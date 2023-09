Le panneau solaire Lidl lors de notre test / Image : Révolution Énergétique.

Vendu en Allemagne depuis mai 2023, le kit solaire « de balcon » Parkside de Lidl est désormais commercialisé en France. L’ensemble est composé d’un petit panneau photovoltaïque, de supports et d’un micro-onduleur à brancher chez soi, strictement identiques au modèle proposé outre-Rhin. Toutefois, le prix a considérablement enflé en passant la frontière.

Ne cherchez pas en magasin ni sur les catalogues Lidl, vous ne le trouverez pas. Le kit solaire de balcon Parkside est uniquement vendu en ligne, sur le site français de la célèbre enseigne de hard discount. Quelques mois après son lancement en Allemagne, la chaîne de supermarchés propose à présent ce kit en France. Un kit qui a fait fureur chez nos voisins, mais que nous avions pu acheter et tester après avoir traversé le Rhin de bon matin. L’ensemble, qui développe une puissance de 160 Wc pour le panneau et 300 W pour le micro-onduleur, y était vendu au prix de 199 €. Un tarif particulièrement accessible sur le petit mais florissant marché des kits solaires « de balcon » ou « de jardin ».

En débarquant en France, le kit n’a gagné aucune fonctionnalité supplémentaire. La prise au standard RST, correspondant aux recommandations allemandes, n’a pas été échangée contre la bonne vieille prise française « Type E ». Ni le micro-onduleur, ni l’unique panneau photovoltaïque de 1,07 m de long pour 0,77 m de large n’ont gagné en puissance. Pourtant, le tarif, lui, s’est envolé de 35 %. Sur le site français de Lidl, le kit solaire Parkside est commercialisé au prix de 269 € hors frais de port (4,99 €). Logiquement, le tarif aurait dû se contenter d’une augmentation de 20 % (correspondant à la TVA en France), le matériel photovoltaïque étant exonéré de TVA en Allemagne.

Le kit solaire Lidl est-il rentable ?

Si le kit solaire Parkside de Lidl demeure le moins cher de sa catégorie actuellement, son prix en France est-elle une réelle entrave à son amortissement ? En mai 2023, nous avions calculé qu’au tarif allemand (199 €), 4,5 années seraient nécessaires à rentabiliser l’achat dans les conditions d’ensoleillement favorables de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). En passant à 269 €, le kit français allonge d’une année le temps de retour sur investissement. Le tarif réglementé de vente de l’électricité a certes augmenté entretemps, le kit solaire Lidl nécessite tout de même 5,6 années pour devenir rentable d’après nos calculs.

Les détails de notre calcul Pour estimer le temps de retour sur investissement du kit solaire Lidl, nous avons considéré une production annuelle de 209 kWh. Cela correspond à un facteur de charge de 15,9 %, qui est la performance moyenne obtenue par les installations photovoltaïques en région PACA. Nous avons également fixé à 80 % le taux d’autoconsommation, la puissance du kit étant particulièrement faible. Au TRV base en vigueur au 01/08/23 (0,228 € TTC/kWh), le kit effacerait l’équivalent de 47,7 € de consommation électrique chaque année. 269 € / 47,7 € = 5,6 ans.

Un peu moins de six ans de retour sur investissement, ce n’est pas si long. Prudence toutefois : il est indispensable que le matériel résiste dans le temps, et notamment le micro-onduleur, qui convertit les 25 V DC du panneau solaire en 230 V AC injectés dans le réseau électrique de votre maison (et dans le réseau public, si vous ne consommez pas la production instantanément). Le commentaire d’un client allemand posté sur la fiche du kit solaire Lidl dénonce par exemple la casse de son micro-onduleur, manifestement hors service moins de 4 mois après son installation.

Fiche du kit solaire Parkside sur le site de Lidl France, kit solaire dans le panier et caractéristiques techniques publiées dans la notice du produit / Captures documents Lidl.

Quelles garanties sur le kit solaire Lidl ?

Si le module solaire est garanti 10 ans pour le produit et 25 ans sur ses performances (à 80 % de sa puissance nominale), l’onduleur est couvert par une garantie de 3 ans seulement. Pour la conserver, vous devrez donc éviter de retirer le connecteur RST pour le remplacer par un modèle français. Le plus sûr reste de remplacer votre prise murale par la prise murale RST fournie.

Outre le kit solaire de démarrage, le site Lidl France propose également à l’achat un module photovoltaïque supplémentaire, afin de porter la puissance de la centrale à 320 Wc (300 W utiles au micro-onduleur). Une erreur semble toutefois s’être glissée dans le prix, car l’extension est proposée à 269 €, soit le même tarif que le kit de démarrage. La fiche produit manque d’ailleurs de clarté sur le contenu exact de l’extension.

Après réception, vous devrez simplement installer la prise murale RST, fixer le panneau solaire au support en suivant la notice fournie, brancher le panneau à l’onduleur puis l’onduleur au réseau. Cette opération doit être réalisée par un électricien d’après Lidl, mais elle est en réalité accessible à toute personne ayant un minimum de connaissance en électricité, prenant bien évidemment les précautions de sécurité habituelles. Le micro-onduleur étant connecté en WiFi, il est possible de consulter les statistiques de production de la centrale via l’application Lidl Home.

Si vous avez acheté un kit solaire Parkside Lidl, n’hésitez pas à témoigner de votre expérience et des performances obtenues dans la section commentaires ci-dessous.

