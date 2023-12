Illustration fictive générée par l'IA DallE-3 et modifiée par Révolution Énergétique.

L’option Tempo proposée par EDF ajuste le prix du kWh suivant la « couleur » du jour : 300 jours bleus de grande économie, 43 jours blancs de moyenne économie et 22 jours rouges onéreux sont répartis sur l’année. C’est une manière de soulager le réseau lorsqu’un risque de déséquilibre entre la production/consommation apparait, de ne pas être exposé aux prix de marché et de diminuer sa facture en responsabilisant sa consommation. Avec 130 000 nouvelles souscriptions sur un an, peut-être vous êtes-vous demandé comment fonctionnait cette option et comment la couleur des jours étaient déterminés ? Éclairage sur la méthode qu’emploie RTE, le gestionnaire du réseau, pour les activer.

La méthode résumée en 5 étapes 1️⃣ RTE anticipe la courbe de consommation du lendemain, principalement en suivant la météo. 2️⃣ Il prévoit la disponibilité du solaire et de l’éolien. 3️⃣ L’opérateur compare les prévisions de consommation et de production des 2 énergies renouvelables afin de créer une nouvelle variable « Conso nette ». 4️⃣ Il calcule un seuil pour chaque couleur de jour qui, s’il est dépassé par la variable précédente « Conso nette » , donnera la couleur du jour. 5️⃣ Il prévient les clients la veille du jour décrété blanc ou rouge. S’il est bleu, aucun message d’alerte n’est émis.

La méthode pour établir la couleur des jours Tempo en détail

Voici le scénario qui s’est appliqué lors du deuxième jour rouge de la saison 2023-2024. Nous sommes le 5 décembre au matin. Comme chaque jour, RTE réalise une prévision la veille pour le lendemain, appelée J-1. La consommation du lendemain est tracée, suivant les heures de la journée. Côté production, RTE regarde les moyens qu’il pourra mobiliser, notamment renouvelables. Or, une difficulté apparaît, c’est qu’en ce 6 décembre, la météo ne sera pas clémente pour les éoliennes et le solaire. En effet, un ciel couvert, un jour parmi les plus courts et une brise calme, pas de quoi espérer un grand apport de ces deux énergies.

RTE prend chaque jour en considération une variable de prévision J-1 de la consommation (C onsommation ) à laquelle il retranche les productions éolienne et solaire (Prod éolienne , Prod solaire ) dont les pics sont anticipés avec une marge de 6 MW.

Conso nette journalière = C onsommation – Prod éolienne – Prod solaire

RTE normalise la courbe grâce à des coefficients liés à la température, dont la consommation est dépendante :

Conso nette journalière normalisée = (Conso nette journalière – 46 050) / 2 160

C’est cet indicateur qui sert de référence. Il est ensuite comparé à certains seuils. Le dépassement de ces derniers déterminera la couleur du jour : bleu, blanc ou rouge. RTE compare la Conso nette journalière normalisée avec un seuil pour décréter ou non le jour rouge.

En ce 6/12/23, le seuil rouge est facilement franchi. Pour une raison : seulement 2 jours rouges sur 22 ont été tirés depuis le début de la saison, alors le stock restant est grand, ce qui abaisse le seuil. Par une formule dont les détails sont présentés au pied de cet article, nous calculons la valeur du Seuil rouge .

Conso nette journalière normalisée = 7,50

= 7,50 Seuil rouge = 1,56

En conclusion, Conso nette journalière normalisée > Seuil rouge . Les jours rouges ne pouvant être placés qu’en semaine, le mercredi 6 décembre réunit toutes les conditions d’un jour rouge. Le 6 décembre a donc bien été un jour rouge.

Manque de données



D’une part, la formule de normalisation est approximativement approchée par : Conso nette journalière normaisée = (Conso nette journalière – 46 050) / 2 160. Or, les 2 chiffres reflètent les températures observées en 2014-2015. Ils sont recalculés chaque année glissante par RTE et des quantiles, moyennes, sont évalués à partir de la consommation fonction de la température. Nos calculs sont bons « pour information », mais pas parfaitement exacts, car il nous manque la consommation journalière et les valeurs actualisées de normalisation. Ainsi, RTE propose de placer les jours Tempo sur des scénarios transmis par les fournisseurs pour qu’ils puissent tarifier leurs offres.

🗎 Voir le document édité par RTE « Simulateur de choix de jours Tempo », destiné aux fournisseurs d’électricité.

D’autre part, le placement des jours blancs est lié à celui des jours rouges. Le calendrier des jours rouges (qui ne peuvent être fixés que du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, hors week-ends et maximum 5 jours consécutifs) et blancs (toute l’année hors dimanches) est différent. Dans la synthèse suivante, ∈ signifie « appartient » en mathématiques. Voici le raisonnement de RTE :

À lire aussi