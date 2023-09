Depuis son lancement en 2015, la batterie stationnaire de Tesla à usage domestique, la Powerwall, n’a cessé d’évoluer pour s’adapter à ses utilisateurs, que ce soit pour l’autoconsommation d’électricité solaire ou en tant que système de secours en cas de coupure électrique. Aussi, lorsqu’une nouvelle version sort, on a envie d’en savoir plus.

Les rumeurs allaient bon train depuis avril de cette année concernant la sortie d’une nouvelle version de la Powerwall. Et c’est un utilisateur du forum de Tesla Motor Club, @andy92782, qui a révélé que les nouvelles batteries étaient en cours d’installation chez lui. Il rapporte également les propos de son installateur, qui lui a indiqué qu’il venait tout juste de commencer à en installer.

Récapitulons l’histoire de la Powerwall. Tesla a débuté ses expérimentations en 2012 pour développer des batteries stationnaires à l’usage des professionnels (industriels ou producteurs d’électricité). Ces premiers essais ont permis de développer le modèle Powerpack, d’abord doté d’une capacité de 100 kWh, augmentée par la suite à plus de 200 kWh. Il s’agit d’une batterie modulaire dont l’ensemble est destiné à former les Megapack de très large capacité.

En 2013, Tesla annonce le projet de la Giga Nevada, une gigafactory destinée à la fabrication des batteries pour les véhicules, ainsi que pour les applications stationnaires. Sa capacité nominale de production est alors fixée à 35 GWh/an, soit l’équivalent de ce qui est nécessaire pour équiper environ 500.000 véhicules par an. La construction de l’installation démarre en juillet 2014 et l’usine sera mise en service début 2016.

C’est peu de temps avant la fin du chantier que Tesla annonce, en avril 2015, que l’entreprise commercialisera également des batteries à usage domestique : la Powerwall. La production en masse de la première version, appelée rétrospectivement « Powerwall 1 », commencera en janvier 2017. Ses caractéristiques sont les suivantes : technologie lithium-ion à électrode Lithium-Manganèse-Cobalt (dite NMC), une puissance de 3,3 kW et une capacité de 6,4 kWh. Sans onduleur, elle doit être placée au sein de l’installation, entre les panneaux photovoltaïques et l’onduleur déjà existant.

La deuxième version de la batterie, la « Powerwall 2 » est introduite en octobre 2016. Elle est caractérisée par une puissance de 5 kW et une capacité de 13,5 kWh. Elle connaît ensuite une évolution en novembre 2020, qui propose une puissance de sortie légèrement plus élevée à 5,8 kW, mais surtout une capacité à générer pendant une période transitoire de dix secondes une puissance électrique beaucoup plus importante, à savoir 10 kW. La « Powerwall+ » d’avril 2021 intègre des fonctions de pilotage dédiées à l’autoconsommation d’énergie solaire – fonctionnalités dédiées auparavant à un autre appareil : la « Backup Gateway » – ainsi que la fonction d’onduleur.

C’est en septembre 2023, donc, que commence la commercialisation de la Powerwall 3. Et ce lancement est pour le moins discret puisque Tesla n’a pas encore annoncé officiellement la sortie de ce nouveau produit. Ses caractéristiques commencent toutefois à sortir : elle aurait une capacité identique à la Powerwall 2, soit 13,5 kWh, mais aurait une puissance de sortie augmentée, à 11,5 kW sur une base continue.

La Powerwall 3 serait dotée de deux onduleurs intégrés : le premier pour le système de panneaux photovoltaïques et un deuxième pour la batterie elle-même. Elle serait également plus petite : 109 cm de hauteur (au lieu de 159,6 cm), 61 cm de largeur (au lieu de de 75,5 cm) ; elle serait toutefois légèrement plus épaisse : 18 cm (au lieu de 16 cm). Les spéculations allaient bon train concernant le passage à la technologie LFP (Lithium-Fer-Phosphate), mais la réduction de taille observée rend ce changement incertain car, en principe, la technologie LFP a une densité volumique d’énergie plus faible. Toutes ces informations doivent encore être confirmées officiellement par Tesla.

Elon Musk s’est exprimé sur X (précédemment Twitter) peu de temps après la « fuite », et a confirmé que la nouvelle version est optimisée pour faciliter son installation ainsi que pour assurer une puissance de sortie plus élevée, sur une base continue. L’objectif est de renforcer la capacité de la Powerwall à servir de système de secours en cas de coupure électrique : Tesla se donne ainsi pour objectif d’assurer l’alimentation de l’ensemble des systèmes électriques d’un foyer, et ce, sans devoir déconnecter d’appareil au sein de ce même foyer.

PW3 is optimized for ease of installation & high power, which means that a single Powerwall can serve as an uninterruptible power supply for most homes.

This is a big deal for ensuring that the lights stay on and you can power all your devices in the event of a power outage.

— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2023