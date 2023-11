Illustration : Révolution Énergétique.

Vous faites partie des quelque 500 000 abonnés EDF à l’option « Tempo » du tarif réglementé de l’électricité ? Soyez vigilants, mercredi 29 novembre sera le premier « jour rouge » de la saison hivernale. En journée, le tarif du kilowattheure sera extrêmement élevé. Voici quelques rappels.

Jadis méconnue du grand public, l’option « Tempo » du tarif réglementé de l’électricité (TRV) proposé par EDF permet de réaliser d’importantes économies sur sa facture… à une seule condition : accepter de réduire considérablement sa consommation 22 journées par an (lire notre article spécial pour tout savoir sur l’option Tempo). Ce sont les fameuses heures pleines des « jour rouges », une plage horaire entre 6 h et 22 h où le prix de l’électricité est cinq à six fois plus élevé qu’habituellement.

Demain, le 29 novembre, sera le tout premier jour rouge de la saison froide 2023-2024. Il a été activé par le gestionnaire du réseau électrique national RTE, en prévision d’une hausse de la consommation nationale probablement liée à la baisse des températures. Le prix du kilowattheure en heures pleines passera donc de 0,16 à 0,73 €. Pas de panique, le tarif reste bon marché en heures creuses, de 22 h à 6 h, même durant les jours rouges (0,13 €/kWh). Demain, comme à chaque jour rouge, il vous faudra donc éviter d’utiliser les appareils très consommateurs d’électricité durant les heures pleines, sous peine de recevoir une facture très salée. Voici quelques conseils :

À lire aussi

➡️ Le plus important : utilisez une application smartphone qui vous alerte à l’avance des jours rouges par notification. C’est très utile pour éviter de lancer une pyrolyse en plein jour rouge, par oubli. Autrement, certains sites proposent de vous envoyer des alertes par e-mail.

➡️ Programmez le démarrage de vos lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge en heures creuses.

➡️ Si votre mode de chauffage principal est électrique (pompe à chaleur ou convecteurs), mais que vous disposez d’une cheminée, poêle ou insert, coupez-le en journée et brûlez du bois.

➡️ Si votre plaque de cuisson et four sont électriques, privilégiez des repas nécessitants des temps de chauffe plus courts que d’habitude. Utiliser une plaque électrique pendant une dizaine de minutes pour réchauffer un plat ou faire cuire des pâtes n’aura pas d’impact significatif. Toutefois, ne lancez pas la cuisson d’une grosse pièce au four durant plusieurs heures.

➡️ Si vous utilisez une voiture électrique, reportez impérativement la recharge durant les heures creuses.

Grille des tarifs de l’option Tempo EDF