Avec l’explosion des prix de l’électricité, de nombreux particuliers se sont réfugiés vers l’option « Tempo » du tarif réglementé proposé par EDF. Ce contrat propose des prix très bas en contrepartie d’une grande sobriété durant 22 jours « rouges » chaque année, répartis entre l’automne et le début du printemps. S’il existe des applications smartphone efficaces pour être alerté de la survenue d’un « jour rouge », certains abonnés préfèrent installer chez eux un vieux boîtier datant des années 2000, quitte à l’acheter parfois plus de 100 euros sur les sites de petites annonces.

En 1998, EDF commercialisait l’option « Tempo » du tarif réglementé de vente de l’électricité. Ce contrat, qui récompense la sobriété des clients les jours de tension sur le réseau (lire notre article spécial sur Tempo), a remplacé l’option « Effacement des jours de pointe » (EJP). L’énergéticien national distribuait alors à ses clients des boîtiers « signal de veille », un petit appareil indiquant la couleur tarifaire du jour et alertant l’utilisateur de la survenue d’un jour rouge, au moyen de LED et d’un signal sonore. Branché à n’importe quelle prise du logement, il recevait un signal Tempo spécifique envoyé à travers le réseau électrique.

Ce boîtier en polycarbonate était gracieusement fourni aux abonnés Tempo, mais demeurait la propriété d’EDF, peut-on lire dans une plaquette éditée en 2000. À l’époque, il était l’unique moyen de connaître la couleur du jour et celle du lendemain gratuitement, la consultation par minitel et serveur téléphonique étant payants. EDF a cessé de distribuer le boîtier « signal de veille » il y a quelques années, l’information étant désormais assurée par des applications smartphones et leurs notifications, ainsi que des alertes mail et SMS.

Acheter un boîtier Tempo au printemps pour le revendre trois fois plus cher à l’automne

Entretemps, le déploiement du compteur Linky a rendu certains de ces boîtiers totalement inutiles. « L’installation des compteurs Linky s’est accompagné d’une évolution technologique qui a rendu le signal radio 175 Hertz inopérant ainsi que les boîtiers « signal de veille » qui fonctionnaient avec cette fréquence. Les informations relatives au basculement en jours de pointe diffusées sur le réseau électrique ne peuvent donc désormais plus transiter par ce boîtier » explique le Médiateur de l’énergie dans un litige, le 13 mars 2018.

Pourtant, alors qu’il n’est plus distribué ni même fabriqué, que son fonctionnement n’est plus garanti, et que les informations qu’il affiche sont facilement accessibles sur smartphone, le boîtier Tempo continue d’attirer. Sur le célèbre site de petites annonces Leboncoin, il s’échange autour d’une centaine d’euros. De nombreuses annonces apparaissent aux premiers jours rouges de l’année, comme actuellement. Un business bien rodé ?

Nous avons interrogé plusieurs vendeurs. Si nous n’avons obtenu aucune réponse à la plupart de nos messages, l’un des vendeurs s’est montré particulièrement transparent. « Il faut l’acheter au printemps ou en été et je les revends à l’automne, le double, voire le triple du prix » nous indique l’un d’eux. Selon lui, le boîtier Tempo « reste plus pratique à utiliser ». « Le prix est élevé, car c’est la loi de l’offre et la demande. Beaucoup de personnes changent de contrat électrique et passent en Tempo pour faire des économies, au vu des hausses annoncées d’électricité » justifie-t-il ainsi l’étrange engouement.

Des ventes éclair malgré un prix délirant

De l’engouement, il y a en bel et bien. Car il faut faire preuve de rapidité pour se procurer un exemplaire du boîtier Tempo, malgré son prix ahurissant. Les annonces sont estampillées « vendu » quelques dizaines de minutes seulement après leur parution, avons-nous constaté. Nous ne sommes pas parvenus à contacter d’acheteur, pour tenter de comprendre ce qui motive à un tel investissement. Difficile de savoir s’il s’agit de simples collectionneurs d’appareils électroniques rétro ou de réels utilisateurs abonnés à l’option Tempo d’EDF.

Oubliée pendant plus de 20 ans, l’option Tempo a soudainement regagné le cœur des particuliers dès la fin 2022, au fil des hausses spectaculaires du prix de l’électricité. Avec son kilowattheure très bon marché une grande partie de l’année, et à condition de réduire considérablement sa consommation d’électricité durant les heures pleines des jours rouges, elle est une excellente solution pour contenir l’explosion des tarifs. Logiquement, EDF a enregistré une hausse de 150 % du nombre d’abonnés à l’option Tempo en un an, qui est passé de 200 000 à 500 000 à l’automne 2023. Cela explique probablement la petite ruée sur ces boîtiers.

L’enthousiasme exponentiel pour l’option Tempo devrait peut-être inciter EDF à reconsidérer sa façon d’alerter ses clients de la survenue d’un jour rouge. Si les notifications smartphone, mails ou SMS conviennent à une majorité d’utilisateurs, certains déplorent un délai important avant la réception de l’alerte. Car RTE, le gestionnaire du réseau électrique qui a notamment la mission de fixer les jours rouges, est le premier à afficher la couleur des jours sur son site et ses serveurs. Par ailleurs, diverses raisons peuvent faire préférer l’utilisation d’un boitier physique pour être averti des jours rouges, comme une mauvaise couverture du réseau mobile, une volonté d’être moins dépendant de son smartphone ou simplement le confort du minimalisme des LED. À quand une relance de la production du boîtier Tempo ?