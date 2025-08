Cet avion électrique français à fuselage porteur veut décarboner l'aviation régionale

Image de synthèse de l'avion Eenue / Image : Eenue.

Une startup française travaille activement à mettre au point l’avion de demain. Électrique et moins gourmand en énergie, il pourrait révolutionner le transport aérien régional.

Le futur de l’aviation régionale se joue peut-être à Saint-Étienne, dans les locaux de la startup Eenuee. Fondée en 2019, cette dernière travaille à la conception d’un avion au genre nouveau, à propulsion 100 % électrique. Pour atteindre cet objectif, l’avion aura un facteur de forme bien différent des avions actuels, notamment avec le recours au concept de Blended wing body (BWB), aussi appelé fuselage porteur. En termes simples, l’idée est de fusionner le fuselage et les ailes pour en améliorer les performances et l’aérodynamisme. En résulte un appareil capable de consommer presque 11 fois moins qu’un appareil classique équivalent.

Pour répondre aux besoins des vols régionaux, la startup souhaite fabriquer un avion capable d’emporter jusqu’à 19 passagers sur des distances de 500 km. Il pourrait ainsi relier Nantes à Clermont-Ferrand en 1h55, ou Rome à Monaco en à peine plus de 2 heures. En parallèle, grâce à sa propulsion électrique, l’avion ne produira aucune émission en vol, et pourra utiliser des pistes courtes, voire même décoller et atterrir sur l’eau !

Un futur prototype de 8 mètres d’envergure

Eenuee a obtenu des résultats concluants avec son premier prototype de 4 mètres d’envergure. Désormais, elle souhaite passer à l’étape supérieure grâce à la mise au point d’un prototype deux fois plus grand, qui pourrait voler à partir de 2027. Pour répondre aux défis technologiques associés à une telle conception, l’entreprise vient d’annoncer un partenariat avec Duqueine Group, un pilier mondial des matériaux composites. Créé en 1982, ce groupe est présent dans des domaines comme l’aéronautique, l’industrie, le nautisme ou l’automobile. Il fournit notamment des pièces critiques pour l’Airbus A350, un gros porteur à double couloir dont la structure est composée à plus de 70 % de matériaux avancés comme le composite ou le titane.

Pour aller au bout de son idée, eenuee va devoir trouver des financements à hauteur de 4 millions d’euros. Objectif : un premier vol en 2029 ou 2030.