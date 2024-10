Illustration : Ilek, modifiée par RE.

Dédiée aux utilisateurs de voitures électriques, la nouvelle offre à « super heures creuses » proposée par Ilek propose un tarif du kilowattheure particulièrement bas au cœur de la nuit. Cependant, elle impose un certain nombre de contraintes pour parvenir à économiser réellement.

Sur les marchés, le prix de l’électricité varie considérablement d’une période de la journée à l’autre. Le kilowattheure se négocie à un prix élevé lors des pics de consommation, le matin et le soir. Il est bien plus abordable, voire très peu cher en milieu de journée et durant la nuit. Ainsi, les offres d’électricité heures pleines / heures creuses proposent aux clients de tirer profit de cette fluctuation.

Si tout le monde connaît le traditionnel contrat heures pleines / heures creuses d’EDF via le tarif réglementé, il existe une multitude d’offres à tarif différencié selon l’horaire ou la période de l’année. Notamment chez les fournisseurs alternatifs, comme les offres « heures éco » et « Charg’heures » de TotalEnergies, ou encore « Elec’car » d’Engie. Les plus aguerris connaissent également l’option Tempo et ses six tranches tarifaires. Depuis le 7 octobre, une nouvelle offre s’est ajoutée au catalogue, avec le contrat « Voiture Électrique » d’Ilek, qui propose des « super heures creuses » en plus des heures pleines et heures creuses habituelles.

Cette offre, restrictive puisqu’il faut attester sur l’honneur être possesseur d’un véhicule électrique pour y souscrire, promet un tarif particulièrement bas entre 3 et 7 h du matin. Un créneau de quatre « super heures creuses » ou le kilowattheure est à 0,13 €, soit 45 % moins cher que les heures creuses du tarif réglementé. Si cette tranche tarifaire est particulièrement économique, le prix du kilowattheure sur les autres tranches reste identique au tarif réglementé : 0,21 €/kWh sur les quatre heures creuses et 0,27 € sur les seize heures pleines. L’unique avantage de cette offre est donc concentré sur un étroit créneau de quatre heures, au cœur de la nuit, ou il sera impératif de lancer la recharge de son véhicule électrique en plus des autres appareils consommateurs.

Une organisation rigoureuse est donc nécessaire, outre la souscription à une puissance souscrite très élevée, imposée par un fonctionnement simultané de tous les appareils énergivores de la maison. D’autant que le prix de l’abonnement est salé : comptez 38,47 € mensuels pour une puissance souscrite de 12 kVA, lorsque le même palier au tarif réglementé est à 20,13 €. À lui seul, l’abonnement de l’offre « voiture électrique » d’Ilek représente donc un surcoût annuel de 220 €.

Tranche horaire Coût TTC (€/kWh) Super heures creuses de 3h01 à 7h 0,1286 Heures creuses de 1h01 à 3h00 et de 13h01 à 15h 0,2068 Heures pleines de 7h01 à 13h et de 15h01 à 1h 0,27

Puissance souscrite (kVA) Coût mensuel TTC (€) 6 23,7 9 32,93 12 38,47 15 43,97 18 48,62 24 58,45 30 62,28 36 74,14

Mieux qu’Engie et TotalEnergies, mais moins bien que l’option Tempo d’EDF

La nouvelle offre « voiture électrique » d’Ilek semble ainsi peu avantageuse, en comparaison de l’option Tempo, par exemple. Cette dernière, commercialisée par EDF dans le cadre du tarif réglementé, offre un tarif du kilowattheure en heures creuses oscillant entre 0,13 et 0,16 €. Les heures pleines s’affichent entre 0,16 et 0,19 €/kWh, à l’exception des 22 jours rouges hivernaux ou le tarif d’heures pleines passe à un exorbitant 0,76 €/kWh. L’abonnement mensuel est considérablement moins cher : 19,44 € pour une puissance souscrite de 12 kVA.

Ilek fait toutefois mieux que ses concurrents TotalEnergies et Engie, qui proposent des offres réservées à la recharge de véhicules électriques à des tarifs parfois ahurissants. Comptez 0,28 €/kWh en heures pleines et 0,15 € en heures « super creuses » pour l’offre « Charg’heures » de TotalEnergies. Engie propose un indécent 0,31 €/kWh en heures pleines et 0,17 €/kWh en heures creuses pour son offre « Elec’Car ».

