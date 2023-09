La pompe à chaleur présentée comme « intelligente » GreenFOX d’Ökofen / Image : Ökofen

Lorsqu’un spécialiste de la chaudière à granulés de bois se lance dans la pompe à chaleur électrique, il y a de quoi s’interroger. Ainsi, Ökofen annonce la prochaine mise sur le marché du GreenFOX et l’on tient à savoir ce qui a justifié ce virage si inattendu.

La gestion harmonieuse de l’intermittence dans le réseau électrique est un enjeu aujourd’hui bien identifié, car il est un préalable nécessaire à l’intégration de quantités significatives de sources d’énergies renouvelables. Il existe plusieurs stratégies pour y parvenir, par exemple, tenir prêtes des centrales de compensation pilotables (typiquement des centrales au gaz naturel), ou encore en intégrant dans le réseau d’importantes capacités de stockage.

Une autre stratégie réside dans la possibilité de moduler la courbe de consommation, de façon à l’ajuster de manière instantanée à la production d’énergie immédiatement disponible. Cette stratégie, dite « d’effacement », peut être mise en œuvre à grande échelle, par des contrats entre le fournisseur d’électricité et un gros consommateur, typiquement une installation industrielle. Il est aussi possible d’envisager un effacement à toute petite échelle, celle d’une installation domestique.

En France, c’est déjà le cas avec le déclenchement à distance des chauffe-eau électriques, mais cela peut s’appliquer également au chauffage ou à la climatisation, puisque ces derniers, notamment dans des logements bien conçus et bien isolés, n’ont pas nécessairement à fonctionner de manière continue.

La pompe à chaleur « intelligente » d’Ökofen

Ainsi, l’entreprise aurichienne Ökofen, constructeur spécialisé dans les chaudières au granulé de bois, a annoncé commercialiser sa première pompe à chaleur. L’appareil est déclaré « intelligent » car son pilotage se fait de manière automatique : il détermine de lui-même les moments où il doit fonctionner pour optimiser les contraintes financières et écologiques. Pour ce faire, il se base en temps réel sur un ensemble de données : informations météorologiques, prix de l’électricité, émissions de CO 2 et production photovoltaïque.

Ökofen déclare qu’il s’agit d’une « nouveauté mondiale », ce qui est de prime abord étonnant, car il existe déjà des pompes à chaleur régulées en fonction du prix de l’électricité ou de la production de systèmes photovoltaïques. Citons par exemple l’option Smart Grid de la gamme Vitocal, Vitovolt et Vitocharge de la marque Viessmann. On peut penser que la nouveauté réside dans la multiplicité des paramètres pris en compte par l’algorithme de décision.

La GreenFOX pourra fonctionner seule, ou en combinaison avec une chaudière à granulés de la marque. Elle sera par ailleurs réversible et permettra de refroidir l’intérieur des bâtiments en été. Elle pourra fournir une température de l’eau jusqu’à 65 °C, et aura une puissance thermique maximale de 14 kW. Autre caractéristique : il s’agit d’un modèle « split », doté d’un module intérieur et d’un module extérieur.

L’appareil est produit au siège social de la société en Autriche. D’après Ökofen, la GreenFOX est disponible à la vente dès septembre de cette année ; retrouvez sa page sur le site du constructeur, en langue allemande uniquement pour le moment.

