Vous hésitez à faire vos travaux d’isolation par vous-même pour faire des économies ? Avant de vous lancer, on vous dit tout ce qu’il faut savoir avant de s’attaquer à un tel chantier. Après cela, vous serez prêt à prendre la bonne décision !

Entre transition écologique et hausse des prix de l’énergie, isoler son logement est, plus que jamais, un sujet d’actualité. Les travaux d’isolation constituent le moyen le plus efficace de faire baisser significativement sa facture tout en limitant, par la même occasion, son impact environnemental. Néanmoins, le coût pour isoler correctement sa maison se chiffre souvent en dizaines de milliers d’euros. Alors, malgré les aides de l’État, l’idée de faire les travaux par soi-même a traversé l’esprit de nombre de français pour tenter de faire baisser la facture.

Pour savoir si cette idée est réellement intéressante, nous revenons en détail sur tout ce qu’il faut considérer avant de se lancer dans la rénovation énergétique de son logement.

Faire appel à un artisan : avantages et inconvénients

Lorsque l’on souhaite faire des travaux d’isolation chez soi, on pense d’abord à faire appel à un artisan, et c’est logique, car les avantages sont nombreux. Cela permet généralement de profiter du savoir-faire d’ouvriers expérimentés, d’une durée des travaux contenue, ou encore de la garantie décennale qui couvre les éventuels défauts liés aux travaux réalisés pour une durée de 10 ans.

Pourtant, outre l’aspect financier qui peut en décourager beaucoup, faire appel à une entreprise n’est pas l’assurance que tout va bien se passer. D’abord, cette démarche n’écarte pas le risque d’un travail mal réalisé, et requiert une vigilance particulière pendant, et même après les travaux pour s’assurer de l’absence de malfaçons qui pourraient causer des désagréments par la suite.

La tâche peut devenir encore plus complexe lorsque plusieurs entreprises travaillent en simultané. Heureusement, il est possible de faire appel à un maître d’œuvre qui s’occupe de la coordination des travaux et aide à la préparation du chantier d’un point de vue technique, moyennant, évidemment, un coût supplémentaire.

Enfin, si vous avez des exigences particulières en termes de matériaux à mettre en œuvre, il peut être difficile de trouver un artisan prêt à vous suivre dans cette démarche. Face à ce constat, se pose légitimement la question de réaliser les travaux soi-même. Cela permet, en effet, de s’affranchir des délais relatifs aux interventions des artisans, des éventuelles malfaçons, le tout pour un budget plus raisonnable et pour une plus grande liberté dans le choix des matériaux d’isolation.

Ce qu’il faut savoir avant d’isoler sa maison soi-même

Néanmoins, cette liberté a un coût : toute personne qui a décidé de construire ou rénover une maison par soi-même le sait : réaliser des travaux n’est pas un long fleuve tranquille, et l’isolation de sa maison ne fait pas exception. Avant de se lancer, il faut donc être conscient de l’engagement que cela demande, car les économies financières sont compensées par un investissement conséquent en temps et en énergie.

D’autre part, si certains travaux comme l’isolation des combles sont accessibles à la plupart des bricoleurs, certaines opérations comme le doublage des murs ou l’isolation par l’extérieur demandent tout de même une expérience de bricolage élevée et un certain savoir-faire. Heureusement, aujourd’hui, le web fourmille de tutoriels et de conseils qui sont d’une grande aide. Certains fabricants de matériaux se mettent même à proposer des tutoriels en ligne pour faciliter l’autoconstruction.

Toujours motivé à vous lancer dans l’aventure ? Très bien, dans ce cas, en plus de faire des économies, vous aurez l’avantage de pouvoir mettre en œuvre la solution technique et l’isolant qui vous semblent les plus adaptés aux caractéristiques de votre logement et aux conditions climatiques de votre région. Et puis, il n’y a rien de plus gratifiant que de pouvoir se dire qu’on a réellement participé à la construction ou à la rénovation de sa maison.

Quel coût pour des travaux d’isolation réalisés soi-même ?

Maintenant que les bases sont posées, il est temps de parler de l’aspect financier. Car, il faut bien l’admettre, c’est souvent l’aspect financier qui fait envisager l’autoconstruction. De manière générale, il faut retenir que plus les travaux à réaliser sont complexes et nécessitent du temps de main d’œuvre, plus l’autoconstruction est intéressante d’un point de vue financier. L’écart de prix entre l’intervention d’un artisan et l’autoconstruction sera, par exemple, bien plus faible pour la réalisation d’une isolation soufflée de combles perdus, que pour une isolation par l’extérieur avec du chanvre.

Pour rendre la rénovation thermique des logements, l’État a mis en place des dispositifs d’aides financières qui permettent de réduire la facture totale. Pour en bénéficier, il est cependant indispensable de faire appel à un artisan disposant du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Ce label certifie que l’artisan en question dispose d’une expertise dans le domaine de la rénovation énergétique, et fait preuve de professionnalisme dans l’exécution de ses travaux. Si vous faites les travaux vous-même, vous ne pourrez bénéficier d’aucune aide.

Le casse-tête des aides financières On distingue principalement deux systèmes d’aides qui favorisent la rénovation thermique des bâtiments. Le plus commun est appelé Ma Prime Renov’ et permet de recevoir une aide pouvant monter à 75 € HT/m² pour l’isolation thermique par l’extérieur, et 25 € HT/m² pour l’isolation de combles ou l’isolation des murs par l’intérieur. Ce dispositif d’aide varie en fonction de nombreux paramètres comme la situation de l’habitant (propriétaire ou locataire), du type de logement, de l’année de construction, de l’emplacement et du revenu fiscal de référence des occupants. Cette aide ne concerne pas que l’isolation et peut être attribuée pour le remplacement des menuiseries ou la pose de systèmes de chauffage comme une pompe à chaleur ou un poêle à bois. Pour connaître le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre, le gouvernement a mis en place un simulateur accessible ici. Il existe également un dispositif appelé Ma Prime Renov’ Sérénité. Ce dispositif peut être mis en place dans le cadre d’une rénovation globale, et peut s’élever à près de 65 % du montant total des travaux dans la limite de 17 500 euros. Il n’est cependant pas cumulable avec d’autres aides comme l’Éco prêt à taux zéro. Si vous voulez bénéficier du dispositif Ma Prime Renov’, pensez bien à déposer votre demande avant le début des travaux, sans quoi celui-ci sera automatiquement refusé. De plus, le fait d’anticiper l’ouverture du dossier vous permettra de vous assurer que les opérations visées sont bien éligibles aux aides en question.

Faire soi-même ou non ? Comment prendre la bonne décision

Malheureusement, il n’y a pas de réponse toute faite à cette question, car un grand nombre de facteurs entrent en jeu comme les caractéristiques et la taille de votre logement, mais aussi votre situation financière, votre capacité à réaliser les travaux par vous-même et même le résultat final attendu.

Cependant, voici, dans les grandes lignes, comment procéder pour avoir toutes les cartes en main, et ainsi prendre la meilleure décision possible :

Définir votre projet et votre budget en ciblant les éléments de votre isolation que vous souhaitez améliorer : isolation des murs, des combles, etc.

Faire une simulation sur MaPrimeRenov’ pour connaître le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre,

Faire faire des devis par plusieurs artisans,

Calculer la quantité de matériaux dont vous aurez besoin pour réaliser les travaux par vous-même en prenant soin de compter une marge supplémentaire pour subvenir aux aléas du chantier,

Comparer votre estimatif de travaux avec les devis reçus en y appliquant les aides de l’État.

En suivant ces étapes, vous pourrez faire votre choix dans les meilleures conditions possibles. Si vous faites finalement appel à un artisan, pensez à bien déposer votre dossier d’aides avant le début des travaux si votre artisan ne vous a pas proposé de le faire.