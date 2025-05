Le soleil peut recharger directement cet ordinateur portable dévoilé par Lenovo

Le Lenovo Yoga Solar / Image : Lenovo, modifiée par RE.

C’est à se demander pourquoi on n’en a jamais vu auparavant. Lenovo a récemment présenté son concept d’ordinateur solaire, un laptop recouvert de mini modules photovoltaïques. Le système est conçu pour augmenter l’autonomie de l’appareil.

Une batterie de 50,2 Wh, un stockage de 1 To, 32 Go de RAM : cet ordinateur portable de la marque chinoise Lenovo présente des caractéristiques certes bonnes, mais qui restent toutefois classiques. Ce qui le distingue réellement, c’est son système d’alimentation. Le boîtier intègre en effet 84 petites cellules solaires destinées à prolonger l’autonomie de l’appareil. Les modules ne passent pas inaperçus, mais leur présence n’entrave en rien le design qui, d’ailleurs, conserve les dimensions typiques d’un laptop. Le modèle en question s’agit du « Yoga Solar » dévoilé en mars, et pour l’instant, il est encore à l’état de concept.

Une heure d’autonomie en 20 minutes de charge

Sous la lumière directe du soleil, 20 minutes suffisent pour gagner jusqu’à une heure de lecture vidéo en 1080 p. Cette performance est possible grâce à un taux de conversion solaire annoncé à 24 %, un niveau assez élevé sachant que celui des modules solaires actuels oscille entre 20 à 26 %. Ce rendement est en partie dû à la technologie de configuration dite « back contact cell », dans laquelle les supports de montage et les lignes de grille sont placés à l’arrière des cellules solaires. Cela permet de capter davantage de lumière et d’optimiser ainsi la production.

Lenovo Lenovo

Ces petits panneaux ne visent toutefois pas à remplacer la charge classique. On peut dire que c’est un complément à l’alimentation filaire via USB-C, ou encore une sorte de secours là où aucune prise électrique n’est disponible. Le système photovoltaïque permettrait, selon Lenovo, de recharger la machine jusqu’à 86 %, et un chargement sous une lumière indirecte est aussi possible. De plus, un système a été intégré dans l’appareil pour ajuster automatiquement les réglages du chargeur de manière que la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire quand elle est disponible.

À lire aussi

Notre sélection des meilleures batteries externes pour ordinateur portable

Côté technique et design, la machine a tout d’un ordinateur classique, à l’exception peut être de la surface du capot très réfléchissante à cause de la présence des modules. Reste à savoir si ce concept franchira un jour les portes du marché. Pour l’instant, il ne s’agit encore que d’un prototype, et Lenovo admet devoir encore résoudre un problème de chauffe lié à la charge solaire.