La centrale de Gravelines et un clin d'œil au film Borat / Image : Wikimedia, 20th Century Fox, modifiée par RE.

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c’est également valable dans le nucléaire. Le Kazakhstan, premier producteur d’uranium au monde, n’avait jusqu’à présent aucune centrale nucléaire en service. Néanmoins, cette situation est sur le point de changer puisque le pays a dit oui au nucléaire lors d’un référendum portant sur la construction d’une centrale nucléaire.

Annoncé depuis presque un an, le référendum sur le nucléaire a enfin eu lieu, au Kazakhstan, et le résultat est sans appel : les Kazakhstanais ont dit oui au nucléaire à près de 71 %. Il faut dire que le gouvernement a fait les choses en grande pour tenter de convaincre son peuple de l’intérieur d’une telle centrale. Outre une vaste campagne pronucléaire, le gouvernement a mis en place la gratuité des bus dans les grandes villes pour s’assurer un taux de participation élevé. Dans la même dynamique, il n’était pas nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales pour participer à ce référendum. À l’inverse, une dizaine d’opposants à l’atome auraient été arrêtés par le régime du président Kassym-Jomart Tokaïev.

Dans le plus vaste pays intérieur au monde, le recours au nucléaire pourrait apparaître comme une évidence, puisque le pays est le premier producteur incontesté d’uranium. Mais l’ère soviétique y a laissé de profondes séquelles, par le biais de plus de 450 essais nucléaires entre 1949 et 1989. Ces essais auraient eu des répercussions sur près de 1,5 million d’habitants. Néanmoins, le pays est dans une situation délicate d’un point de vue énergétique, et les coupures de courant sont régulières. Pour renouveler son parc vieillissant de centrales thermiques, le gouvernement en place préfère le nucléaire aux énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole, malgré d’immenses réserves souterraines.

Le russe Rosatom, en pôle position pour construire la centrale

La future centrale nucléaire du pays devrait être construite à Ülken, sur la côte ouest du lac Balkhach. Le village a d’ailleurs une longue histoire avec le nucléaire. En 1997 déjà, un projet de centrale avait été envisagé. Mais du fait d’une très forte opposition locale, le gouvernement de l’époque avait finalement changé son fusil d’épaule. Plus que jamais, Ülken reste l’option n° 1 du fait des besoins électriques importants de la région, et des importantes infrastructures électriques existantes.

Reste désormais à savoir qui sera chargé de la construction de la centrale. Si EDF compte bien tenter sa chance, la Russie et la Chine semblent être les mieux positionnées pour remporter la mise, sans compter la Corée du Sud. De son côté, le président Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré vouloir un « consortium international composé d’entreprises dotées des technologies de pointe ». Affaire à suivre.