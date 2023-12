Illustration : Révolution Énergétique, à partir d'images publiées sur Leboncoin.

C’est le contrat de fourniture d’électricité le moins cher en France, à condition d’être sobre 22 jours par an. L’option Tempo d’EDF fait fureur depuis plusieurs mois. Toutefois, pour être réellement économique, elle impose d’être alerté de la survenue des « jours rouges » durant lesquels il faut impérativement cesser d’utiliser les appareils électriques énergivores. Pour cela, il est possible de recevoir des notifications smartphone, mails ou SMS. Autrement, les réfractaires au téléphone peuvent acheter un vieux boîtier lumineux vendu 100 € sur leboncoin… ou, désormais, une clé USB avec un petit afficheur fait maison par un passionné, pour trois fois moins cher.

Il y a quelques semaines, nous mettons en lumière le petit mais très juteux marché de boîtiers « signal de veille » d’occasion, vendus sur Leboncoin. Cet appareil, fourni gratuitement par EDF aux clients qui souscrivaient à l’option Tempo il y a une vingtaine d’années, n’est plus fabriqué ni distribué aujourd’hui. Pourtant, l’option Tempo existe toujours. Elle a même gagné en notoriété, après être longtemps restée dans l’ombre, en raison de prix plus bas chez les fournisseurs alternatifs à l’époque. La crise de l’énergie a bouleversé le marché et rendu l’option Tempo (qui fait partie des tarifs réglementés de vente de l’électricité fixés par l’État) nettement plus intéressante que la concurrence.

Encore faut-il accepter de réduire abyssalement sa consommation durant les heures pleines de 22 jours dits « rouges » chaque année (lire notre article spécial sur l’option Tempo). Ces « jours rouges » peuvent être activés du 1ᵉʳ novembre au 31 mars par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, afin de réduire la pression sur les lignes et les moyens de production, notamment par temps glacial. Il est extrêmement important d’en tenir compte, afin de ne pas consommer durant ces jours en heures pleines, le tarif de l’électricité y étant très élevé : 0,73 €/kWh contre 0,11 à 0,16 €/kWh en dehors.

Particularité de l’option Tempo : les jours rouges ne peuvent pas être communiqués longtemps à l’avance. Les clients sont informés, au plus tôt, la veille, aux alentours de 11 h. Pour la plupart des abonnés, un e-mail, SMS ou une notification smartphone provenant de l’application EDF ou RTE Notifications suffit pour se préparer. Mais d’autres préfèrent être alertés par le bon vieux boîtier électronique appelé « signal de veille », qui s’échange à des prix délirants sur un célèbre site de petites annonces. Une nouvelle alternative « physique » vient toutefois d’émerger, moins chère et plus moderne. Et, contre toute attente, elle n’est proposée ni par EDF ni par RTE, mais par… un passionné du « faire soi-même ».

Une carte électronique facile à se procurer dans un boîtier imprimé en 3D

Toujours sur le même site de vente entre particuliers, le bricoleur, qui souhaite rester anonyme, propose une version nettement plus actuelle du boîtier Tempo. Il s’agit d’une sorte de clé USB de 5 × 3 × 1 cm, dotée d’un petit écran affichant la couleur du jour, celle du lendemain ainsi que le nombre de jours bleus, blancs et rouges restants dans la saison. L’objet s’alimente par un câble USB-C et se relie au web en Wifi. Il est donc nécessaire de le configurer avec un smartphone ou un ordinateur, afin de renseigner le mot de passe de votre réseau Wifi.

« Luc », nous l’appellerons ainsi, indique avoir entièrement conçu la partie logicielle de ce dispositif. Le boîtier est imprimé en 3D, à partir d’un fichier existant qu’il a modifié. La partie électronique est « un périphérique qui est en vente sur internet dans de nombreuses boutiques » nous explique-t-il. Ce professeur de mathématiques, qui se présente comme un autodidacte dans la programmation informatique et le bricolage, est lui-même abonné à l’option Tempo d’EDF. Il a d’ailleurs installé chez lui un système domotique pour automatiser l’arrêt des appareils énergivores selon les plages tarifaires de Tempo. « En fouillant sur internet, j’ai vu les fameux boîtiers Tempo vendus une fortune et qui ne fonctionnent pas. Je me suis alors lancé un petit défi de faire cet afficheur. Pour l’instant, c’est un essai » affirme-t-il.

Le boîtier USB « Tempobox » imprimé en 3D / Images : « Luc ».

Une « Tempobox » trois fois moins chère que l’originale

« Au vu du succès sur leboncoin, j’ai commandé de nouvelles pièces pour en concevoir d’autres. Si cela peut rendre service aux gens, tant mieux. En tout cas, cela peut rassurer de savoir qu’avec le boîtier, un furtif coup d’œil permet de savoir de quelle couleur est le jour en cours ou le suivant » ajoute Luc, qui ne souhaite toutefois pas industrialiser la fabrication de son boîtier. « Ce n’est pas mon but. Si j’en vends, c’est bien, si cela ne fonctionne pas ce n’est pas grave. J’ai un métier qui me passionne, le reste demeure une passion et un passe-temps. Ce que je voulais, c’était mettre à disposition un dispositif pas trop cher permettant à ceux qui ne maîtrisent pas ou peu la domotique/informatique, ou bien simplement ne veulent pas s’embêter d’avoir un tel dispositif. Et cela m’énerve que des personnes profitent de la non-connaissance des gens pour leur vendre un boitier dit Tempo à 100 € ! » nous confie-t-il.

La clé Tempobox, c’est ainsi qu’il l’a baptisée, récupère les données « sur le site d’EDF, peu après 11 h du matin, heure à laquelle EDF publie la couleur du jour suivant » dévoile Luc. Il la vend actuellement au compte-goutte au prix de 28 € hors frais de port, un tarif qui « répercute un peu le temps passé à développer » mais également l’achat du matériel. Pour répondre à la demande, le passionné a d’ailleurs passé commande de nouveaux composants qui lui parviendront d’ici la fin de l’année. Un seul et unique exemplaire de la Tempobox a été vendu jusqu’ici. Il faudra donc prendre son mal en patience pour s’en procurer. À moins qu’EDF lui rachète l’idée et produise ce boîtier à plus grande échelle ?

« Luc » peut être contacté sur l’adresse mail spécifiquement créée pour le projet : tempobox60 [chez] gmail.com.