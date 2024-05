Des prises renforcées Legrand et Schneider / Illustration : RE.

Vous venez d’investir dans une voiture électrique ? Vous avez bien fait ! Fini les coûteux passages à la pompe. Mais pour cela, il vous faudra recharger à domicile, afin de bénéficier d’une électricité aux tarifs les plus bas. Un des moyens les plus économiques est d’installer une prise dite « renforcée », qui permet de recharger en toute sécurité sans se ruiner dans l’achat d’une borne.

Lorsque l’on envisage de passer à l’électrique, la question de la recharge à la maison se pose très rapidement. Il est bien possible de recharger sa voiture avec une simple prise domestique, mais cette solution entraîne des temps de recharge souvent décourageants. Selon le simulateur d’Automobile Propre, il faudrait presque 20 heures pour recharger une Tesla Model 3 Grande Autonomie de 20 à 80 % avec une simple prise 10A.

Aujourd’hui, les solutions techniques se multiplient pour obtenir le moyen de recharge le plus pratique et le plus performant en fonction de son logement. Parmi les solutions du marché, l’installation d’une borne de recharge, comme la Wallbox, est bien souvent l’option la plus intéressante, tant par ses fonctionnalités que par sa vitesse de recharge. En revanche, le tarif de plus de 900 euros (sans la pose) peut en refroidir plus d’un. Heureusement, il existe une alternative qui vient se glisser entre la prise de votre machine à café et la borne de recharge : la prise de recharge renforcée.

Une prise renforcée, c’est quoi exactement ?

Sous le terme prise renforcée se cache en réalité deux types de prises dont les caractéristiques et les performances diffèrent. D’abord, on retrouve des prises au format quasiment identiques à celles que l’on peut retrouver dans nos maisons. Leur particularité réside dans leurs connecteurs renforcés qui permettent d’obtenir une puissance plus importante.

Alors qu’une prise traditionnelle est limitée à une puissance de 2,3 kW pour une intensité de 10A, ces prises renforcées sont souvent capables de délivrer une intensité de 16A pour presque 3,7 kW de puissance. Cela leur permet de réduire significativement le temps de charge d’une voiture électrique par rapport à une prise standard. Pour reprendre l’exemple de notre Tesla Model 3 Grande Autonomie, ce type de prise fait passer le temps de recharge de 20 heures à 12 heures et 26 minutes !

Dès 2014, Legrand s’est lancé sur le marché des prises renforcées avec son modèle Green’Up qui se décline en plusieurs configurations. On retrouve, dans le commerce, le pack « Green’up Access » qui comprend le modèle à installation en saillie avec une patère et le disjoncteur correspondant. Il est également possible d’acheter la prise seule, sans disjoncteur. En passant par un professionnel, il est aussi possible d’avoir la même prise, mais sur pied, ou même d’avoir une version encastrable avec une fermeture à clé pour plus de sécurité.

Plus récemment, d’autres fabricants se sont joints à la fête comme Hager avec sa prise renforcée Witty ou Schneider avec sa prise Mureva Styl. Côté tarif, il faudra entre 150 et 200 euros pour un pack comprenant la prise, ainsi que le disjoncteur dédié à installer dans le tableau électrique.

La prise P17, la prise renforcée ultra économique pour les bricoleurs

Comme on l’évoquait un peu plus haut, le terme « prise renforcée » évoque la prise Legrand Green’up, mais pas uniquement. Elles désignent aussi les prises dites « industrielles », répondant au doux nom de P17 ou CEE17. Ce type de prise est conçu pour supporter des puissances supérieures à celles que l’on utilise au quotidien, notamment dans le milieu professionnel. Si la prise industrielle la plus basique ne permet pas d’obtenir une puissance supérieure à la Green’Up, sa grande sœur, disponible en monophasé 32A, délivre une puissance totale de 7,4 kW dans certaines conditions, pour une vingtaine d’euros. Le temps de recharge théorique de notre Tesla passe alors à seulement 6 heures et 13 minutes.

Enfin, pour les chanceux qui disposent d’une installation électrique en triphasé, il sera même possible d’obtenir 11 kW grâce à une prise 16A triphasée ou encore 22 kW grâce à une prise 32A, toujours en triphasé. Attention toutefois, le chargeur embarqué des voitures électriques ne supporte pas toujours de telles puissances, de même que le câble. Par exemple, la Tesla Model 3 peut recharger jusqu’à 11 kW en triphasé grâce à son chargeur embarqué. Du côté de la Renault Megane E-Tech, le modèle Optimum charge peut accepter une puissance de 22 kW en triphasé, mais le modèle d’entrée de gamme, lui, n’accepte que 7 kW en monophasé.

Ainsi, avant de définir son installation, mieux vaut se renseigner sur les caractéristiques de recharge du modèle convoité, ou opter pour un chargeur mobile en complément qui permettra de transformer le courant alternatif en courant continu. Si ce type de chargeur est assez onéreux, il permet de profiter de toute la puissance disponible au niveau de la prise.

Comment installer une prise renforcée ?

L’installation d’une prise renforcée, type Green’up ou P17 ne présente aucune difficulté particulière. Elle est très semblable à l’installation d’une prise domestique standard, à cela près qu’elle doit disposer d’un circuit dédié. La section de câble doit être au minimum de 3 × 2,5 mm², mais cela peut être davantage selon la longueur entre le tableau et la prise. Référez-vous aux abaques pour connaître la bonne section à utiliser. La ligne doit impérativement être protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA de 20A courbe C.

Si l’installation de ce type de prise peut tout à fait être réalisée par un particulier, il est tout de même fortement conseillé de faire appel à un professionnel pour qu’il puisse s’assurer de la conformité de l’installation. Concernant l’installation d’une prise industrielle, l’intervention d’un électricien qualifié est d’autant plus conseillée, car les puissances en jeu sont très élevées. Il est donc essentiel que la section des câbles d’alimentation et les dispositifs de protection soient spécifiquement dimensionnés pour éviter le moindre risque de surchauffe qui pourrait provoquer un incendie.