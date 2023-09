Illustration : Révolution Énergétique.

Le budget électricité s’envole partout, sauf chez les abonnés de l’option Tempo du Tarif réglementé de l’électricité (TRVe) proposé par EDF. Cette option permet de bénéficier de tarifs extrêmement bas toute l’année, à condition de réduire considérablement sa consommation chaque hiver, durant les heures pleines de 22 jours. Pour déterminer avec précision les économies réalisables en passant à l’option Tempo, il fallait autrefois réaliser de complexes calculs. Rangez les calculettes, un nouvel outil en ligne totalement gratuit, réalise désormais cette analyse en vous épargnant les nœuds au cerveau.

La majorité des Français disposent d’un contrat d’électricité en option « base » : ils payent leur électricité au même prix, quelle que soit l’heure de la journée ou la période de l’année. D’autres optent pour un contrat heures pleines / heures creuses : leur électricité est moins chère la nuit et plus chère le jour. Enfin, les plus courageux sont abonnés à l’option « Tempo », qui propose de jongler parmi six plages tarifaires, selon la période de l’année, mais également la nuit et le jour.

Pourquoi ces clients ont-ils souscrits à une offre si complexe a priori ? Grâce à quelques réflexes de consommation à connaître, ils profitent d’une électricité à prix imbattable plus de 300 jours par an. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’option Tempo connaît un vif regain d’intérêt depuis le début de la crise énergétique de 2022. Elle existait pourtant depuis 1998, mais n’était pas nécessairement avantageuse à l’époque et ne bénéficiait d’aucune visibilité. Pas même celle d’EDF, qui a la charge de la commercialiser à travers les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe).

À lire aussi

22 jours de sobriété obligatoire

Devenue nettement plus intéressante de nos jours, l’option Tempo doit toutefois être souscrite en totale connaissance afin d’éviter les mauvaises surprises. Car, si le tarif du kilowattheure est très bas la plupart du temps, il est stratosphérique durant les heures pleines des jours rouges. De 0,11 à 0,16 €/kWh, le prix passe subitement à 0,73 € sur cette plage. Les « jours rouges » surviennent au maximum 22 jours par an, exclusivement entre le 1ᵉʳ octobre et le 31 mai et du lundi au vendredi. La survenue d’un jour rouge est annoncée, au plus tard, la veille à 20 h.

Si vous êtes prêts à anéantir votre consommation d’électricité durant les heures pleines des jours rouges, l’option Tempo est sans aucun doute faite pour vous. Mais elle peut également l’être dans d’autres situations. Si autrefois, il fallait collecter ses données de consommation au pas horaire et les analyser finement pour chiffrer précisément les économies réalisables avec l’option Tempo, un outil gratuit réalise désormais le calcul automatiquement et gratuitement.

Proposé par Lite, un site proposant divers services d’analyse de sa consommation d’électricité, l’outil récupère les données de votre compteur Linky. Vous devez, bien entendu, créer un espace personnel et donner votre consentement à la collecte et l’analyse de ces données. Avant d’accéder aux résultats, quelques jours de traitement sont nécessaires si vous vous inscrivez pour la première fois à Lite.

Une fois disponible, l’outil affiche en un clin d’œil les économies que vous auriez pu ou non réaliser en souscrivant à l’option Tempo. Un camembert représentant la répartition de vos consommations sur les 365 derniers jours permet de visualiser à quelles périodes vous consommez le plus, entre les jours bleus, blancs et rouges, mais aussi entre les heures pleines et heures creuses. L’analyse est extrêmement détaillée. Il est également possible de comparer votre contrat de fourniture d’électricité actuel avec la totalité des offres et options disponibles sur le marché.

Enfin, une analyse des puissances soutirées par votre logement permet de sélectionner une puissance souscrite moins coûteuse, le cas échéant. L’outil est franchement pratique. Pour payer son électricité au moins cher, plus besoin de fastidieux calculs ni d’estimations hasardeuses terminant en mauvaises surprises.

L’outil réalise un comparatif des différentes offres d’électricité en analysant votre consommation réelle sur les 365 derniers jours/ Captures site Lite.