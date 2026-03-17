Une Renault Zoé en charge sur une wallbox / Illustration : Révolution Énergétique.

Recharger une voiture électrique à domicile modifie la facture d’électricité. Heures creuses, offres dédiées, option Tempo : tous les contrats ne se valent pas. Tour d’horizon des offres d’électricité pour voiture électrique réellement adaptées à la recharge en 2026.

Ce qu’il faut retenir en 2026 pour recharger une voiture électrique

Recharger une voiture électrique à domicile reste, en 2026, la solution la plus économique. Mais le choix du contrat d’électricité pèse fortement sur la facture finale. Entre heures creuses, offres dédiées et options spécifiques, les écarts de coût peuvent être significatifs selon les usages.

Dans les faits, quelques enseignements se dégagent clairement.

La recharge nocturne est déterminante : les contrats avec heures creuses restent les plus adaptés à la majorité des conducteurs.

Les offres spéciales “voiture électrique” ne sont pas systématiquement les moins chères, malgré un positionnement marketing attractif.

L’option Tempo d’EDF peut offrir des économies importantes, à condition d’accepter des contraintes fortes en hiver.

Le prix du kilowattheure ne suffit pas à comparer deux offres : le coût de l’abonnement et les plages horaires jouent un rôle clé.

Changer de fournisseur reste simple et sans frais, ce qui permet d’adapter son contrat à l’évolution des tarifs.

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Notre comparaison des offres d’électricité pour voiture électrique repose sur une Tesla Model Y parcourant 16 000 km par an, soit environ 2 500 kWh consommés pour la recharge à domicile.

Comparer les offres d’électricité adaptées à la recharge d’un véhicule électrique ne se limite pas au prix du kilowattheure. Le coût de l’abonnement et les plages horaires jouent un rôle déterminant.

Pour cette comparaison, nous retenons un cas courant : une Tesla Model Y, parcourant 16 000 kilomètres par an, rechargée exclusivement à domicile, principalement la nuit. La consommation annuelle liée à la recharge est estimée à environ 2 500 kWh.

Nous privilégions donc les offres avec heures creuses et les contrats spécifiquement pensés pour la recharge nocturne. Les recharges sur bornes publiques ne sont pas prises en compte. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, abonnement inclus.

Recharge à domicile : quels usages en 2026 ?

Dans la grande majorité des cas, la recharge s’effectue le soir au retour du travail, ou durant la nuit, lorsque les tarifs sont les plus bas. Nous avons donc privilégié les offres avec heures creuses, ainsi que les contrats proposant des plages tarifaires spécifiques à la recharge nocturne. Les recharges en journée ou sur bornes publiques ne sont pas prises en compte dans cette comparaison.

Critères comparés : prix, abonnement, contraintes

Pour chaque offre analysée, nous prenons en compte :

Le prix du kilowattheure sur les plages les plus favorables à la recharge,

Le coût annuel de l’abonnement,

Les contraintes techniques éventuelles, comme l’obligation d’un compteur communicant,

Les conditions d’accès, notamment liées au type de logement ou au véhicule.

Tous les prix sont indiqués toutes taxes comprises, afin de refléter le coût réel supporté par l’usager.

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Les offres d’électricité classiques adaptées à la recharge d’un véhicule électrique

La recharge nocturne en heures creuses reste la solution la plus économique pour la majorité des conducteurs de voitures électriques en 2026.

Il n’est pas nécessaire de souscrire une offre spécifique pour recharger une voiture électrique à domicile. Les contrats classiques avec option heures pleines / heures creuses conviennent dans de nombreux cas, en particulier lorsque la recharge s’effectue la nuit.

Le tarif réglementé de vente d’EDF sert souvent de référence, mais plusieurs offres de marché reposent sur le même principe. Leur intérêt dépend principalement du prix du kilowattheure en heures creuses et du coût de l’abonnement.

Le tarif réglementé d’EDF (option heures pleines / heures creuses)

Le tarif réglementé de vente d’électricité, proposé par EDF, reste en janvier 2026 une référence de comparaison pour les ménages qui rechargent une voiture électrique à domicile. Ses prix sont fixés par les pouvoirs publics, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Avec l’option heures pleines / heures creuses, le prix du kilowattheure est réduit durant huit heures par jour, le plus souvent la nuit. Cette configuration correspond bien aux usages de recharge à domicile, sans condition liée au type de véhicule.

Élément Valeur en vigueur au 01/02/26 Prix du kWh en heures pleines 0,2065 € TTC Prix du kWh en heures creuses 0,1579 € TTC Abonnement mensuel (12 kVA) 23,44 € TTC Nombre d’heures creuses 8 heures par jour Avantage spécifique aux véhicules électriques Aucun

Ce tarif séduit par sa lisibilité et son absence de contraintes spécifiques. En revanche, il n’est pas toujours le plus économique pour les conducteurs capables de concentrer l’essentiel de leur recharge sur des plages horaires encore plus avantageuses proposées par certaines offres de marché.

L’offre « Smart & Green » de Mint Énergie

Mint Énergie commercialise toujours son offre Smart & Green, une offre d’électricité verte à prix fixe pendant deux ans, accessible en option heures pleines / heures creuses.

Critère Détail Type d’offre Prix fixe Durée 2 ans Électricité verte 100 % française (GO) Option HP/HC Oui Engagement Aucun

Tarifs HP/HC – Smart & Green (9 kVA, août 2025)

Élément Tarif TTC Abonnement 18,84 €/mois Heures pleines 0,2081 €/kWh Heures creuses 0,1635 €/kWh

Offre stable, mais plus chère que le tarif réglementé, surtout en heures pleines.

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L’offre « Elec Référence » 1 an d’Engie

L’offre Elec Référence d’Engie repose sur un prix de fourniture fixe pendant un an, avec une structure tarifaire conforme aux lignes directrices de la CRE.

Critère Détail Type d’offre Prix fixe (fourniture) Durée 1 an Électricité verte Garanties d’Origine Option HP/HC Oui Engagement Aucun

Tarifs HP/HC – Elec Référence (9 kVA, septembre 2025)

Élément Tarif TTC Abonnement 38,95 €/mois Heures pleines 0,1624 €/kWh Heures creuses 0,1370 €/kWh

Des prix du kWh compétitifs, mais une lecture difficile et des composantes susceptibles d’évoluer (TURPE, obligations).

L’offre « Éco Fixe » d’ENI (Plenitude)

ENI (Plenitude) propose toujours son offre Éco Fixe, avec des prix bloqués pendant un an, accessible en option heures pleines / heures creuses.

Critère Détail Type d’offre Prix fixe Durée 1 an Électricité verte Garanties d’Origine Option HP/HC Oui Engagement Aucun

Tarifs HP/HC – Éco Fixe (9 kVA, décembre 2025)

Élément Tarif TTC Abonnement 271,33 €/an Heures pleines 0,2167 €/kWh Heures creuses 0,1699 €/kWh

Des tarifs supérieurs au tarif réglementé, y compris en heures creuses, ce qui limite l’intérêt pour la recharge d’un véhicule électrique.

Comparatif des offres heures pleines / heures creuses début 2026

Le tableau ci-dessous compare les principales offres d’électricité classiques compatibles avec la recharge d’un véhicule électrique, en option heures pleines / heures creuses. Les tarifs sont indiqués à titre de référence pour une puissance de 9 kVA.

Offre Fournisseur Abonnement HP (€/kWh) HC (€/kWh) Prix fixes Électricité verte Tarif réglementé HP/HC EDF 240 €/an 0,21 0,16 Non Nucléaire / hydraulique Smart & Green Mint Énergie 226,08 €/an 0,2081 0,1635 2 ans Oui (100 % France) Elec Référence Engie 38,95 €/an 0,1624 0,1370 1 an Oui (GO) Éco Fixe ENI (Plenitude) 271,33 €/an 0,2167 0,1699 1 an Oui (GO)

Ce comparatif montre que les offres classiques HP/HC restent proches du tarif réglementé et ne proposent pas d’avantage spécifique pour la recharge d’un véhicule électrique. Leur intérêt repose surtout sur la stabilité des prix ou l’origine de l’électricité.

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Les offres d’électricité spécialement conçues pour les voitures électriques

La recharge d’une voiture électrique à domicile reste la solution la plus courante pour les particuliers équipés d’une maison individuelle en 2026.

Avec la montée en puissance des véhicules électriques, certains fournisseurs ont développé des offres spécifiquement pensées pour la recharge à domicile. Leur principe est d’encourager la recharge lorsque la demande sur le réseau est la plus faible, en proposant des tarifs plus avantageux sur des plages horaires ciblées.

Contrairement aux offres classiques en heures pleines / heures creuses, ces contrats introduisent souvent :

des heures creuses étendues ou des heures super creuses,

des conditions d’éligibilité liées au logement ou au véhicule,

l’obligation d’un compteur communicant,

parfois un pilotage de la recharge via une application.

Ces offres peuvent permettre de réelles économies, à condition de pouvoir adapter ses usages. À l’inverse, une recharge en dehors des plages prévues peut rapidement annuler leur intérêt.

Dans cette section, nous passons en revue les offres dédiées encore pertinentes début 2026, ainsi que celles devenues marginales ou supprimées, afin d’évaluer leur intérêt réel pour les conducteurs de voitures électriques.

L’offre « Vert Électrique Auto » d’EDF

EDF commercialise toujours son offre Vert Électrique Auto, spécifiquement destinée aux propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Elle repose obligatoirement sur l’option heures pleines / heures creuses, avec un prix du kWh identique quelle que soit la puissance souscrite.

Critère Détail Type d’offre Offre dédiée aux véhicules électriques Public concerné Particuliers uniquement Option tarifaire Heures pleines / heures creuses obligatoire Électricité verte Oui (99 % hydraulique – Garanties d’Origine) Engagement Aucun Indexation Prix de marché Compteur Linky Fortement recommandé Prix du kWh Identique quelle que soit la puissance souscrite

Structure tarifaire – Vert Électrique Auto

Puissance souscrite Abonnement mensuel Heures pleines Heures creuses 6 kVA 15,74 € 0,2219 € / kWh 0,1290 € / kWh 9 kVA 19,81 € 0,2219 € / kWh 0,1290 € / kWh 12 kVA 23,76 € 0,2219 € / kWh 0,1290 € / kWh 15 kVA 27,49 € 0,2219 € / kWh 0,1290 € / kWh

Verdict : Vert Électrique Auto reste une offre simple et lisible pour les conducteurs rechargeant majoritairement la nuit. Son principal intérêt réside dans la stabilité d’EDF et l’électricité verte hydraulique, mais ses tarifs sont généralement plus élevés que le tarif réglementé à usage équivalent.

L’offre « Charge’Heures » de TotalEnergies

TotalEnergies commercialise toujours son offre Charge’Heures, spécifiquement conçue pour encourager la recharge des véhicules électriques au cœur de la nuit. Elle introduit un troisième niveau tarifaire, les heures super creuses, encore moins chères que les heures creuses classiques.

Critère Détail Type d’offre Offre dédiée véhicules électriques Structure tarifaire Heures pleines / heures creuses / heures super creuses Électricité verte Oui (Garanties d’Origine) Engagement Aucun Indexation Prix révisables Compteur Linky Obligatoire Offre dédiée VE Oui

Tarifs Charge’Heures (TTC – 9 kVA)

Type d’heures Prix du kWh Heures pleines 0,2162 € / kWh Heures creuses 0,1651 € / kWh Heures super creuses (2 h – 6 h) 0,1261 € / kWh

Abonnement (9 kVA) Tarif Mensuel 20,52 € TTC

Verdict : l’offre Charge’Heures est très performante pour une recharge strictement nocturne, notamment pendant les heures super creuses. Elle perd en intérêt si une part importante de la recharge s’effectue en heures pleines.

Des offres dédiées encore commercialisées, mais peu répandues

En option Tempo, la recharge d’une voiture électrique en hiver nécessite d’éviter les jours rouges pour limiter fortement le coût de l’électricité.

L’offre « Elec Smart Charge » de Sowee

Sowee, filiale d’EDF, propose l’offre Elec Smart Charge, destinée aux propriétaires de véhicules électriques souhaitant optimiser la recharge à domicile. Contrairement aux offres à plages tarifaires spécifiques, son intérêt repose à la fois sur une offre d’électricité à prix fixe et sur un service de pilotage de la recharge via l’application Mobilize Smart Charge.

Caractéristiques principales (début 2026)

Critère Détail Type d’offre Offre dédiée aux véhicules électriques Structure tarifaire Option heures pleines / heures creuses Durée de prix garanti 2 ans Électricité verte Oui (Garanties d’Origine) Engagement Aucun Compteur Linky Requis Spécificité VE Pilotage automatique de la recharge

Tarifs de l’offre Elec Smart Charge – option HP/HC (TTC)

Grille applicable à partir du 1er octobre 2025 – exemple pour 9 kVA

Puissance Abonnement mensuel Prix du kWh heures pleines Prix du kWh heures creuses 9 kVA 19,85 € 0,2052 € 0,1614 €

Les tarifs du kWh et de l’abonnement sont fixes pendant deux ans. Ils sont identiques à ceux de l’offre Élec’ Prix Fixe 2 ans de Sowee, le bénéfice spécifique pour les véhicules électriques provenant du pilotage intelligent de la recharge.

Verdict : l’offre Elec Smart Charge peut convenir aux conducteurs disposant d’un véhicule compatible comme les Twingo E-Tech ou les Zoé E-tech produites après le 29 octobre 2020 et acceptant le pilotage automatique. Les tarifs restent cependant supérieurs à certaines offres dédiées comme Charge’Heures pour une recharge strictement nocturne.

L’offre « Voiture Électrique » d’Ekwateur

Ekwateur propose une offre spécifiquement destinée aux propriétaires de véhicules électriques, reposant sur une option heures pleines / heures creuses avec un différentiel tarifaire très marqué. L’objectif est clair : rendre la recharge nocturne particulièrement attractive, au prix d’un kWh élevé en heures pleines.

Critère Détail Type d’offre Offre dédiée aux véhicules électriques Public concerné Particuliers Structure tarifaire Heures pleines / heures creuses Électricité verte Oui (Garanties d’Origine) Engagement Aucun Indexation Prix de marché Compteur Linky Obligatoire

Tarifs de l’offre Voiture Électrique d’Ekwateur – option HP/HC (TTC)

Puissance souscrite Abonnement mensuel Prix du kWh heures pleines Prix du kWh heures creuses 6 kVA 18,80 € 0,2920 € 0,1340 € 9 kVA 22,90 € 0,2920 € 0,1340 € 12 kVA 27,00 € 0,2920 € 0,1340 €

Les tarifs en heures pleines figurent parmi les plus élevés du marché, tandis que le prix du kWh en heures creuses reste compétitif pour la recharge nocturne d’un véhicule électrique.

Verdict : l’offre Voiture Électrique d’Ekwateur peut convenir à des profils très spécifiques, rechargeant quasi exclusivement la nuit et limitant fortement leur consommation en heures pleines. Pour un usage domestique plus équilibré, le surcoût en heures pleines réduit fortement son intérêt.

Comparatif des principales offres d’électricité pour voitures électriques (début 2026)

Offre Type d’offre Heures creuses avantageuses Prix HC (€/kWh TTC) Contraintes principales EDF Vert Électrique Auto Dédiée VE Heures creuses classiques 0,1290 € HP élevées, Linky recommandé TotalEnergies Charge’Heures Dédiée VE Heures super creuses (2h–6h) 0,1261 € Recharge à programmer strictement la nuit Sowee Elec Smart Charge Dédiée VE + service Heures creuses classiques 0,1614 € Véhicule compatible, pilotage requis Ekwateur Voiture Électrique Dédiée VE Heures creuses classiques 0,1340 € HP très élevées, usage diurne pénalisant

Ce tableau met en évidence que les offres les plus intéressantes pour la recharge d’un véhicule électrique sont celles permettant de concentrer la consommation sur des plages nocturnes bien définies. En contrepartie, elles imposent souvent des contraintes fortes sur les usages en heures pleines.

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Option Tempo d’EDF : avantageuse mais exigeante

L’option Tempo du tarif réglementé d’EDF repose sur une tarification variable selon la tension du réseau. Elle alterne des jours bleus, blancs et rouges, avec des écarts de prix très marqués. Pour la recharge d’un véhicule électrique, elle peut devenir très économique, à condition d’être extrêmement discipliné.

Type de jour Prix kWh Heures creuses TTC Prix kWh Heures pleines TTC Jour bleu ≈ 0,13 € ≈ 0,16 € Jour blanc ≈ 0,15 € ≈ 0,18 € Jour rouge ≈ 0,18 € ≈ 0,67 €

Les jours rouges, concentrés en hiver, rendent toute recharge en heures pleines prohibitive. À l’inverse, les jours bleus et blancs permettent une recharge nocturne très compétitive, souvent moins chère que les offres dédiées aux véhicules électriques.

Verdict : l’option Tempo est réservée aux conducteurs très flexibles, capables de programmer strictement leur recharge et de suspendre toute consommation les jours rouges. Mal maîtrisée, elle peut fortement pénaliser la facture.

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Quelle est la meilleure offre d’électricité selon votre profil de conducteur

Le choix d’une offre d’électricité pour recharger une voiture électrique dépend avant tout de votre usage réel. Kilométrage annuel, fréquence de recharge, équipement à domicile et flexibilité des horaires influencent fortement le coût final. Le tableau ci-dessous permet d’identifier rapidement l’offre la plus cohérente selon votre profil.

Profil de conducteur Usage principal Offres les plus adaptées Niveau de contrainte Petit rouleur rechargeant uniquement la nuit Recharge nocturne occasionnelle Tarif réglementé EDF HP/HC, offres HP/HC classiques Faible Conducteur régulier avec wallbox à domicile Recharge fréquente et programmée EDF Vert Électrique Auto, TotalEnergies Charge’Heures Moyenne Gros rouleur très flexible Recharge majoritairement nocturne et décalable Option Tempo EDF, heures super creuses Élevée Recharge occasionnelle à domicile Complément à la recharge publique Offre classique sans option spécifique Très faible

Dans la majorité des cas, une offre heures pleines / heures creuses bien choisie reste suffisante. Les offres dédiées aux véhicules électriques deviennent réellement intéressantes lorsque la recharge est fréquente et bien programmée.

Quelles conditions pour accéder aux offres “voiture électrique” en 2026

Les offres d’électricité spécifiquement conçues pour la recharge des véhicules électriques ne sont pas accessibles à tous les consommateurs. En 2026, les fournisseurs imposent encore plusieurs conditions, destinées à s’assurer que ces contrats sont bien utilisés pour leur usage initial.

Condition Exigence la plus courante Type de véhicule Voiture électrique ou hybride rechargeable Justificatif demandé Carte grise au nom du titulaire du contrat Type de logement Maison individuelle le plus souvent Compteur électrique Compteur Linky requis ou fortement recommandé Données de consommation Accès au suivi horaire ou demi-horaire

Ces conditions varient selon les fournisseurs, mais elles visent toutes à encourager une recharge majoritairement nocturne et à mieux adapter l’approvisionnement électrique aux besoins du réseau.

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Les précautions à prendre avant de changer d’offre d’électricité

Changer d’offre d’électricité pour recharger une voiture électrique peut permettre de réduire sensiblement la facture, mais certaines formules comportent des contraintes ou des risques mal identifiés au moment de la souscription. Avant de vous engager, plusieurs points méritent une attention particulière.

Prix fixes, révisions tarifaires et durée d’engagement

Les offres à prix fixe garantissent un tarif du kWh et de l’abonnement pendant une durée limitée, généralement un ou deux ans. Cette stabilité protège contre les hausses à court terme, mais elle peut devenir pénalisante si les prix du marché ou le tarif réglementé baissent. Il est donc essentiel de vérifier les conditions d’évolution à l’issue de la période de garantie.

En pratique, la majorité des contrats restent sans engagement et peuvent être résiliés à tout moment. En revanche, les nouveaux tarifs appliqués après la période initiale peuvent s’avérer nettement moins avantageux si aucune vigilance n’est exercée.

Attention aux kWh très bas en heures creuses

Un prix du kWh très attractif en heures creuses peut masquer un abonnement élevé ou des heures pleines fortement surtaxées. Pour un foyer qui ne parvient pas à concentrer l’essentiel de sa consommation sur les plages nocturnes, le gain espéré peut rapidement disparaître.

Avant de souscrire, il est indispensable d’évaluer la part réelle de la consommation du logement en heures creuses, et pas uniquement celle liée à la recharge du véhicule électrique.

Quand changer de fournisseur reste pertinent

Changer de fournisseur est particulièrement pertinent lorsque la recharge du véhicule est fréquente, bien programmée et représente une part significative de la consommation annuelle. À l’inverse, pour une recharge occasionnelle, les économies réalisées peuvent rester marginales.

Enfin, le marché des offres d’électricité évolue rapidement. Certaines formules dédiées aux véhicules électriques peuvent être modifiées ou retirées sans préavis, ce qui impose de réévaluer régulièrement la pertinence de son contrat.

Questions fréquentes sur l’électricité et la recharge des voitures électriques

Quelle est l’option tarifaire la plus intéressante pour recharger une voiture électrique ?

Dans la majorité des cas, l’option heures pleines / heures creuses reste la plus adaptée, à condition de recharger principalement la nuit. Les options plus complexes, comme les heures super creuses ou Tempo, peuvent être avantageuses pour les profils très flexibles.

Une offre dédiée aux voitures électriques est-elle toujours plus rentable ?

Non. Ces offres deviennent réellement intéressantes lorsque la recharge est fréquente et bien programmée. Pour une recharge occasionnelle, une offre classique peut suffire.

L’électricité verte est-elle réellement plus chère pour recharger un véhicule électrique ?

Les écarts de prix entre électricité verte et non verte se sont réduits ces dernières années. En pratique, le coût dépend davantage de l’option tarifaire choisie que de l’origine de l’électricité.

Peut-on changer d’offre d’électricité facilement lorsque l’on possède une voiture électrique ?

Oui. Les particuliers peuvent changer de fournisseur à tout moment et sans frais. Il est toutefois recommandé de vérifier régulièrement les nouvelles conditions tarifaires proposées à l’issue d’une période de prix fixe.

Les offres actuelles resteront-elles valables dans les prochaines années ?

Le marché de l’électricité évolue rapidement. Certaines offres dédiées aux véhicules électriques peuvent être modifiées ou retirées, ce qui rend nécessaire une veille régulière et une remise à plat de son contrat.

La recharge d’une voiture électrique peut-elle peser lourdement sur la facture ?

Oui, surtout en cas de recharge en heures pleines avec un tarif élevé. Une bonne programmation permet toutefois de limiter fortement l’impact sur la facture annuelle.

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