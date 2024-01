Une ligne haute tension 400 kV en France / Image : Révolution Énergétique.

Dans sa mission d’évaluation des gestionnaires de réseaux, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) souligne la grande performance des transporteurs et distributeurs d’électricité français. Elle note une grande qualité de service, une intégration performante des renouvelables et flexibilités, et émet quelques recommandations.

« Dans l’ensemble, les gestionnaires français sont bien positionnés au moment où leur transformation va s’accélérer » note la CRE. Le développement des réseaux intelligents, les smart grids, permettront d’accélérer « les raccordements, de limiter autant que possible le besoin de nouveaux investissements dans les infrastructures de réseau et aideront les consommateurs à jouer un rôle actif dans cette transformation. »

Améliorer les capacités de raccordement des énergies renouvelables



« L’essor des énergies renouvelables (ENR) et l’électrification des usages génèrent une forte croissance des demandes de raccordement aux réseaux tant en nombre qu’en volume », indique la CRE. C’est la conséquence de l’objectif de neutralité carbone à 2050 que l’Union européenne (UE) s’est fixée, avec une réduction intermédiaire de 55 % des émissions de Gaz à effet de serre (GES) à 2030. Pour éviter la création de goulets d’étranglements dans les raccordements, les gestionnaires de réseaux peuvent d’ores et déjà rationaliser leurs investissements en contrepartie de limitations ponctuelles d’injection ou de soutirage.

La CRE recommande à l’avenir de généraliser cette pratique aux consommateurs et stockeurs. À ce sujet, la CRE propose la suppression du plafond de la puissance pouvant être écrêtée, qui encadre, selon elle, de manière excessive ce mécanisme et en limite l’intérêt. Toujours pour limiter les demandes de raccordement non pourvues, la poursuite de l’ouverture en open source de données de réseau fiables et de qualité permettra aussi d’éclairer les acteurs privés quant à la faisabilité de leur projet en amont de la demande.

Les flexibilités et outils au service de la transformation des réseaux

La CRE note, premièrement, que les règles de marché mises en place par les gestionnaires de réseaux garantissent un accès efficace de toutes les formes de flexibilités. En revanche, les appels d’offres pour les flexibilités demeurent souvent locaux et ponctuels ou expérimentaux. La solution préconisée peut être d’étudier « systématiquement le recours aux flexibilités et les modalités d’industrialisation des solutions associées à chaque fois qu’elles se révèlent plus pertinentes que des renforcements de réseau. »

Aussi, la CRE relève « un bon niveau d’intégration de l’intelligence dans l’exploitation des réseaux et de remontée des informations avec de nombreux projets industrialisés » et des programmes de R&D visant la maintenance prédictive et le dimensionnement des réseaux. À ce titre, le régulateur français demande à RTE de fournir les données nécessaires à l’évaluation du taux d’utilisation des réseaux de transport.

La performance reconnue du réseau français

Le déploiement des compteurs évolués permet une grande remontée d’informations et, par conséquent, « une grande variété de nouveaux services aux utilisateurs. » La performance des transporteurs et distributeurs d’électricité est notable et reconnue, comme en témoigne la première place d’Enedis, parmi 94 utilités mondiales, au classement établi en 2022 par le Singapore Power Group.