La puissance du parc solaire continue son ascension au vu des chiffres de nouveaux raccordements effectués par Enedis au premier trimestre 2024. Cela permet d’espérer une année exceptionnelle pour la filière photovoltaïque.

Les énergies renouvelables sont en pleine croissance en France. En 2023, elles représentaient 30,9 % de la consommation d’électricité sur le territoire, selon le distributeur Enedis. Cette même année, Enedis a raccordé plus de 200 000 installations de production d’énergie renouvelable, principalement photovoltaïques. C’est deux fois plus qu’en 2022. S’agissant du solaire, l’évolution de la production a augmenté de +16 % entre 2022 et 2023, selon le bilan électrique 2023 publié par RTE.

+1 GW raccordé au premier trimestre 2024 par Enedis

L’année 2024 devrait emprunter la même voie puisqu’au premier trimestre, Enedis a déjà raccordé 1 gigawatt (GW) supplémentaire de solaire photovoltaïque. La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint ainsi 21,1 GW au 31 mars 2024. Pour prendre la mesure de la bonne santé de la filière, il faut savoir qu’au cours du premier trimestre 2023, les nouveaux raccordements s’élevaient à 0,6 GW. S’agissant de la production, elle est en hausse également puisqu’elle atteint 4 TWh au premier trimestre 2024. Cela représente une augmentation de +11,2 % par rapport à la période identique en 2023.

Quels sont les types de parcs solaires qui ont fait l’objet d’un raccordement en ce début d’année ? Il faut bien distinguer le nombre de parcs raccordés et la puissance qu’ils représentent. En effet, un tiers de la nouvelle puissance raccordée au premier trimestre correspond à de grandes installations de plus de 250 kW. Pour autant, ces sites ne représentent que 0,2 % des nouveaux raccordements. Ce sont les petites installations, inférieures à 9 kW qui constituent la majorité des nouveaux raccordements (92 %). Ils ne représentent néanmoins que 20 % de la nouvelle puissance raccordée. Au niveau de la répartition territoriale, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie regroupent ensemble près de la moitié de la puissance nouvellement installée au premier trimestre 2024.

On peut s’attendre à un mouvement identique tout au long de l’année puisque la puissance des projets en attente de raccordement a augmenté de 22 % depuis fin 2023. Cela représente 27,3 GW de puissance en file d’attente.

