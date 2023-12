Illustration fictive générée par l'IA DallE 3.

À une vingtaine de jours de Noël, vous n’avez toujours pas préparé vos cadeaux ? Voici quelques idées abordables qui pourraient satisfaire un passionné d’énergie.

1 – Un briquet solaire de poche

Ce n’est pas avec ce gadget que vous sauverez la planète, c’est sûr, mais générer du feu à partir du soleil est une expérience amusante. À condition de bien l’orienter et d’un franc ensoleillement, ce briquet solaire commercialisé par l’entreprise française Solar Brother pourra enflammer la matière que vous placerez dans le rayon. Sur la dernière version, un petit rangement est prévu pour y insérer un briquet au gaz traditionnel, pour avoir du feu même lorsqu’il pleut.

2 – Une prise connectée avec fonction compteur d’électricité

Outre la possibilité d’allumer et d’éteindre cette prise à distance via Wifi, elle enregistre la consommation d’électricité de l’appareil qui y est branché. Une solution simple et économique pour surveiller l’impact de ses appareils sur la facture d’électricité de son logement.

3 – Un imagier pédagogique sur les énergies destiné aux enfants

Parce que les enfants aussi peuvent s’intéresser aux questions énergétiques, cet imagier leur permet de découvrir les principes de base des différents systèmes, de la centrale nucléaire aux éoliennes en passant par l’extraction des hydrocarbures. A partir de 6 ans.

4 – Un livre pour apprendre le fonctionnement d’un réacteur nucléaire… aux tous petits

Avouons-le, malgré ses pages en carton très épais et ses illustrations minimalistes, ce petit livre de la série « for babies » éduquera davantage l’adulte qui le lit que l’enfant. Le fonctionnement d’une réaction nucléaire y est très simplement décrit, certes en anglais (tous les ouvrages de cette série n’ont pas encore été traduits en français pour l’instant), mais cela reste compréhensible par tous. Réveillera peut-être l’âme d’Einstein qui sommeille dans votre bébé ?

5 – Un livret facile à lire pour tout savoir sur les énergies et la transition énergétique

Nous l’avons lu, et l’avons adoré. En quelques pages généreusement garnies d’illustrations, schémas et infographies, ce livret explique simplement et sans parti pris les tentants et aboutissants de la transition énergétique.

6 – Un livre pour comprendre le fonctionnement des réseaux électriques

Le réseau électrique est la colonne vertébrale de la transition énergétique. Au-delà de l’électricité qu’il achemine déjà des centrales jusqu’aux consommateurs, il s’apprête à accueillir les térawatts d’électrons supplémentaires qui devront remplacer les énergies fossiles. Ce livre explique les bases de son fonctionnement, et le délicat équilibre qu’il doit respecter pour assurer une alimentation électrique de qualité aux populations.