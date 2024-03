Le chantier de l'EPR de Flamanville en 2010 / Image : Schoella - Wikimedia.

EDF prévoirait d’augmenter le montant prévisionnel des chantiers des six futurs réacteurs EPR. Une décision délicate dans un contexte critique à l’égard du coût du nucléaire.

Un des arguments phares des antinucléaires concerne le budget nécessaire à la construction d’une centrale nucléaire. Le sujet est d’autant plus délicat que la filière a connu des déboires avec le chantier de l’EPR de Flamanville notamment. Si la mise en service de l’EPR de Flamanville est attendue cette année, cela ne fera pas oublier son budget multiplié par 4, passant de 3,3 milliards d’euros en 2007 à 13,2 milliards aujourd’hui, ni son retard de 12 ans.

Alors pour les 6 prochains EPR annoncés par les pouvoirs publics, le respect du budget prévu va être scruté avec attention. En 2022, le coût total de ces futurs chantiers était estimé à 51,7 milliards d’euros. Finalement, d’après une information du journal Les Échos, le montant devrait bondir à hauteur de 67,4 milliards d’euros. Cette augmentation de 30 % en trois ans, si elle était confirmée par EDF, ferait grincer quelques dents.

La hausse de la facture des EPR s’expliquerait, selon le quotidien, par l’allongement des délais d’élaboration des plans génériques du réacteur. L’augmentation des coûts de construction participe également à l’augmentation du budget, qu’EDF n’a pour l’instant pas confirmé. Toutefois, le directeur exécutif d’EDF avait reconnu, devant une commission sénatoriale le 8 février 2024, que le budget des EPR allait augmenter, sans donner d’indication chiffrée.

EDF rappelée à l’ordre par le ministre de l’Économie

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a répondu à cette annonce dans la presse. Il a rappelé à l’ordre l’énergéticien national en intimant qu’« EDF doit apprendre à tenir ses coûts et son calendrier » et de conclure « je participerai au prochain comité exécutif d’EDF, fin mars, avec un message simple : EDF doit tenir ses délais et ses coûts ». L’exécutif sait qu’il est attendu au tournant au sujet du budget des EPR et il est certain qu’il mettra la pression sur EDF pour que le budget soit respecté. Cela annonce des relations tendues entre l’exécutif et l’énergéticien.