Illustration : Révolution Énergétique.

Dans le cadre du plan de sobriété 2023, un arrêté ministériel permet à Enedis de supprimer le démarrage automatique des chauffe-eau électriques sur la plage d’heures creuses méridiennes. La mesure, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2023, s’appliquera jusqu’au 1ᵉʳ avril 2024. Elle avait déjà été activée l’hiver dernier, afin de réduire le risque de tension sur le réseau. Mais qui est réellement concerné ?

Quinze millions de clients bénéficient d’un tarif heures pleines / heures creuses (HP/HC). Ils sont souvent équipés d’un cumulus électrique assurant la production d’eau chaude sanitaire, avec un tarif avantageux du kilowattheure (kWh) durant les heures creuses, correspondant à des demandes faibles en électricité sur le réseau. Toutefois, les abonnés ne bénéficient pas tous des mêmes créneaux d’heures creuses :

➡️ 11 millions d’abonnés ont un tarif HP/HC avec 8 heures creuses exclusivement nocturnes, de 22 h à 6 h du matin. Tout nouvel abonnement au tarif HP/HC est désormais proposé sur cette plage horaire.

➡️4 millions de Français ont un tarif HP/HC avec « relance de jour ». C’est l’ancien tarif historique d’EDF. N’ayant jamais changé d’abonnement, les usagers qui possèdent cette tarification sont concernés par l’arrêt ministériel. Ce tarif a la particularité de se décomposer avec des horaires d’heures creuses de minuit à 6 h et en journée de 12 h à 14 h. Cela peut varier de 30 minutes en fonction des régions.

L’arrêté prévoit que le chauffe-eau ne soit plus démarré par le Linky (via le contacteur jour/nuit) pendant la tranche horaire 12 h – 14 h. La tarification reste toutefois en heures creuses sur cette plage et il est possible de faire fonctionner son lave-linge, lave-vaisselle et chauffage à bas prix. Le cumulus peut également être activé manuellement ou via un interrupteur horloge indépendant.

Grâce à cette mesure, Enedis affirme avoir enregistré une réduction de la puissance de 2,4 GW lors de sa première application fin 2022. Cela correspond à 2,6 réacteurs nucléaires de palier CP à pleine puissance, ce qui est loin d’être négligeable en période de tension hivernale.

Pourquoi certains abonnés ont deux plages d’heures creuses ?



Les heures creuses avec « relance de jour »

C’est l’ancien tarif HP/HC historique d’EDF. Toutefois, EDF ne peut pas annuler ces contrats sans demande expresse de l’usager. Ceux qui en ont le bénéfice, gardent « la relance de jour » avec les avantages suivants :

La cuisson est de plus en plus électrique et avec un tarif plus faible de 12 h à 14 h, cela permet de réduire sa facture sur ce poste. C’est aussi valable pour le lave-linge et lave-vaisselle, dont le bruit peut être gênant en période nocturne.

On peut faire une relance du chauffage, notamment électrique, en mode confort à l’aide d’une programmation ou manuellement si on est présent.

Avec un ballon d’eau chaude de capacité réduite, la relance de jour permet de s’assurer d’avoir de l’eau chaude pour le soir. Les premières installations de ballons d’eau chaude avaient souvent des capacités de l’ordre de 150 litres, avec pour conséquence d’être insuffisantes pour le soir, en fonction des soutirages de la journée.

Les heures creuses actuelles, exclusivement nocturnes

Depuis les années 1990, les modes de confort ayant changé et pour éviter les marches forcées, les ballons d’eau chaude affichent désormais autour de 300 litres de capacité. Une seule charge de nuit est alors suffisante pour assurer les besoins d’une famille tout au long de la journée. C’est la raison pour laquelle le tarif HP/HC a évolué au seul fonctionnement nocturne. À noter qu’avec de telles capacités, une relance méridienne ne ferait qu’augmenter le coût du poste eau chaude.

Comment la désactivation des cumulus électriques est appliquée ?



Les clients concernés doivent recevoir une information de leur fournisseur d’électricité, pour la période du 1 novembre 2023 et jusqu’au 1 avril 2024. Seul l’enclenchement automatique du chauffe-eau, via le signal Enedis transmis au contacteur jour/nuit, est désactivé pendant la période de 12 h à 14 h. La période nocturne de minuit à 6 h reste bien évidemment active. Les clients peuvent placer le ballon en marche forcée de 12 h à 14 h, si le besoin en eau chaude se fait sentir, en veillant à le couper lors du retour en heures pleines pour éviter une marche continue à plein tarif.

Couper les ballons d’eau chaude en journée, une mesure indispensable ?

L’hiver 2023-2024 devrait être nettement moins tendu que le précédent. Toutefois, l’arrêté est obligatoire pour permettre aux gestionnaires du réseau d’avoir un outil supplémentaire, afin de stabiliser l’offre et la demande en électricité en fonction des productions et des aléas climatiques.

Le retour d’expérience de 2022 est plutôt positif, le nombre de clients mécontents ou de réclamations sur cette opération serait très faible. Cette mesure permet de réduire la fourniture d’électricité ponctuelle, et, avec les tarifs d’effacement du réseau, présente un des outils de régulation performante et presque indolore.

Ce levier est nettement plus facile à appliquer que l’éventuel projet de bridage des compteurs Linky à une puissance minimale en ultime recours, et qui, à n’en pas douter, pourrait être beaucoup plus conflictuel et handicapant pour les logements tout-électriques.



