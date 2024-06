Le panneau solaire à haut rendement ABC Infinite / Image : Aiko.

La conférence Intersolar à Munich est un événement au cours desquels les fabricants rivalisent pour présenter leurs innovations. Aiko, déjà primé en 2023, a ainsi mis en avant sa gamme de modules « Infinite », particulièrement puissants, performants et durables dans le temps.

La gamme Infinite du constructeur chinois Aiko est destinée à un large éventail de clients : producteurs d’énergie institutionnels, secteur commercial et industriel (C&I en anglais, pour « commercial et industrial ») mais aussi les producteurs résidentiels. Les efforts de recherche et développement d’Aiko Solar ont porté leur fruit, notamment du point de vue du rendement de conversion photovoltaïque. Ainsi, par exemple, ses panneaux 2 382 × 1 134 mm atteignent un rendement de 25,2 %, et cela se traduit par un gain significatif : leur puissance a pu passer de 655 Wc à 680 Wc. Autre exemple, cette amélioration du rendement a permis aux panneaux de 2 465 × 1 134 mm de dépasser 700 Wc.

À lire aussi

Une nouvelle technologie au cœur de cette performance

Aiko a poursuivi ses efforts dans le développement de sa technologie dite « ABC », pour « All-back contact » qu’il avait dévoilée en 2022. Avec cette technique, que l’on pourrait décrire en français par « contact en face arrière », l’ensemble des contacts des cellules photovoltaïques sont placés à l’arrière du module, contrairement aux architectures aujourd’hui dominantes, comme le PERC et le TopCon. Cela présente plusieurs avantages.

Le gain de place permet d’augmenter la densité des cellules en face avant du panneau, ce qui permet d’augmenter la puissance électrique générée par unité de surface. Ainsi, Aiko indique que pour un panneau standard, la surface non-active représente 6,5 % de la surface du panneau ; avec sa technologie ABC, cette surface est réduite à 5,4 %. Et cela se traduit par une augmentation du rendement et de la puissance du panneau.

Le panneau montre en outre une surface nettement plus uniforme, une fois débarrassé d’une grande partie de sa grille. Cela permet ainsi d’améliorer son esthétique, ce qui peut présenter un intérêt important, notamment pour le secteur résidentiel. Un point négatif toutefois : placer l’ensemble des connexions en face arrière porte préjudice à la puissance produite par cette même face arrière, concernant les modules bifaciaux. Cela apporte un gain toutefois dans les situations d’ombrage partiel des modules.

À lire aussi

Une faible dégradation de la production dans le temps

Dans son communiqué de presse du 19 juin 2024, Aiko détaille d’autres innovations qui participent à la performance de ses produits Infinite. En particulier, son procédé de montage et de soudure des cellules serait particulièrement précis, ce qui permet non seulement d’éliminer les espaces entre les cellules photovoltaïques, mais également d’améliorer la durée de vie des panneaux. Aiko propose ainsi une garantie de performance extensible à 25 ans, voire 30 ans, avec une dégradation faible des panneaux : inférieure à 1 % la première année et inférieure à 0,35 %/an les années suivantes.