement a pris les choses en main pour simplifier les procédures, avec la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables. Du côté de l’acceptation des projets par les riverains, la tâche est plus délicate.

Dans ce contexte, l’association porte-parole des énergies renouvelables électriques sur le territoire, France Renouvelables a mené une enquête avec YouGov pour recueillir le sentiment des Français à l’égard des énergies renouvelables. Contrairement aux idées reçues, le résultat est très positif puisque 8 Français sur 10 veulent davantage d’énergies renouvelables dont un tiers estime que ce développement doit être une priorité et une urgence. À l’inverse, seuls 3 % considèrent qu’il ne faut pas les développer et 6 % que ce n’est pas urgent.

50 % des sondés ont indiqué que la réduction de notre dépendance aux importations était la principale utilité des énergies renouvelables, avec le fait qu’elles n’émettent pas de gaz à effet de serre (48 %). Les personnes interrogées pouvaient faire plusieurs choix ici.

Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 2000 personnes, avant le scrutin européen. Une question posée est particulièrement intéressante. Elle porte sur les arguments qui rendraient les personnes encore plus favorables à l’installation d’un parc éolien ou photovoltaïque près de chez eux. En effet, les Français peuvent être en théorie favorables aux énergies renouvelables, jusqu’à ce qu’un projet soit prévu à proximité de chez eux. Dans ce cas, les oppositions commencent à se faire entendre. Mais plusieurs raisons peuvent convaincre les Français à accepter la présence d’un projet près de chez eux. Par exemple, il y a le fait de bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’électricité (63 %), le fait d’augmenter les recettes fiscales de leur commune pour améliorer les services publics locaux (54 %), et l’accès aux aides financières pour la rénovation énergétique de leur logement ou pour l’achat d’un véhicule électrique (48 %). On voit donc que dès lors qu’ils peuvent en tirer des bénéfices sur leur vie quotidienne, les sondés peuvent se laisser convaincre à l’installation d’un projet d’énergie renouvelable à proximité de leur domicile.

Le résultat de ce sondage est important à la veille des élections législatives, alors que les partis n’ont pas tous la même opinion sur le sujet. Ainsi, le Rassemblement National (RN) qui caracole en tête des sondages s’est toujours montré plutôt opposé aux énergies renouvelables, préférant tout miser sur le nucléaire pour notre indépendance énergétique. Les partis composant le Nouveau Front populaire se montrent au contraire favorables au développement des énergies renouvelables. Enfin, le parti présidentiel entend associer l’accélération des énergies renouvelables au développement du nucléaire.