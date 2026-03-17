Recharger une voiture électrique à domicile modifie la facture d’électricité. Heures creuses, offres dédiées, option Tempo : tous les contrats ne se valent pas. Tour d’horizon des offres d’électricité pour voiture électrique réellement adaptées à la recharge en 2026.
Recharger une voiture électrique à domicile reste, en 2026, la solution la plus économique. Mais le choix du contrat d’électricité pèse fortement sur la facture finale. Entre heures creuses, offres dédiées et options spécifiques, les écarts de coût peuvent être significatifs selon les usages.
Dans les faits, quelques enseignements se dégagent clairement.
Comparer les offres d’électricité adaptées à la recharge d’un véhicule électrique ne se limite pas au prix du kilowattheure. Le coût de l’abonnement et les plages horaires jouent un rôle déterminant.
Pour cette comparaison, nous retenons un cas courant : une Tesla Model Y, parcourant 16 000 kilomètres par an, rechargée exclusivement à domicile, principalement la nuit. La consommation annuelle liée à la recharge est estimée à environ 2 500 kWh.
Nous privilégions donc les offres avec heures creuses et les contrats spécifiquement pensés pour la recharge nocturne. Les recharges sur bornes publiques ne sont pas prises en compte. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, abonnement inclus.
Dans la grande majorité des cas, la recharge s’effectue le soir au retour du travail, ou durant la nuit, lorsque les tarifs sont les plus bas. Nous avons donc privilégié les offres avec heures creuses, ainsi que les contrats proposant des plages tarifaires spécifiques à la recharge nocturne. Les recharges en journée ou sur bornes publiques ne sont pas prises en compte dans cette comparaison.
Pour chaque offre analysée, nous prenons en compte :
Tous les prix sont indiqués toutes taxes comprises, afin de refléter le coût réel supporté par l’usager.À lire aussiCe qu’il faut savoir avant d’installer une borne de recharge pour voiture électrique
Il n’est pas nécessaire de souscrire une offre spécifique pour recharger une voiture électrique à domicile. Les contrats classiques avec option heures pleines / heures creuses conviennent dans de nombreux cas, en particulier lorsque la recharge s’effectue la nuit.
Le tarif réglementé de vente d’EDF sert souvent de référence, mais plusieurs offres de marché reposent sur le même principe. Leur intérêt dépend principalement du prix du kilowattheure en heures creuses et du coût de l’abonnement.
Le tarif réglementé de vente d’électricité, proposé par EDF, reste en janvier 2026 une référence de comparaison pour les ménages qui rechargent une voiture électrique à domicile. Ses prix sont fixés par les pouvoirs publics, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
Avec l’option heures pleines / heures creuses, le prix du kilowattheure est réduit durant huit heures par jour, le plus souvent la nuit. Cette configuration correspond bien aux usages de recharge à domicile, sans condition liée au type de véhicule.
|Élément
|Valeur en vigueur au 01/02/26
|Prix du kWh en heures pleines
|0,2065 € TTC
|Prix du kWh en heures creuses
|0,1579 € TTC
|Abonnement mensuel (12 kVA)
|23,44 € TTC
|Nombre d’heures creuses
|8 heures par jour
|Avantage spécifique aux véhicules électriques
|Aucun
Ce tarif séduit par sa lisibilité et son absence de contraintes spécifiques. En revanche, il n’est pas toujours le plus économique pour les conducteurs capables de concentrer l’essentiel de leur recharge sur des plages horaires encore plus avantageuses proposées par certaines offres de marché.
Mint Énergie commercialise toujours son offre Smart & Green, une offre d’électricité verte à prix fixe pendant deux ans, accessible en option heures pleines / heures creuses.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Prix fixe
|Durée
|2 ans
|Électricité verte
|100 % française (GO)
|Option HP/HC
|Oui
|Engagement
|Aucun
Tarifs HP/HC – Smart & Green (9 kVA, août 2025)
|Élément
|Tarif TTC
|Abonnement
|18,84 €/mois
|Heures pleines
|0,2081 €/kWh
|Heures creuses
|0,1635 €/kWh
Offre stable, mais plus chère que le tarif réglementé, surtout en heures pleines.À lire aussiLe prix de l’électricité chez les fournisseurs alternatifs n’est plus aussi alléchant depuis la baisse des tarifs réglementés
L’offre Elec Référence d’Engie repose sur un prix de fourniture fixe pendant un an, avec une structure tarifaire conforme aux lignes directrices de la CRE.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Prix fixe (fourniture)
|Durée
|1 an
|Électricité verte
|Garanties d’Origine
|Option HP/HC
|Oui
|Engagement
|Aucun
Tarifs HP/HC – Elec Référence (9 kVA, septembre 2025)
|Élément
|Tarif TTC
|Abonnement
|38,95 €/mois
|Heures pleines
|0,1624 €/kWh
|Heures creuses
|0,1370 €/kWh
Des prix du kWh compétitifs, mais une lecture difficile et des composantes susceptibles d’évoluer (TURPE, obligations).
ENI (Plenitude) propose toujours son offre Éco Fixe, avec des prix bloqués pendant un an, accessible en option heures pleines / heures creuses.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Prix fixe
|Durée
|1 an
|Électricité verte
|Garanties d’Origine
|Option HP/HC
|Oui
|Engagement
|Aucun
Tarifs HP/HC – Éco Fixe (9 kVA, décembre 2025)
|Élément
|Tarif TTC
|Abonnement
|271,33 €/an
|Heures pleines
|0,2167 €/kWh
|Heures creuses
|0,1699 €/kWh
Des tarifs supérieurs au tarif réglementé, y compris en heures creuses, ce qui limite l’intérêt pour la recharge d’un véhicule électrique.
Le tableau ci-dessous compare les principales offres d’électricité classiques compatibles avec la recharge d’un véhicule électrique, en option heures pleines / heures creuses. Les tarifs sont indiqués à titre de référence pour une puissance de 9 kVA.
|Offre
|Fournisseur
|Abonnement
|HP (€/kWh)
|HC (€/kWh)
|Prix fixes
|Électricité verte
|Tarif réglementé HP/HC
|EDF
|240 €/an
|0,21
|0,16
|Non
|Nucléaire / hydraulique
|Smart & Green
|Mint Énergie
|226,08 €/an
|0,2081
|0,1635
|2 ans
|Oui (100 % France)
|Elec Référence
|Engie
|38,95 €/an
|0,1624
|0,1370
|1 an
|Oui (GO)
|Éco Fixe
|ENI (Plenitude)
|271,33 €/an
|0,2167
|0,1699
|1 an
|Oui (GO)
Ce comparatif montre que les offres classiques HP/HC restent proches du tarif réglementé et ne proposent pas d’avantage spécifique pour la recharge d’un véhicule électrique. Leur intérêt repose surtout sur la stabilité des prix ou l’origine de l’électricité.À lire aussiCe fournisseur d’énergie vous récompense si vous le laissez gérer la recharge de votre voiture électrique
Avec la montée en puissance des véhicules électriques, certains fournisseurs ont développé des offres spécifiquement pensées pour la recharge à domicile. Leur principe est d’encourager la recharge lorsque la demande sur le réseau est la plus faible, en proposant des tarifs plus avantageux sur des plages horaires ciblées.
Contrairement aux offres classiques en heures pleines / heures creuses, ces contrats introduisent souvent :
Ces offres peuvent permettre de réelles économies, à condition de pouvoir adapter ses usages. À l’inverse, une recharge en dehors des plages prévues peut rapidement annuler leur intérêt.
Dans cette section, nous passons en revue les offres dédiées encore pertinentes début 2026, ainsi que celles devenues marginales ou supprimées, afin d’évaluer leur intérêt réel pour les conducteurs de voitures électriques.
EDF commercialise toujours son offre Vert Électrique Auto, spécifiquement destinée aux propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Elle repose obligatoirement sur l’option heures pleines / heures creuses, avec un prix du kWh identique quelle que soit la puissance souscrite.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Offre dédiée aux véhicules électriques
|Public concerné
|Particuliers uniquement
|Option tarifaire
|Heures pleines / heures creuses obligatoire
|Électricité verte
|Oui (99 % hydraulique – Garanties d’Origine)
|Engagement
|Aucun
|Indexation
|Prix de marché
|Compteur Linky
|Fortement recommandé
|Prix du kWh
|Identique quelle que soit la puissance souscrite
Structure tarifaire – Vert Électrique Auto
|Puissance souscrite
|Abonnement mensuel
|Heures pleines
|Heures creuses
|6 kVA
|15,74 €
|0,2219 € / kWh
|0,1290 € / kWh
|9 kVA
|19,81 €
|0,2219 € / kWh
|0,1290 € / kWh
|12 kVA
|23,76 €
|0,2219 € / kWh
|0,1290 € / kWh
|15 kVA
|27,49 €
|0,2219 € / kWh
|0,1290 € / kWh
Verdict : Vert Électrique Auto reste une offre simple et lisible pour les conducteurs rechargeant majoritairement la nuit. Son principal intérêt réside dans la stabilité d’EDF et l’électricité verte hydraulique, mais ses tarifs sont généralement plus élevés que le tarif réglementé à usage équivalent.
TotalEnergies commercialise toujours son offre Charge’Heures, spécifiquement conçue pour encourager la recharge des véhicules électriques au cœur de la nuit. Elle introduit un troisième niveau tarifaire, les heures super creuses, encore moins chères que les heures creuses classiques.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Offre dédiée véhicules électriques
|Structure tarifaire
|Heures pleines / heures creuses / heures super creuses
|Électricité verte
|Oui (Garanties d’Origine)
|Engagement
|Aucun
|Indexation
|Prix révisables
|Compteur Linky
|Obligatoire
|Offre dédiée VE
|Oui
Tarifs Charge’Heures (TTC – 9 kVA)
|Type d’heures
|Prix du kWh
|Heures pleines
|0,2162 € / kWh
|Heures creuses
|0,1651 € / kWh
|Heures super creuses (2 h – 6 h)
|0,1261 € / kWh
|Abonnement (9 kVA)
|Tarif
|Mensuel
|20,52 € TTC
Verdict : l’offre Charge’Heures est très performante pour une recharge strictement nocturne, notamment pendant les heures super creuses. Elle perd en intérêt si une part importante de la recharge s’effectue en heures pleines.
Sowee, filiale d’EDF, propose l’offre Elec Smart Charge, destinée aux propriétaires de véhicules électriques souhaitant optimiser la recharge à domicile. Contrairement aux offres à plages tarifaires spécifiques, son intérêt repose à la fois sur une offre d’électricité à prix fixe et sur un service de pilotage de la recharge via l’application Mobilize Smart Charge.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Offre dédiée aux véhicules électriques
|Structure tarifaire
|Option heures pleines / heures creuses
|Durée de prix garanti
|2 ans
|Électricité verte
|Oui (Garanties d’Origine)
|Engagement
|Aucun
|Compteur Linky
|Requis
|Spécificité VE
|Pilotage automatique de la recharge
Grille applicable à partir du 1er octobre 2025 – exemple pour 9 kVA
|Puissance
|Abonnement mensuel
|Prix du kWh heures pleines
|Prix du kWh heures creuses
|9 kVA
|19,85 €
|0,2052 €
|0,1614 €
Les tarifs du kWh et de l’abonnement sont fixes pendant deux ans. Ils sont identiques à ceux de l’offre Élec’ Prix Fixe 2 ans de Sowee, le bénéfice spécifique pour les véhicules électriques provenant du pilotage intelligent de la recharge.
Verdict : l’offre Elec Smart Charge peut convenir aux conducteurs disposant d’un véhicule compatible comme les Twingo E-Tech ou les Zoé E-tech produites après le 29 octobre 2020 et acceptant le pilotage automatique. Les tarifs restent cependant supérieurs à certaines offres dédiées comme Charge’Heures pour une recharge strictement nocturne.
Ekwateur propose une offre spécifiquement destinée aux propriétaires de véhicules électriques, reposant sur une option heures pleines / heures creuses avec un différentiel tarifaire très marqué. L’objectif est clair : rendre la recharge nocturne particulièrement attractive, au prix d’un kWh élevé en heures pleines.
|Critère
|Détail
|Type d’offre
|Offre dédiée aux véhicules électriques
|Public concerné
|Particuliers
|Structure tarifaire
|Heures pleines / heures creuses
|Électricité verte
|Oui (Garanties d’Origine)
|Engagement
|Aucun
|Indexation
|Prix de marché
|Compteur Linky
|Obligatoire
Tarifs de l’offre Voiture Électrique d’Ekwateur – option HP/HC (TTC)
|Puissance souscrite
|Abonnement mensuel
|Prix du kWh heures pleines
|Prix du kWh heures creuses
|6 kVA
|18,80 €
|0,2920 €
|0,1340 €
|9 kVA
|22,90 €
|0,2920 €
|0,1340 €
|12 kVA
|27,00 €
|0,2920 €
|0,1340 €
Les tarifs en heures pleines figurent parmi les plus élevés du marché, tandis que le prix du kWh en heures creuses reste compétitif pour la recharge nocturne d’un véhicule électrique.
Verdict : l’offre Voiture Électrique d’Ekwateur peut convenir à des profils très spécifiques, rechargeant quasi exclusivement la nuit et limitant fortement leur consommation en heures pleines. Pour un usage domestique plus équilibré, le surcoût en heures pleines réduit fortement son intérêt.
|Offre
|Type d’offre
|Heures creuses avantageuses
|Prix HC (€/kWh TTC)
|Contraintes principales
|EDF Vert Électrique Auto
|Dédiée VE
|Heures creuses classiques
|0,1290 €
|HP élevées, Linky recommandé
|TotalEnergies Charge’Heures
|Dédiée VE
|Heures super creuses (2h–6h)
|0,1261 €
|Recharge à programmer strictement la nuit
|Sowee Elec Smart Charge
|Dédiée VE + service
|Heures creuses classiques
|0,1614 €
|Véhicule compatible, pilotage requis
|Ekwateur Voiture Électrique
|Dédiée VE
|Heures creuses classiques
|0,1340 €
|HP très élevées, usage diurne pénalisant
Ce tableau met en évidence que les offres les plus intéressantes pour la recharge d’un véhicule électrique sont celles permettant de concentrer la consommation sur des plages nocturnes bien définies. En contrepartie, elles imposent souvent des contraintes fortes sur les usages en heures pleines.À lire aussiVoiture électrique : bientôt des recharges quasi gratuites grâce à cette tactique étonnante
L’option Tempo du tarif réglementé d’EDF repose sur une tarification variable selon la tension du réseau. Elle alterne des jours bleus, blancs et rouges, avec des écarts de prix très marqués. Pour la recharge d’un véhicule électrique, elle peut devenir très économique, à condition d’être extrêmement discipliné.
|Type de jour
|Prix kWh Heures creuses TTC
|Prix kWh Heures pleines TTC
|Jour bleu
|≈ 0,13 €
|≈ 0,16 €
|Jour blanc
|≈ 0,15 €
|≈ 0,18 €
|Jour rouge
|≈ 0,18 €
|≈ 0,67 €
Les jours rouges, concentrés en hiver, rendent toute recharge en heures pleines prohibitive. À l’inverse, les jours bleus et blancs permettent une recharge nocturne très compétitive, souvent moins chère que les offres dédiées aux véhicules électriques.
Verdict : l’option Tempo est réservée aux conducteurs très flexibles, capables de programmer strictement leur recharge et de suspendre toute consommation les jours rouges. Mal maîtrisée, elle peut fortement pénaliser la facture.À lire aussiCe contrat EDF quasi secret peut anéantir votre facture d’électricité
Le choix d’une offre d’électricité pour recharger une voiture électrique dépend avant tout de votre usage réel. Kilométrage annuel, fréquence de recharge, équipement à domicile et flexibilité des horaires influencent fortement le coût final. Le tableau ci-dessous permet d’identifier rapidement l’offre la plus cohérente selon votre profil.
|Profil de conducteur
|Usage principal
|Offres les plus adaptées
|Niveau de contrainte
|Petit rouleur rechargeant uniquement la nuit
|Recharge nocturne occasionnelle
|Tarif réglementé EDF HP/HC, offres HP/HC classiques
|Faible
|Conducteur régulier avec wallbox à domicile
|Recharge fréquente et programmée
|EDF Vert Électrique Auto, TotalEnergies Charge’Heures
|Moyenne
|Gros rouleur très flexible
|Recharge majoritairement nocturne et décalable
|Option Tempo EDF, heures super creuses
|Élevée
|Recharge occasionnelle à domicile
|Complément à la recharge publique
|Offre classique sans option spécifique
|Très faible
Dans la majorité des cas, une offre heures pleines / heures creuses bien choisie reste suffisante. Les offres dédiées aux véhicules électriques deviennent réellement intéressantes lorsque la recharge est fréquente et bien programmée.
Les offres d’électricité spécifiquement conçues pour la recharge des véhicules électriques ne sont pas accessibles à tous les consommateurs. En 2026, les fournisseurs imposent encore plusieurs conditions, destinées à s’assurer que ces contrats sont bien utilisés pour leur usage initial.
|Condition
|Exigence la plus courante
|Type de véhicule
|Voiture électrique ou hybride rechargeable
|Justificatif demandé
|Carte grise au nom du titulaire du contrat
|Type de logement
|Maison individuelle le plus souvent
|Compteur électrique
|Compteur Linky requis ou fortement recommandé
|Données de consommation
|Accès au suivi horaire ou demi-horaire
Ces conditions varient selon les fournisseurs, mais elles visent toutes à encourager une recharge majoritairement nocturne et à mieux adapter l’approvisionnement électrique aux besoins du réseau.À lire aussiL’option Tempo d’EDF soulage t-elle vraiment le réseau électrique lors des vagues de froid ?
Changer d’offre d’électricité pour recharger une voiture électrique peut permettre de réduire sensiblement la facture, mais certaines formules comportent des contraintes ou des risques mal identifiés au moment de la souscription. Avant de vous engager, plusieurs points méritent une attention particulière.
Les offres à prix fixe garantissent un tarif du kWh et de l’abonnement pendant une durée limitée, généralement un ou deux ans. Cette stabilité protège contre les hausses à court terme, mais elle peut devenir pénalisante si les prix du marché ou le tarif réglementé baissent. Il est donc essentiel de vérifier les conditions d’évolution à l’issue de la période de garantie.
En pratique, la majorité des contrats restent sans engagement et peuvent être résiliés à tout moment. En revanche, les nouveaux tarifs appliqués après la période initiale peuvent s’avérer nettement moins avantageux si aucune vigilance n’est exercée.
Un prix du kWh très attractif en heures creuses peut masquer un abonnement élevé ou des heures pleines fortement surtaxées. Pour un foyer qui ne parvient pas à concentrer l’essentiel de sa consommation sur les plages nocturnes, le gain espéré peut rapidement disparaître.
Avant de souscrire, il est indispensable d’évaluer la part réelle de la consommation du logement en heures creuses, et pas uniquement celle liée à la recharge du véhicule électrique.
Changer de fournisseur est particulièrement pertinent lorsque la recharge du véhicule est fréquente, bien programmée et représente une part significative de la consommation annuelle. À l’inverse, pour une recharge occasionnelle, les économies réalisées peuvent rester marginales.
Enfin, le marché des offres d’électricité évolue rapidement. Certaines formules dédiées aux véhicules électriques peuvent être modifiées ou retirées sans préavis, ce qui impose de réévaluer régulièrement la pertinence de son contrat.
Dans la majorité des cas, l’option heures pleines / heures creuses reste la plus adaptée, à condition de recharger principalement la nuit. Les options plus complexes, comme les heures super creuses ou Tempo, peuvent être avantageuses pour les profils très flexibles.
Non. Ces offres deviennent réellement intéressantes lorsque la recharge est fréquente et bien programmée. Pour une recharge occasionnelle, une offre classique peut suffire.
Les écarts de prix entre électricité verte et non verte se sont réduits ces dernières années. En pratique, le coût dépend davantage de l’option tarifaire choisie que de l’origine de l’électricité.
Oui. Les particuliers peuvent changer de fournisseur à tout moment et sans frais. Il est toutefois recommandé de vérifier régulièrement les nouvelles conditions tarifaires proposées à l’issue d’une période de prix fixe.
Le marché de l’électricité évolue rapidement. Certaines offres dédiées aux véhicules électriques peuvent être modifiées ou retirées, ce qui rend nécessaire une veille régulière et une remise à plat de son contrat.
Oui, surtout en cas de recharge en heures pleines avec un tarif élevé. Une bonne programmation permet toutefois de limiter fortement l’impact sur la facture annuelle.À lire aussiVoiture électrique : la folle course aux mégawatts des fabricants et réseaux de bornes de recharge
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