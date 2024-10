Le kit solaire Sunology City / Image : Révolution Énergétique - KC.

Le photovoltaïque n’est pas l’apanage des propriétaires de maisons individuelles. Sunology a décidé de le prouver en concevant un kit solaire prêt-à-brancher (plug-and-play) spécialement adapté à une utilisation sur balcon : le modèle « City ». Si les promesses sont alléchantes, qu’en est-il de la réalité ?

Depuis quelques années, les kits solaires plug-and-play déferlent sur internet et les grandes surfaces de bricolage. Commercialisés sous différentes formes, ils ont néanmoins un point commun : ils sont surtout adaptés à un usage en maison. Face à ce constat, la marque nantaise Sunology a décidé de créer un kit appelé « City », spécialement conçu pour les balcons. En plein développement, en particulier en Allemagne, ce marché pourrait permettre le développement des installations solaires individuelles dans les zones urbaines. Pour s’affranchir d’un maximum de contraintes et s’adapter au maximum de situations différentes, le fabricant a mis au point un kit mettant l’accent sur la légèreté et la robustesse.

Les kits solaires autorisés sur un balcon, à condition En France, la loi autorise l’installation de panneaux solaires sur les garde-corps d’un balcon. Néanmoins, avant de les mettre en œuvre, il faut s’assurer que le règlement de copropriété autorise ce type d’équipement. Parfois, l’installation de dispositifs visibles sur les balcons est tout simplement interdite par le règlement. Dans certains cas, il faudra faire approuver l’installation en assemblée générale.

Le kit solaire Sunology City, dédié aux balcons

Lancé en février 2024, le kit solaire Sunology City répond donc à cet usage de plus en plus répandu. Pour y parvenir, Sunology a mis l’accent sur la légèreté avec un kit comprenant 2 panneaux de 150 Wc montés sur un châssis en aluminium. L’ensemble se veut ultraléger, et est censé s’accrocher facilement sur le garde-corps d’un balcon. Le raccordement électrique se fait par le biais d’une simple prise secteur. À noter que Sunology affiche une garantie de 15 ans sur la fabrication des panneaux et de 25 ans sur les performances de ces derniers (80 % de l’origine). Si les promesses sont intéressantes, rien ne vaut l’épreuve de la réalité.

Fiche technique du kit solaire Sunology City

Puissance installée 2 × 150 Wc Type de branchement À brancher sur une prise domestique reliée au réseau Type d’installation À fixer sur garde-corps

(sangles) Type de kit Monobloc

(micro onduleur intégré sur la face arrière) Longueur 115,3 cm Largeur 136,6 cm Profondeur 3 cm Poids 2 × 4 kg Compteur d’énergie Oui, externe (prise)

Consultation des données via application smartphone (Smartlife) Rendement MPPT 99,8 % Consommation en veille Inconnue Garantie 2 ans (câbles) 15 ans (panneau) 20 ans (châssis) 25 ans (micro onduleur)

Commande et réception

Tout commence par une commande en ligne sur le site Sunology. Tout est limpide, et elle s’effectue en quelques minutes seulement. Lors de la commande du kit, un câble d’alimentation secteur de 3 mètres et une prise connectée sont offerts. Vient ensuite la livraison. Là encore, Sunology fait dans l’excellence. Le transporteur indique avec précision son heure de passage, et notre livreur sera particulièrement ponctuel. On apprécie. Le colis est composé de deux cartons : le premier, qui comprend les panneaux et la visserie, mesure environ 120 centimètres de large pour 72 centimètres de haut. Le second, qui fait à peu près la taille d’une boîte à chaussure, comprend la prise connectée et un câble de connexion. L’ensemble est livré parfaitement emballé sur une petite palette.

Composition du kit et installation

À l’ouverture des colis, on découvre un kit composé comme suit :

2 panneaux photovoltaïques de 150W,

4 sangles en polyester pour les fixations hautes,

4 pattes de fixation et leurs sangles en polyester pour les fixations intermédiaires,

1 câble de connexion de 2 m avec connecteurs MC4

1 fil de mise à la terre à fixer entre le châssis des deux panneaux,

1 micro onduleur,

de la visserie,

1 câble d’alimentation secteur de 3 mètres,

1 prise connectée.

Lors du déballage du kit, nous sommes immédiatement saisis par l’aspect des panneaux. Ici, le verre a été troqué par un revêtement un peu rugueux, qui respire la robustesse. Il s’agit d’une résine ETFE (éthylène-tétrafluoroéthylène), un matériau réputé pour sa dureté physique et sa résistance aux rayonnements UV et aux températures extrêmes. Les panneaux sont vissés sur un châssis en aluminium laqué noir qui fait office de glissière pour assurer la fixation. Leur légèreté est tout simplement déconcertante : seulement 4 kg chacun. Alors que le kit Supersola 370, récemment testé, affichait 55 kg sur la balance, on ne dépasse pas, ici, les 10 kg, micro onduleur compris.

Petit bémol : si le câble d’alimentation secteur devrait convenir pour la plupart des installations sur balcon, sa courte longueur pourra poser problème dans certaines situations, en particulier pour une installation en maison individuelle, sur un grillage par exemple. Fait étrange : la rallonge électrique de 10 mètres, proposée en option à 39 €, affiche une section de fils de seulement 1,5 mm² pour un ampérage maximal de 16 A, contre 2,5 mm² et 32 A pour le câble secteur de 3 mètres.

Le kit solaire Sunology City installé / Images : RE – KC.

Installation et branchement du kit

Passons maintenant à l’étape de montagne : le montage du kit. Sur le papier, rien de bien compliqué. Aucuns travaux ne sont nécessaires, car les panneaux sont conçus pour être fixés sur un garde-corps à l’aide de sangles polyester. Tout juste faudra-t-il reconnaître la clé Torx (fournie) pour serrer quelques éléments. Au total, dans des conditions idéales, une demi-heure devrait suffire à installer les panneaux.

Dans notre cas, l’opération est un peu plus longue, car habitant en maison, nous avons dû mettre au point une structure lestée imitant un garde-corps de balcon. Si, dans l’ensemble, l’opération ne pose pas de problème majeur, quelques détails viennent gâcher notre plaisir. Lors de la commande, Sunology envoie un e-mail avec le lien du tutoriel vidéo concernant l’installation des panneaux. Attention à ne pas supprimer ce mail par mégarde ! La vidéo étant hébergée sur Youtube mais non répertoriée, la retrouver peut s’avérer compliqué.

La vidéo en elle-même est plutôt claire, et permet de bien comprendre les étapes à suivre pour réussir l’installation des panneaux. Sunology conseille d’assembler d’abord les panneaux « à l’envers » et à l’intérieur du balcon pour ensuite les faire basculer en position définitive, comme sur la capture d’écran ci-dessous. En revanche, si les dimensions de votre balcon ne permettent pas de procéder de cette manière, il faudra impérativement être à deux. Le premier aura pour mission de maintenir fermement le panneau au-dessus du vide pendant que le deuxième mettra les sangles en place.

Une fois que les panneaux sont accrochés par le haut, il est alors possible de fixer les pattes d’ajustement qui auront précédemment été insérées dans les glissières. Cette opération peut également s’avérer fastidieuse, en fonction de la configuration de votre balcon, et il sera, d’ailleurs, parfois difficile d’obtenir un réglage optimal. Surtout, la position recommandée de l’onduleur est loin d’être idéale. Celui-ci est simplement accroché en haut du châssis en alu. Une fois installé, il est donc pris en sandwich entre le panneau et la rambarde du balcon, rendant l’ensemble un peu bancal. Dans notre cas, nous avons décidé de l’accrocher directement à notre support en bois, plutôt que sur le panneau.

Si, à première vue, les sangles inspirent peu confiance, Sunology se veut rassurant : chaque sangle est censée pouvoir reprendre 100 kg, résister à l’humidité et aux UV pendant 20 ans. Les branchements électriques sont, eux, élémentaires : il est presque impossible de se tromper. Si l’ensemble est classé IP67, on veillera tout de même à ce que le compteur Wifi ne soit pas trop exposé aux éléments. Bien que résistant à la pluie, il n’est certifié « que » IP44.

Outre l’installation sur balcon, le kit Sunology City conviendra également à une installation sur un grillage de clôture rigide. Dans ces conditions, la mise en œuvre devrait être plus facile, même si le réglage de l’inclinaison reste approximatif.

Malgré ces quelques défauts, l’installation se fait tout de même relativement facilement. Preuve de la solidité de l’ensemble : en l’espace de deux mois, les panneaux n’ont pas bougé, malgré quelques journées très venteuses.

Application et suivi quotidien

Une fois l’installation terminée vient le téléchargement et la découverte de l’application. Jeu d’enfant pour les habitués des produits connectés, l’opération pourra tourner au calvaire si on ne suit pas précisément les instructions de Sunology, encore une fois envoyées par mail. Pas question de jouer les explorateurs à chercher par soi-même une application Sunology sur l’App Store ou Google Play Store. Il en existe bien une, mais elle est réservée à d’autres kits du fabricant. Pour les panneaux Sunology City, il faudra télécharger l’application chinoise « Smart Life », et sa petite icône bleue, bien connue des utilisateurs d’objets connectés à bas prix.

La connexion Wifi du compteur ne fera pas l’unanimité, puisqu’il nécessite un Wifi de fréquence 2,4 Ghz. Problème : ce type de Wifi n’est pas toujours utilisé par défaut sur les box internet. Dans notre cas, nous avons dû modifier les paramètres de notre box, avant de pouvoir reconnecter notre smartphone, et enfin connecter la prise.

Aux amateurs de statistiques, graphiques et autres suivis en temps réel, soyez prévenus : vous allez être déçus. Bien que fonctionnelle, l’application est trop simpliste à notre goût. Elle se compose de quatre onglets, à savoir :

Power : permet d’allumer et d’éteindre la prise, tout simplement,

Timer : permet de planifier l’allumage ou l’extinction de la prise dans le cas d’une utilisation avec un appareil (lampe, ou autre),

Electricity : c’est l’onglet qui nous intéresse le plus. Il permet de voir la production électrique par mois, par jour, ainsi que les valeurs de puissance et d’intensité en direct.

Setting : plus que succincts, les paramètres permettent d’indiquer le statut à conserver (allumé ou éteint), et de réinitialiser les données.

C’est peut-être le plus gros défaut du kit. On aurait aimé une application un peu plus complète qui permette de visualiser l’évolution de la puissance au fil de la journée. Ici, c’est impossible, à moins d’être vissé devant son écran à longueur de journée, et de relever soi-même les puissances instantanées.

Le nerf de la guerre : la production du kit solaire Sunology City

En s’attaquant aux balcons, Sunology doit se douter que la production obtenue par son kit ne sera pas optimale. En cause : des panneaux proches de la verticale, même en jouant sur les réglages d’inclinaisons rendus possibles par le kit. Outre ce problème d’inclinaison, si l’orientation de votre balcon n’est pas idéale, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour optimiser la production de votre panneau. Avec ce type d’inclinaison, la production des panneaux sera meilleure avec une orientation vers l’est ou l’ouest pendant l’été, et permettra d’optimiser une production hivernale, lorsque les panneaux seront orientés plein sud.

De notre côté, nous avons testé les panneaux pendant plus de trois semaines, avec une inclinaison de 56° pour une orientation Sud-sud-est (Azimut de 157° pour les cartographes, ou 23° vers l’est, par rapport au sud). À noter que des masques venaient limiter l’apport de soleil en début de journée et en fin de journée (présence d’arbres et buissons).

Les 48° de latitude, et une météo bretonne particulièrement capricieuse ne nous auront pas aidé. En moyenne, sur 24 jours à cheval entre juillet et août. Les panneaux photovoltaïques auront produit en moyenne un petit 0,77 kWh/jour seulement. Pour en savoir plus sur la part de notre situation géographique sur ces résultats, nous nous sommes aidés du simulateur AutoCalSol, qui nous indique une moyenne normale comprise entre 1,04 kWh et 1,17 kWh par jour. L’écart important pourra s’expliquer par la météo extraordinaire pour la saison, des masques présents au lever et au coucher du soleil, et enfin par les performances des panneaux.

Dans des conditions idéales, toujours selon AutoCalSol, les panneaux pourraient produire, à notre emplacement, 319 kWh par an, représentant une économie de 86 € par an en considérant un tarif du kWh à 0,27 €. Pour rentabiliser le kit, il faudra donc tout de même 7 ans, sans compter une baisse de performances des panneaux, l’évolution du tarif de l’électricité, et une éventuelle évolution des heures creuses durant les heures du jour les plus ensoleillées. Si l’on suit nos mesures relevées, le temps d’amortissement est encore plus long, dépassant 8 ans.

Toujours selon AutoCalSol, la même installation, située à Marseille, permettrait théoriquement de produire 451 kWh/an, équivalent à 121 euros d’économie par an, et de rentabiliser le kit en moins de 5 ans ! Une différence conséquente qui fera réfléchir les bretons, normands et autres ch’tis.

Notre avis