Un paysage de Garzê, dans le Sichuan (Chine) / Image : Wikimedia - Colegota, modifiée par RE.

Depuis de nombreuses années déjà, la Chine multiplie les projets titanesques dans le domaine de la production électrique. Cette fois, le pays se lance dans la construction d’une Station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de 2,1 GW, à 4 300 mètres d’altitude. 20 % plus puissante que son homologue française de Grand’Maison, elle sera la plus haute STEP du monde.

Les travaux de la future plus haute STEP au monde viennent de débuter dans la préfecture autonome de Garze, au Tibet. Située à 4 300 mètres d’altitude, cette immense station de transfert d’énergie par pompage (voir notre reportage vidéo dans une STEP française) devrait être capable de générer une puissance de 2,1 GW grâce à six unités réversibles d’une puissance de 350 MW chacune. Avec cette installation, gérée par la Yalong River Hydropower Development Company, la Chine espère stocker quotidiennement 12,6 GWh, équivalant à la consommation de près de deux millions de logements de la province du Sichuan. Elle devrait générer 3 TWh par an.

Si la date de mise en service n’a pas encore été communiquée, la Chine nous a habitués à des temps records pour la réalisation de travaux de cette ampleur. Néanmoins, l’altitude de ce projet devrait poser de nombreux défis techniques aux équipes en charge de ce projet, tant au point de vue de la conception que de l’approvisionnement du chantier. Au total, le budget du projet s’élève à plus de deux milliards de dollars américains (1,84 milliard d’euros).

La Chine construit des STEP à foison

De loin le pays le plus consommateur d’électricité avec presque 6 millions de GWh par an. Pour décarboner son mix électrique, le pays multiplie la construction de centrales nucléaires, mais aussi d’infrastructures de production d’énergies renouvelables. Afin d’assurer la stabilité de son réseau et de compenser les variations associées aux énergies renouvelables non pilotables, le pays s’est fixé l’objectif colossal de construire plus de 200 STEP d’ici 2025 pour atteindre une puissance disponible de 270 GW.

C’est 10 fois plus que le second pays au monde, en termes de capacité installée, à savoir le Japon et ses 27 GW. En comparaison, la France fait aussi pâle figure avec ses 5 GW de puissance installée. Pour atteindre ces objectifs, le pays va néanmoins devoir disposer de moyens colossaux, car la puissance installée est actuellement de l’ordre de 45,8 GW. Il a donc deux ans pour installer plus de 220 GW de STEP, ce qui est irréalisable.

