Heures creuses solaires : l'île de La Réunion va les expérimenter

La centrale solaire de la Rivière des Galets à La Réunion / Image : EDF.

Alors que de nouveaux créneaux d’heures creuses en mi-journée doivent être lancés dans l’hexagone à l’automne 2025, la Réunion sera le premier département français d’outre-mer à les expérimenter. La filiale locale d’EDF annonce qu’elle les proposera à des abonnés volontaires d’ici quelques mois.

Avec un potentiel solaire d’environ 2 000 kWh/an/m², contre 1 400 kWh/an/m² en moyenne en métropole, La Réunion bénéficie d’une excellente situation pour produire son électricité à partir de panneaux photovoltaïques. L’île dispose actuellement d’une puissance solaire installée assez conséquente de 210 MW. Mais cette ressource représente seulement 10 % du mix local, dominé par la biomasse dont une grande partie est importée. La Réunion n’étant pas interconnectée, elle doit se débrouiller seule pour équilibrer son réseau électrique. Ici, il est impossible d’exporter les surplus de production solaire et les systèmes de stockage sont anecdotiques. Difficile, donc, d’optimiser la production solaire très variable.

Encourager la consommation lors du pic de production solaire

Une des solutions pourrait être le lancement d’heures creuses dites « solaires ». L’idée est de retirer quelques heures creuses nocturnes (entre 22 h et 6 h à La Réunion) pour les déplacer en milieu de journée, au moment où la production photovoltaïque est maximale. Elles seront placées entre 11 h et 13 h selon Dominique Charazat, le directeur d’EDF Réunion, qui se réserve la possibilité de les modifier lors de l’expérimentation, afin de déterminer le créneau idéal. Une poignée d’abonnés volontaires pourront les tester dans les prochains mois, avant un éventuel déploiement à l’ensemble des consommateurs. Pour information, à La Réunion, le kilowattheure est actuellement facturé aux particuliers 0,21 € en heures pleines, 0,17 € en heures creuses et 0,20 € en option base.

Les heures creuses solaires sont déjà expérimentées auprès de 2 500 abonnés en Corse depuis le début de l’année 2025. Ils doivent être lancés en France métropolitaine dès l’automne 2025, notamment pour réduire le phénomène de prix négatifs et les écrêtements de la production.

