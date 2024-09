La centrale nucléaire de Three Mile Island / Image : Getty, modifiée par RE.

Pour alimenter ses activités liées à l’intelligence artificielle, le mastodonte de l’informatique vient de s’approprier la future production électrique du réacteur n° 1 de la centrale Three Mile Island, arrêté en 2019 pour des raisons économiques.

Depuis quelques mois, une rumeur circulait sur la possible remise en service du réacteur n° 1 de la tristement célèbre centrale de Three Mile Island, où s’est produit le plus grave accident nucléaire de l’histoire des États-Unis en 1979. Un de ses réacteurs de 802 mégawatts électriques (MWe), non concerné par l’accident, avait été arrêté en 2019 pour des raisons économiques. Mais depuis, le monde a bien changé et le nucléaire est revenu sur le devant de la scène.

Désormais, nous savons que c’est Microsoft qui devrait acheter l’intégralité de la production électrique du réacteur, auprès de l’entreprise Constellation Energy, par le biais d’un contrat d’achat de gré à gré. Le géant de l’informatique y voit une source d’énergie décarbonée idéale pour ses projets liés à l’intelligence artificielle. Pour parvenir au redémarrage de la centrale, la route reste encore longue. Le projet de relance, appelé Crane Clean Energy Center devrait mobiliser pas moins de 3 400 personnes. Si tout se passe bien, le réacteur produira de nouveau de l’énergie à partir de 2028, et pour au moins 20 ans.

Avec ce redémarrage, la Pennsylvanie va pouvoir se frotter les mains puisqu’elle devrait toucher 3 milliards de dollars d’impôts supplémentaires par an, et son PIB devrait augmenter de 16 milliards de dollars.

À lire aussi

L’intelligence artificielle, élément déclencheur de la relance du nucléaire ?

Et si le nucléaire devait son retour en grâce à l’intelligence artificielle ? C’est en tout cas ce que pense Joe Dominguez, le CEO de Constellation Energy. Selon lui, c’est la combinaison de l’électrification des usages et du développement de l’intelligence artificielle qui ont contribué à remettre le nucléaire au premier plan. Et pour cause, cette technologie qui « est là pour rester » nécessite de très grandes quantités d’énergie. Toujours selon lui, ces besoins énergétiques ne pourront reposer uniquement sur des énergies renouvelables intermittentes.

Le contrat signé entre Constellation Energy et Microsoft témoigne de l’enjeu que constitue l’accès à ces grandes quantités d’énergies décarbonées. En effet, selon Jefferies, l’accord-cadre signé entre Constellation et Microsoft prévoirait un prix compris entre 110 et 115 dollars par MWh d’électricité, alors que le marché actuel de l’électricité pour ce type de contrat se situe plutôt aux alentours de 100 $/MWh. Une prime élevée, qui devrait permettre à Microsoft de sécuriser son approvisionnement en électricité.