L’option Tempo d’EDF a pour but d’inciter les clients à reporter leurs consommations lors des épisodes de grands froids. Avec plus de 500 000 abonnés désormais, a-t-elle réellement un impact sur l’équilibre du réseau public d’électricité ?

Avec la crise de l’énergie ayant fait flamber les prix de l’électricité, EDF a dépoussiéré son offre Tempo pour inciter les consommateurs à reporter leurs usages en cas de pic de demande. Concrètement, cette option propose des prix de l’électricité très attractifs pendant la majorité de l’année, avec une réduction comprise entre 27 % et 44 % selon les jours, par rapport au tarif réglementé de vente (TRV) avec l’option heures pleines/heures creuses. En contrepartie, les prix sont extrêmement élevés pendant les heures pleines des 22 jours rouges, qui sont prévus en hiver, en cas d’épisodes de grands froids qui conduisent à une hausse de la demande en électricité.

Avec l’augmentation des prix de l’électricité, Tempo a gagné de nombreux clients ces derniers mois. Mais alors qu’on sort de deux semaines avec 9 jours rouges, dont de nombreux consécutifs, et qu’il ne reste plus que 9 jours rouges à positionner d’ici la fin de la saison hivernale, on peut s’interroger sur l’impact réel des jours rouges sur les habitudes de consommation des clients Tempo.

Une chute de consommation prévisible des clients Tempo lors des jours rouges

C’est ce qu’a analysé Julien Gorintin sur X (ex-Twitter), le responsable innovation de la société Lite, qui accompagne les particuliers dans le choix de leur contrat d’électricité et dans le pilotage de leur consommation. Sur la base des données récoltées par l’entreprise, Julien Gorintin montre plusieurs graphiques qui rendent compte des consommations des foyers Tempo comparativement aux autres foyers.

Sur le premier graphique, on observe le niveau des consommations des clients Tempo comparé aux autres clients entre les 8 octobre 2023 et 14 janvier 2024. On remarque que les clients Tempo consomment globalement davantage d’électricité que les autres clients, sauf en décembre où l’on note plusieurs décrochages de consommations des clients Tempo ainsi qu’autour du 14 janvier. Cela correspond bien aux jours rouges positionnés cet hiver les 1, 6 et 18 décembre 2023 puis du 8 au 12 janvier et les 15, 16, 18 et 19 janvier 2024. Cela démontre que les clients Tempo ont tendance à consommer davantage d’électricité que les autres clients lorsque leur tarif est attractif, mais qu’ils baissent drastiquement leurs usages lors des jours rouges, bien plus chers.

Des baisses de consommation corrélées aux chutes de température

D’autres graphiques montrent que les consommations des clients Tempo diminuent en cas de chutes de température. C’est logique, puisqu’en cas de grand froid, les jours rouges sont presque systématiquement activés et le prix de l’électricité est jusqu’à 3 fois plus élevé que le tarif réglementé de vente en heures pleines. Selon les données de Lite, on voit bien que les clients Tempo baissent leur consommation lors des jours rouges. Ils y ont tout intérêt s’ils ne veulent pas voir leur facture d’électricité exploser.

Julien Gorintin conclut en précisant qu’avec une température extérieure de 0 °C, un jour rouge entraîne une économie moyenne de 11 kWh pour un foyer ayant choisi l’offre Tempo. Rapporté aux 500 000 offres Tempo souscrites (selon les données annoncées par EDF en octobre 2023), cela représenterait une baisse d’environ 5 GWh/jour, soit un bandeau de 200 MW qui s’effacerait de la courbe de consommation nationale. « L’objectif annoncé était de monter jusqu’à 5 millions de clients sur cette offre. Si l’impact reste le même, ça serait ~2 GW un jour rouge. Plus encore s’il fait froid. Gigantesque » explique-t-il.

Une analyse à relativiser

Si elle donne un aperçu de l’impact des usagers Tempo en cas de jours rouges, l’analyse est à relativiser puisqu’elle est fondée uniquement sur les données de consommations des clients de l’entreprise Lite. On ignore le nombre de ménages concernés et si le ratio clients Tempo/non Tempo est représentatif de celui existant au niveau national. En clair, on ignore l’impact réel de l’offre Tempo sur le niveau national des consommations. Seule une analyse globale des consommations de l’ensemble des clients mené par ENEDIS ou RTE permettrait de le savoir précisément. On peut tout de même supposer que si EDF a fait autant de publicité pour son offre Tempo depuis un an et demi, c’est bien que cette option joue un rôle non négligeable pour l’équilibre du réseau.

Reste à savoir si cette offre va rester compétitive et de quelle manière va-t-elle être touchée par la hausse des prix annoncée pour début février 2024 ? On pourrait penser qu’au vu de son intérêt pour l’équilibre du réseau, elle sera protégée d’une hausse trop élevée. Pourtant, ce n’est pas ce qui se dessine pour les contrats heures pleines/heures creuses qui devraient subir une augmentation du prix plus importante que le tarif base, selon l’annonce récente du ministre de l’Économie.