Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre et Magali Fleurigeon, responsable pédagogique de Shaolyn.

Vous avez toujours été intrigué par le monde des voitures électriques, mais vous ignorez par où commencer ? Peut-être possédez-vous déjà un véhicule électrique et cherchez à en maximiser les avantages tout en adoptant une conduite respectueuse de l’environnement ? Ou avez-vous un proche curieux des véhicules électriques et qui souhaite en savoir davantage sur ces moyens de transport du futur ? Ne cherchez plus, Shaolyn propose la solution idéale avec sa nouvelle formation complète, « Déclic Électrique ».

ⓘ Communication commerciale pour Shaolyn

Note de la rédaction Shaolyn est une société du groupe Brakson, dirigé par Yoann Nussbaumer. Il possède également SAABRE, l’éditeur de Révolution Énergétique et d’Automobile Propre, ainsi que Chargemap.

La formation « Déclic Électrique » a été minutieusement conçue pour vous guider à travers tous les aspects des voitures électriques. Que vous envisagiez d’acheter un véhicule électrique, que vous souhaitiez mieux comprendre les systèmes de recharge ou que vous cherchiez à optimiser les coûts liés à votre mobilité, cette formation répond à toutes vos questions.

Les principaux sujets abordés dans cette formation incluent :

➡️ L’optimisation des coûts liés à la recharge électrique : Apprenez à gérer vos dépenses en électricité de manière efficiente tout en profitant des avantages économiques de la conduite électrique.

➡️ Sélection du véhicule adapté à vos besoins : découvrez comment choisir le véhicule électrique qui correspond parfaitement à votre style de vie et à vos besoins.

➡️ Préparation aux longs trajets : ne redoutez plus les voyages longue distance en voiture électrique. Apprenez à planifier vos itinéraires et à gérer l’autonomie de votre véhicule.

➡️ Extension de la durée de vie de votre voiture électrique : obtenez des conseils avisés sur l’entretien et les bonnes pratiques pour prolonger la vie de votre précieux véhicule.

➡️ Adoption d’une conduite écoresponsable : contribuez à la réduction de votre empreinte carbone en adoptant une conduite respectueuse de l’environnement. Découvrez des astuces pour une conduite plus écologique.

➡️ Compréhension des systèmes de recharge : plongez dans les détails des différentes options de recharge et apprenez à tirer le meilleur parti de chaque solution.

Une formation élaborée par des experts de la voiture électrique

La formation « Déclic Électrique » est dispensée par des experts renommés de l’écosystème électrique, dont Pierre Desjardins, rédacteur en chef d’Automobile Propre, apportant son expertise en matière de voitures électriques, et Yoann Nussbaumer, fondateur de Chargemap, vous guidant à travers les systèmes de recharge. D’autres experts issus d’entreprises clés de l’écosystème électrique partageront également leurs connaissances pour faire de vous un expert en voitures électriques.

Structurée en six modules, la formation « Déclic Électrique » approfondit chaque aspect essentiel des voitures électriques. Vous progressez à votre rythme, acquérant les compétences nécessaires pour maîtriser l’avenir de la mobilité électrique !

Pour en savoir plus, consultez le site de Shaolyn.

Une offre exceptionnelle est disponible pour célébrer le lancement de « Déclic Électrique ». Au lieu du tarif habituel de 99 euros, la formation est proposée à seulement 59 euros jusqu’au 12 décembre.

Saisissez l’opportunité de vous immerger dans l’avenir électrique en vous inscrivant dès maintenant à cette formation.