Une pompe à chaleur en façade / Image : EE image database - Flickr CC.

Le marché européen des pompes à chaleur n’est peut-être pas aussi robuste qu’imaginé. En début d’année 2023, le nombre de ventes a été prometteur avec une hausse de 22 % par rapport à la même période en 2022. Mais une baisse importante a suivi, notamment au cours des deuxième et troisième trimestres. Voici les raisons.



L’Union européenne mise sur les pompes à chaleur (PAC) pour diminuer la consommation énergétique et les émissions de CO 2 du secteur du chauffage, avec l’objectif d’en installer 30 millions d’ici 2030. Cependant, l’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA) exprime des inquiétudes quant à la réalisation de cet objectif face à la récente chute des ventes enregistrée ces derniers mois.

L’analyse menée par l’EHPA a concerné dix pays européens incluant l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Le rapport révèle une baisse globale de -14 % des ventes entre juillet et septembre 2023 comparées au même trimestre en 2022. La Finlande, le Danemark et l’Italie ont enregistré les baisses les plus marquées, affichant respectivement -66 %, -56 % et -45 %. L’Allemagne et les Pays-Bas sont les seuls pays à avoir connu une croissance des ventes, de respectivement 60 % et 25 %.

Deux causes majeures liées à cette baisse

L’EHPA identifie deux facteurs majeurs contribuant au déclin des ventes de pompes à chaleur en Europe. Premièrement, l’association souligne la communication incohérente et contradictoire des responsables politiques, qui a engendré incertitude et confusion parmi les consommateurs. Deuxièmement, la baisse significative des prix du gaz naturel, parallèlement à l’augmentation du coût de l’électricité, a rendu le chauffage au gaz plus attrayant sur le plan économique.

Cette tendance à la baisse ne menace pas seulement l’atteinte de l’objectif de 30 millions de PAC installées d’ici 2030, mais elle crée également une incertitude économique pour les fabricants et investisseurs du secteur. Les plans d’investissements annoncés pour les PAC s’élèveraient effectivement à 7 milliards d’euros, destinés à la construction et à la rénovation d’installations de production entre 2022 et 2025.

Que faire pour inverser la tendance ?

Afin de remédier à la situation, l’EHPA suggère aux gouvernements de fournir une communication claire et cohérente concernant leur soutien aux technologies de PAC. Cela inclut des directives et des politiques stables qui encouragent l’utilisation et l’installation de ces systèmes. Les États devraient également travailler à réduire les coûts de l’électricité, en particulier pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Selon l’association, le prix maximal de l’électricité ne devrait pas dépasser le double de celui du gaz. En outre, elle recommande de rendre la fiscalité énergétique plus équilibrée, favorisant les énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles.

