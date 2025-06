Quarante kilomètres de câbles volés sur un parc photovoltaïque

La centrale solaire de Salles-sous-bois / Image : Google Earth.

Une centrale photovoltaïque vient d’être dépouillée de ses alimentations électriques par des voleurs en quête de cuivre. Une situation qui ne cesse de se répéter avec la hausse du prix du cuivre.

La centrale photovoltaïque du Plan, située à Salles-sur-Bois (Drôme), ne peut plus tourner à plein régime malgré la météo clémente. Et pour cause, il y a quelques jours, des voleurs ont réussi à pénétrer sur le site de cette installation solaire de 8 MWc afin de dérober près de 40 km de câble. Si cela n’empêche pas la centrale de fonctionner, l’incident aurait tout de même altéré la production des quelque 18 000 panneaux photovoltaïques du site.

Pour l’heure, les malfaiteurs n’ont pas été retrouvés, mais une enquête a été ouverte. Engie Green, chargée du projet, a décidé de porter plainte.

Un phénomène de plus en plus fréquent

Cet évènement est loin d’être un cas isolé. Les vols de câble ne font qu’augmenter depuis plusieurs années. Cela s’explique notamment par la hausse du prix du cuivre, de plus en plus utilisé avec la transition énergétique. En 10 ans, son prix a presque doublé !

Habituellement, on entend ce type de récits au sujet des câbles de réseaux téléphoniques, ou de candélabres d’éclairages publics. Toujours plus organisés, les voleurs n’hésitent pas à se faire passer pour des professionnels en utilisant du matériel dédié tel que des panneaux de chantier et autres gyrophares. Cela leur permet de réaliser leurs vols en plein jour, aux yeux de tous. Orange a d’ailleurs estimé à 1 400 le nombre de vols de câbles de cuivre sur son réseau en 2024.

Mais les installations photovoltaïques deviennent le nouvel eldorado des malfaiteurs qui y trouvent des quantités colossales de câbles en cuivre, nécessaires à l’alimentation des panneaux solaires. Déjà, en 2022, un groupe avait dérobé pas moins de 17 km de câble d’un parc photovoltaïque situé en Gironde. En 2021, ce sont même 45 km qui avaient été volés sur le chantier de la centrale de Sarreguemines, avant même que celle-ci ne soit mise en service. Dans ces conditions, les gestionnaires de parcs sont de plus en plus contraints de sécuriser leurs parcs pour limiter ces situations.