Illustration fictive d'une boutique de panneaux solaires et batteries durant le Black Friday / Image générée par l'IA DallE-3.

Le traditionnel Black Friday, qui a lieu vendredi 24 novembre cette année, peut être l’occasion de réaliser de bonnes affaires, si vous avez l’intention d’acquérir une batterie portable, des panneaux ou un kit solaire. Si les promotions ne sont jamais monstrueuses, des réductions de quelques dizaines à quelques centaines d’euros pour les produits les plus coûteux sont régulièrement appliquées. Voici quelques offres spécifiques au Black Friday 2023 que nous avons pu trouver dans l’univers des batteries et panneaux solaires.

Les meilleures offres de batteries portables du Black Friday 2023

Les batteries portables de grande capacité ont de multiples usages : sauvegarde des appareils essentiels (réfrigérateur, congélateur, ordinateurs) durant une coupure d’électricité, utilisation lors de déplacements, travaux éloignés d’une prise, en camping ou télétravail nomade. Il est important de choisir une capacité et puissance parfaitement adaptées à ses besoins. Certaines batteries sont plutôt destinées à une utilisation informatique quand d’autres peuvent alimenter de puissants outils de jardinage durant plusieurs heures.

Batterie Anker Solix C1000 à 899 € au lieu de 1̶ ̶1̶9̶9̶ ̶€̶

➡️ Capacité de stockage : 1 056 Wh

➡️ Puissance : 1 800 W

➡️ Autonomie* : 8 h 07



➡️ Prix au Wh : 0,85 €/Wh

🛒 Voir l’offre sur le site d’Anker

Batterie Ecoflow River 2 Pro reconditionnée à 499 € au lieu de 7̶9̶9̶ ̶€̶

➡️ Capacité : 768 Wh

➡️ Puissance : 800 W

➡️ Autonomie* : 5 h 54

➡️ Prix au Wh : 0,65 €/Wh

🛒 Voir l’offre sur le site d’Ecoflow

Batterie Bluetti AC180 à 899 € au lieu de ̶1̶ ̶0̶9̶9̶ ̶€̶

➡️ Capacité : 1 152 Wh

➡️ Puissance : 1 800 W

➡️ Autonomie* : 8 h 51

➡️ Prix au Wh : 0,78 €/Wh

🛒 Voir l’offre sur CDiscount

* autonomie théorique en utilisation « télétravail », calculée sur la base des consommations d’une box internet de 30 W et d’un ordinateur portable de 100 W.

Les meilleures offres de panneaux solaires du Black Friday 2023

Les kits solaires prêts à brancher sont une solution pratique pour réduire sa facture d’électricité. Ces kits intègrent tous les éléments nécessaires à une véritable centrale solaire photovoltaïque : panneaux, onduleur, supports, câbles et prises, et peuvent souvent être installées sans faire appel à un électricien. Si l’investissement de départ est élevé, il est généralement amorti en quelques années, selon l’ensoleillement et le taux d’autoconsommation. Il est important de vérifier le prix rapporté au watt-crète, qui équivaut en quelque sorte au prix « au kilo » des fruits et légumes chez votre primeur. Car, si certains kits paraissent peu coûteux, leur puissance est parfois faible.

Kit solaire prêt à brancher Sunology à 629 € au lieu de ̶6̶9̶9̶ ̶€̶

➡️ Puissance : 405 Wc

➡️ Coût par watt-crête : 0,64 €/Wc

🛒 Voir l’offre sur le site de Sunology

Kit solaire prêt à brancher Sunethic à 608 € au lieu de ̶6̶4̶0̶ ̶€̶

➡️ Puissance : 410 Wc

➡️ Coût par watt-crête : 0,67 €/Wc

🛒 Voir l’offre sur le site de Sunethic

Kit solaire prêt à brancher Beem avec extension à 799 € au lieu de ̶9̶9̶8̶ ̶€̶

➡️ Puissance : 600 Wc

➡️ Coût par watt-crête : 0,75 €/Wc

🛒 Voir l’offre sur le site de Beem

Panneau solaire nu (sans onduleur) TW solar à 94,99 € au lieu de ̶1̶3̶4̶,̶8̶0̶ ̶€̶

➡️ Puissance : 410 Wc

➡️ Coût par watt-crête (panneau seul) : 0,23 €/Wc

➡️ Coût pour une centrale de 2,8 kWc (hors onduleur) : 665 €

🛒 Voir l’offre sur Allo Solar